Por José Antonio Bragayrac

La vedette de esta selección tiene 30 años. Se llama Jairo Vélez, es nacionalizado -su origen es ecuatoriano- y cuando empiecen las Eliminatorias al 2026 estará a medio camino de los 32, probablemente más cerca del inicio del declive natural que del apogeo de sus condiciones (más aún si como es probable, se queda en la Liga 1). Los más jóvenes -el futuro- tienen 19 (Matías Zegarra) y 21 años (Juan Pablo Goicochea). Ambos, que personifican el verdadero recambio estructural de una selección quebrada y hasta unos meses agonizante, disfrutaron de un largo viaje de un total de 30 horas para “absorber el ambiente del camerino” y ver los duelos ante Senegal y Honduras desde una zona privilegiada: la banca de suplentes.

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