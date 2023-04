“¿Cómo viste a Perú…?”, pregunta un entrañable amigo limeño, devoto de la “U”. Difícil responderle, él espera un juicio ilusionante y lo que se vio en esta doble fecha FIFA no invita a frotarse las manos. Derrota 0-2 ante Alemania, empate 0-0 con Marruecos; 96 minutos duró cada partido, cero gol a favor y ningún remate al arco en dos horas y cuarto de juego. Ametrallado por Alemania, avasallado por Marruecos, dos muy buenas selecciones, como ya sabemos. No pudo aguantar la intensidad y velocidad de ambos. “Dejó buenas sensaciones, Perú”, comentó un tuitero tras el choque con los africanos. ¿Cuáles son las sensaciones que deja un conjunto que no consiguió articular un avance en dos horas y cuarto…? ¿Qué no pateó al arco…?

A nivel de pregunta más que de cuestionamiento: ¿era necesario jugar contra dos rivales tan fuertes cuando recién comienza el ciclo de Juan Reynoso…? Frente al combinado de Hansi Flick pudo haberse llevado una goleada fea Perú. También pudo haber caído ante Marruecos. No sucedió por San Pedro… San Pedro Gallese. Las derrotas generan mal ambiente de trabajo, desilusionan. Argentina, que es campeón del mundo, eligió a Panamá y Curazao para estrenar su título, no iba a festejar con su gente exponiéndose a perder. Hubiese sido demasiado agridulce, más agri que dulce.

¿Y qué más…? Que el nuevo Perú de Juan Reynoso, en nombres, es el viejo Perú de Gareca. Todos los mismos soldados de anteriores batallas, apenas la novedad de Percy Liza, quien tuvo 4 minutos en cancha (sin tocar la bola) en el final ante Marruecos. ¿No hay nadie más para hacer una renovación…? Que aparezcan figuras emergentes es fundamental en una Eliminatoria que durará casi dos años y medio. Muchos jugadores puede que la inicien y no la terminen. Y este plantel tiene mucha fruta madura. Los mismos nombres de Gareca, pero sin el fútbol que daba Gareca.

Perú sintió muchísimo la ausencia de Cueva, el pincel que puede pintar una jugada con paisaje de arco y red. Igual, con Cueva en tres cuartos de cancha y Lapadula arriba solo (o Ruidíaz) no se le puede hacer ni cosquillas a una formación como Alemania, incluso a Marruecos. Y extrañó a Callens, quien por envergadura física y determinación garantiza una buena zaga junto a Zambrano. El exBoca, muy firme en la marca, con todo su oficio, pero siempre envuelto en manoseos y tumultos, se volvió a llevar tarjeta roja. Justamente Zambrano, junto a Gallese, Carrillo y Tapia, fueron lo mejor de la Bicolor, los más competitivos. A Yotún, grandísimo centrocampista, se lo ve bajo físicamente, lo que le impide gravitar y brillar. Trauco-López, el doble 3 que alineó Reynoso, fue arrasado en ambos duelos. Pareció que Flick y Regragui hubiesen estudiado el tema. Los dos mandaron las naves por ese lado y desnivelaron las veces que quisieron. Les triangulaban y se metían hasta el fondo del área. No pudo ser solucionado en ninguno de los dos partidos.

La Bicolor perdió ante Alemania por 2-0 en el primer amistoso de la era Reynoso en Europa. (Foto: AFP) / THOMAS KIENZLE

Cuando Erik ten Hag debutó en el Manchester United cayeron 2-1 ante el Brighton. A la fecha siguiente, la humillación total: derrota por 4 a 0 ante el humildísimo Brentford. En la conferencia de prensa posterior, Erik se sinceró sin anestesia: “Es gigantesco el trabajo que nos espera”. Agarró pico y pala y empezó a darle, ahora el United vuela. Juan Reynoso estará pensando lo mismo que el holandés. La diferencia es que él no tiene ni las estrellas ni el día a día para ensayar. Ahora tendrá otra fecha doble de amistosos en junio y luego ya la Eliminatoria. Lo positivo es que todos los jugadores se archiconocen de años. Lo negativo: la columna vertebral del equipo está muy por encima de los treinta años: cuando comience el camino mundialista Zambrano tendrá 34 años, Gallese y Advíncula 33, Callens y Trauco 31, Yotún 33, Christofer Gonzales 31, Carrillo 32, Cueva pisando los 32 (en octubre), Lapadula y Ruidíaz 33. Once de los habituales ya sin la frescura física que necesita el fragor del fútbol actual. Si agregamos a Renato Tapia (tendrá 28 en julio) y los ponemos a todos en la coctelera nos da un promedio de 32 y monedas. Inquietante…

Siempre sostenemos que las Eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo. Acá no hay Chipres ni Andorras ni Maltas ni Luxemburgos. Tampoco Moldavias, Albanias o Gibraltares, de los cuales Europa tiene al menos veinte. Aquí es sangre y sudor hasta con Venezuela. Que en una tarde feliz puede tumbar a cualquiera. Incluso ganar ya dejó de ser hazaña para la Vinotinto. Pero, a lo visto en la reciente fecha FIFA, la próxima clasificatoria promete ser la más dura de todas, aunque clasifiquen seis y un cuarto. Todos hablan de 6 cupos y medio, pero en realidad pueden ser 6 y medio como 6 y un cuarto. ¿Por qué…? Cambiaron el repechaje: no será mano a mano con un rival de Oceanía, Asia o Concacaf. Lo jugarán seis equipos en lugar de cuatro, como hasta ahora; los cuatro peor ranqueados en FIFA deberán afrontar una instancia previa: los que ganen ahí medirán a los dos mejor situados.

Salvo a Brasil, Perú y Paraguay, les fue bien a todos los sudamericanos en los amistosos de la fecha FIFA. Ecuador venció 2-1 a Australia en Melbourne proyectando una imagen sólida, convincente, atacando sin pausas los 90 minutos. Entró bien el nuevo técnico catalán Félix Sánchez, demostró ser más ofensivo que Alfaro. Colombia obtuvo una impactante victoria sobre Japón (vencedor de Alemania y España en el Mundial). También ganó de visita (2-1), también perdía y lo dio vuelta. Una actuación entusiasmante de un fútbol desencantado con su selección, pero que busca revancha. Como Ecuador, atacó y atacó. Aparecieron dos figuras nuevas: Jorge Carrascal, el volante creativo que destacó en River con Gallardo, y John Jader Durán, de 19 años, nueva figura del Aston Villa, que lo fichó por 17 millones de euros. Gustó Colombia y seguramente será un rival más duro que en la anterior clasificatoria.

Chile y Paraguay disputaron un partido trepidante en Santiago. Ganó Chile 3-2 tras ir perdiendo 2-1. Si empataba, volaba su técnico Eduardo Berizzo, que llevaba 7 cotejos dirigidos con 4 derrotas y tres empates. Ante Paraguay festejó por un gol contra increíble del arquero guaraní Antony Silva en el minuto 92. Pero dejó buena impresión Chile, que intenta una renovación ante el envejecimiento de la Generación Dorada, aunque no le resulta fácil. No surgen allí tantos talentos. Alexis Sánchez jugó iluminadísimo, como lo viene haciendo en el Olympique de Marsella. Apareció un delantero con futuro: Alexander Aravena, de 20 años. Se entendió de maravillas con Alexis.

Otros que generaron sonrisas e ilusión fueron Venezuela y Bolivia. Con su nuevo técnico Fernando Batista (hermano de Sergio, campeón de mundo con Argentina en 1986), la Vinotinto logró un triunfazo ante Arabia Saudita, que en el Mundial fue el único vencedor de Argentina. Dos a uno con goles de su muy buena dupla de ataque -Salomón Rondón y Josef Martínez-. Luego igualó con Uzbekistán, de modo que mantuvo el invicto en su minigira. Bolivia, con la presentación de Gustavo Costas -muy conocido en Perú-, perdió con Uzbekistán, pero luego se impuso a Arabia Saudita, todo un éxito para una selección que rarísima vez gana como visitante. Uruguay también logró buenos resultados, especialmente un 2-1 sobre Corea del Sur en Seúl. El único que perdió y no tuvo revancha fue Brasil, derrotado por Marruecos 2 a 1. Cada vez suena más fuerte el nombre de Carlo Ancelotti para dirigir a la Verdeamarilla. Lo recomiendan los jugadores del Real Madrid y otros que lo han tenido como conductor en Italia o Inglaterra. Sin embargo, Brasil no se decide.

Lo que se ve como signo general, es un juego de presión alta, mucha intensidad y ataque. Y que asoma una camada de técnicos jóvenes, renovadores y a tono con el fútbol que se juega en Europa. Lionel Scaloni ha marcado un camino y ahora todos se agarran de su ejemplo: “No tenía ninguna experiencia y fue campeón del mundo”, argumentan.