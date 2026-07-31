El fútbol no se detiene y siempre es importante poner la mirada en los peruanos que militan en el exterior. Muchos vienen preparándose para le nueva temporada, otros ya empezaron sus respectivas ligas y el resto está en plena competencia. No obstante, en esta ocasión, las novedades vienen de parte de tres jugadores: Pedro Gallese, Erick Noriega y Jesús Pretell.

El ‘Pulpo’ está en la mira de Alianza Lima, pero tiene contrato con Deportivo Cali. Es más, jugó el fin de semana y rompió su silencio respecto a su futuro. Por su parte, el ‘Samurai’ reapareció con camiseta de Gremio después de varios días; mientras que Pretell fue clave en el triunfo de Liga de Quito y ahora tiene nuevo entrenador. ¿Cómo les fue al resto y qué viene para ellos? Acá lo contamos.

Pedro Gallese

El arquero peruano estuvo presente con Deportivo Cali en el triunfo por 2-0 ante Jaguares de Córdoba, resultado que le permietió iniciar con pie derecho el Torneo Clausura en Colombia. Gallese jugó todo el partido y le dio cierta tranquilidad al club azucarero, que intenta hacer respetar el contrato vigente del portero con la institución ante el creciente interés de Alianza Lima. Al respecto, el ‘Pulpo’ rompió su silencio y aclaró que está enfocado en su presente. “Estoy concentrado en Deportivo Cali, en ayudar al grupo para salir campeón este año. Vamos paso a paso”, contó. Si bien no descartó la opción de salir y ya debutó en la presente temporada, su futuro podría cambiar en las próximas horas.

Pedro Gallese. (Foto: Deportivo Cali)

Felipe Chávez

Después de su paso por Colonia, Felipe Chávez volvió a Bayern Munich y el último sábado tuvo su primer amistoso de pretemporada. Ingresó al inicio del segundo tiempo en la derrota 2-1 ante Wehen Wiesbaden. El volante peruano no trascendió en el juego y tuvo pocas ocasiones para mostrarse con el balón; no obstante, tendrá más oportunidades de mostrarse en el equipo inicial, pues su siguiente compromiso será este jueves 30 ante FC Rottach-Egern. Chávez aguarda ser considerado esta temporada en el conjunto bávaro, cuyo debut será el 22 de agosto ante Borussia Dortmund por Supercopa de Alemania.

Erick Noriega

Después de varias días ausente en las convocatorias, Erick Noriega volvió a la actividad con Gremio el fin de semana como titular para hacerse presente en el empate 1-1 ante Fluminense, por la fecha 20 del Brasileirao. El volante peruano estuvo en el campo hasta los 69′, pero fue importante para darle equilibrio a la zona medular y colaborar con el juego de su equipo. Esta aparición del ‘Samurai’ le permite mostrarse mucho más frente a los ojos del técnico Luis Castro y ganarse su confianza. Sin embargo, anoche fue expulsado en la derrota 1-0 ante Bolívar por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El peruano vio la roja al minuto 92.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images) / SILVIO AVILA

Fabio Gruber

El defensor peruano mantiene su protagonismo en el once inicial del Mainz 05 y estuvo presente en la victoria por 3-0 sobre Holstein Kiel, en un partido amistoso previo al inicio de la temporada. Gruber jugó todo el partido, cumplió con su labor defensiva y fue importante para sostener el cero en el arco propio. Su continuidad en el once inicial le permite encarar este nuevo proceso con mayor confianza y es casi segura su presencia en el próximo compromiso ante Bournemotuh, este viernes 31 de julio.

Jesús Pretell

El volante peruano ha tenido un fin de semana bastante cargado. El viernes pasado anunciaron a Gustavo Álvarez como nuevo entrenador y el domingo fue titular con Liga de Quito en la victoria por 1-0 sobre Barcelona SC, por la Liga de Ecuador. Pretell jugó los 90′, fue uno de los más destacados y completó 31 de 39 pases. Tuvo un rendimiento de 7.1, según Sofascore, y demostró por qué es pieza clave en el equipo. Con la victoria, los albos llegaron a 32 puntos y se ubican en el sexto lugar de la liga. Su próximo partido será el jueves 30 ante Leones del Norte por los octavos de final de la Copa de Ecuador.

🗣️ "FUE IMPORTANTE PARA NOSOTROS EN LO ANÍMICO"



🎙️ Jesús Pretell valoró la victoria de Liga de Quito ante Barcelona SC en el estadio Monumetal.#LDU #BSC pic.twitter.com/X1lyszSAtm — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) July 27, 2026

Yordy Reyna

Luego de tres temporadas jugando el torneo de ascenso en Rusia, Yordy Reyna debutó el último sábado en la Primera División de dicho país con Rodina Moscú en la derrota por 3-0 ante Sparta Moscú. El delantero peruano jugó los 90′ y usó la número ‘10′ de su equipo, donde es una de las máximas figuras; sin embargo, no pudo ser gravitante en el juego y apenas tuvo dos pases claves en el partido. Pese a ello, Reyna espera mantenerse como titular y convertirse en un futbolista determinante para sus colores. Su próximo compromiso será de local este 31 de julio frente al Rostov.

Wilder Cartagena

Aunque no tuvo protagonismo como en anteriores ocasiones, Wilder Cartagena dijo presente en la victoria del Orlando City por 1-0 ante Nashville, por la MLS. El volante peruano ingresó a los 85′ en el elenco violeta, que sumó su segundo triunfo consecutivo para acercarse a zona de los playoffs. Con ello, los ‘Leones’ sumaron 20 puntos y se pusieron a dos unidades de la zona de clasificar a la siguiente fase de la Conferencia Este. El próximo partido será el sábado 1 de ahosto ante New York RB.

Marcos López

No hay duda de que Marcos López se ha ganado un espacio en Copenhague y fue titular en la victoria por 3-2 sobre Lyngby, en el estreno de la liga danesa. El lateral peruano jugó los 90 minutos y estuvo a la altura de las expectativas: recibió un puntaje de 8.1 en Sofascore (el segundo mejor de su equipo) y tuvo 12 contribuciones defensiva durante el juego. Eso sí, López se ganó la tarjeta amarilla por una falta contra el rival. Pese a ello, fue un gran inicio de temporada para el peruano, que se mantendrá en el equipo para el duelo de este miércoles ante FC Polissya Zhytomyr, por la segunda ronda de la Conference League.

Marco López llegó al Copenhagen en junio pasado. (Foto: Instagram)

Oliver Sonne

Con la presencia de Oliver Sonne en los último 20 minutos, Burnley perdió 2-1 ante Ajax en un duelo amistoso de preparación de cara al inicio de la temporada europea. El defensa peruano ingresó en el complemento en lugar del brasileño Lucas Pires y cumplió con las exigencias del comando técnico. Pese a no haber sido titular, el ‘Vikingo’ cumplió con las exigencias del comando técnico y continúa sumando minutos en el cuadro inglés. Es más, volverá a ser tomado en cuenta este miércoles 29 ante Espanyol y el domingo 2 de agosto ante Torino. Con ello, quedará listo para el debut en la Championship el sábado 8 de agosto ante West Ham.

Sergio Peña

Quizá la mala noticia llegó por parte de Sergio Peña, quien apenas jugó 7 minutos en el empate sin goles del OFK Beograd frente al Radnik, por la segunda fecha de la Súper Liga de Serbia. El volante peruano ingresó a los 83′ para darle otro aire al equipo; sin embargo, no pudo marcar la diferencia en poco tiempo. Peña no ha logrado completar 90′ en el equipo desde que llegó a inicios de julio, pero está decidido a ganarse un lugar entre los titulares. Su siguiente partido será este sábado 1 ante Novi Pazar.

André Carrillo

Para nadie es un secreto que André Carrillo perdió espacio en Corinthians. No es titular desde hace varias jornadas, pero sí es considerado como pieza de recambio. Y esta vez no fue la excepción, porque el peruano jugó los últimos cinco minutos en el empate 1-1 ante Bahía, por la fecha 20 del Brasileirao. El ‘Timao’ no supo sostener su ventaja y cedió puntos que lo ubican en el noveno lugar con 28 unidades. Más allá del resultado, la ‘Culebra’ busca demostrar su vigencia pese a jugar poco y tendrá una nueva oportunidad de convencer al comando técnico este jueves 30 ante Athletico Paranaense.

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