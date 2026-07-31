Por Rogger Fernández

El fútbol no se detiene y siempre es importante poner la mirada en los peruanos que militan en el exterior. Muchos vienen preparándose para le nueva temporada, otros ya empezaron sus respectivas ligas y el resto está en plena competencia. No obstante, en esta ocasión, las novedades vienen de parte de tres jugadores: Pedro Gallese, Erick Noriega y Jesús Pretell.

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