Por Fernanda Huapaya

’Mano’ Menezes va afinando todos los detalles para lo que será su debut al mando de la selección peruana este sábado ante Senegal en París. En su último entrenamiento previo al partido, el entrenador brasilero colocó al equipo A y B, y tuvo como indicación a los futbolistas peruanos se enfoquen más en el juego mismo que en la superación física al tener como rival a Senegal. Asimismo, si bien ya bosquejó un once titular, desde El Comercio pudimos conocer que todavía presenta un duda.

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