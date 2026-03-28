’Mano’ Menezes va afinando todos los detalles para lo que será su debut al mando de la selección peruana este sábado ante Senegal en París. En su último entrenamiento previo al partido, el entrenador brasilero colocó al equipo A y B, y tuvo como indicación a los futbolistas peruanos se enfoquen más en el juego mismo que en la superación física al tener como rival a Senegal. Asimismo, si bien ya bosquejó un once titular, desde El Comercio pudimos conocer que todavía presenta un duda.

La Selección Peruana comenzó a trabajar en París. (Foto: FPF)

El once debutante

En la práctica del último jueves, ‘Mano’ Menezes optó por colocar a Pedro Gallese en el arco, una línea de cuatro conformada por Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco y Marcos López, en el mediocampo Erick Noriega a modo de ancla acompañado de Yoshimar Yotún y André Carrillo; por último, el tridente de ataque estuvo conformado por Kenji Cabrera, Joao Grimaldo y Alex Valera.

Sin embargo, la práctica del último viernes tuvo casi el mismo once en la práctica, aunque con un cambio: Jairo Vélez en lugar de Joao Grimaldo. Si bien ambos jugadores han sido utilizados como parte del tridente de ataque, esta sería la única duda de cara al partido de este sábado.

La Selección Peruana concretó sus primeros entrenamientos en París. (Foto: Bicolor)

Por tanto, el once que alista ‘Mano’ Menezes para su debut en la selección peruana será con Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo; Jairo Vélez/Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera.

Cabe recordar que el entrenador brasilero cuenta con todos sus jugadores a disposición y ninguno presenta ningún tipo de lesión. Este once está conformado por los futbolistas con mejor presente y, de cara al partido de Honduras, se buscará hacer una rotación con aquellos que serán suplentes.

La selección peruana enfrenta este sábado a Senegal en París. (Crédito: FPF).

El pedido de Menezes

Como parte de su estrategia, ‘Mano’ Menezes les ha hecho saber a sus convocados que desde lo físico es bastante complicado que puedan superar a Senegal, el equipo campeón de África previo al reclamo de Marruecos.

Por tanto, hizo referencia a que la ‘bicolor’ deberá apelar a su buen juego con el balón y buscar jugar por dentro y al ras, más que los balones largos o el juego por bandas considerando que exigen mucho más físico y velocidad, una de las principales virtudes de Senegal.

Para esto, a decidido colocar una volante que pueda hacer jugar al equipo como lo es el tridente conformado por Erick Noriega, Yoshimar Yotún y André Carrillo, pues el entrenador confía en que la pelota podrá ser bien aprovechada en esa zona del campo por encima del rival.

*****

SOBRE EL AUTOR