icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mano Menezes registra el peor porcentaje de puntos ganados de un técnico de Perú en los últimos 30 años. | Foto: FPF/ITEA
Mano Menezes registra el peor porcentaje de puntos ganados de un técnico de Perú en los últimos 30 años. | Foto: FPF/ITEA
Por Jasson Curi Chang

Una selección peruana en construcción que destruye la moral del hincha peruano. No hay sentencia más dolorosa. Porque cualquier comentario que busque la comprensión o la pena solo vuelve más cegador el análisis. Colombia le puso el último clavo a la gira peruana por Norteamérica. Fue un 1-0 áspero, con ambiente de Eliminatorias y resultado previsible.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.