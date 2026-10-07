Una selección peruana en construcción que destruye la moral del hincha peruano. No hay sentencia más dolorosa. Porque cualquier comentario que busque la comprensión o la pena solo vuelve más cegador el análisis. Colombia le puso el último clavo a la gira peruana por Norteamérica. Fue un 1-0 áspero, con ambiente de Eliminatorias y resultado previsible.

La fecha FIFA fue ante cuatro selecciones mundialistas, todas clasificadas a los 16vos de final del último Mundial y todas en proceso de renovación de nombres y hombres. En Perú, en cambio, Mano echa mano de lo mejor que tiene y aún así la distancia es abismal.

Del 1-0 ante Colombia hay que mirar con atención al once titular. Si ayer hubiesen arrancado las Eliminatorias, el equipo inicial, es muy probable, se parecería mucho al que saltó al NU Stadium de Miami.

La columna vertebral la compone Gallese, Noriega, Yotún y Vélez. Huamán y López por los lados: sin vuelo y con poco ataque. Garcés de socio en la zaga central y Cartagena dando soporte y contención en la volante. Magallanes y Vidales cumpliendo solo responsabilidades de marca, y arriba, esta vez jugó Ugarriza. Si lo hacían Lapadula o Valera, no hubiera cambiado en nada el funcionamiento. Casi ni la tocó el delantero del Hapoel Be’er Sheva.

Partidos Mano Menezes con Perú Perú 0-2 Senegal Perú 2-2 Honduras Perú 2-1 Haití Perú 1-3 España Perú 1-4 Estados Perú 1-1 México Perú 0-2 Canadá Perú 0-2 Colombia Era Menezes, 8 partidos: 1 triunfo, 2 empates, 5 derrota; 7 goles a favor y 17 en contra.

Efectividad: 5 puntos posibles de 24 (20.8%)

Palabra a la mano

“El partido de hoy repitió lo sucedido en otros dos partidos ante Estados Unidos y México. Hoy, durante 50 minutos, estuvimos bien”, dijo Mano Menezes al finalizar el partido tratando de explicar el resultado contra Colombia.

Asimismo, apuntó hacia el futuro y los jugadores a rescatar. “Cuando veo surgir jugadores como Magallanes, Huamán, Mora, veo que hay potencial, hay riesgo para colocar jugadores nuevos, pero tenemos que asumirlo”, declaró el brasileño.

Colombia derrotó 2-0 a Perú el martes 6 de octubre por partido amistoso en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. / Leonardo Fernandez

Pensando en los próximos compromisos, Menezes pidió buscar triunfos para recuperar confianza. “Tenemos que ir escogiendo rivales que nos permitan conseguir victorias, es algo que necesita el grupo”, sentenció el entrenador.

La historia sin fin

Hablar de orden en los primeros 45 minutos es muy generoso. Perú jugó de forma decente porque Colombia atraviesa por un mal momento futbolístico. Sin embargo, cuando en la complementaria se encontraron Arias, Asprilla y Suárez, pudieron hacerle daño a Perú.

Un pésimo despeje de Pretell, que había ingresado minutos antes junto a Lapadula y Carrillo, le dejó el balón servido al lateral Samuel Velásquez, quien fusiló de media distancia a Gallese a los 57′. Mano, entonces, volvió a mover el banco.

Ingresaron Araujo y Vilca a los 63′, y dos minutos después el zaguero de Cristal vio la roja directa porque en una mala salida dejó a un colombiano mano a mano contra Gallese.

Colombia derrotó 2-0 a Perú el martes 6 de octubre por partido amistoso en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

Si Mano intentó probar algunos movimientos, la expulsión se tumbó el planteamiento. Perú resistió el segundo hasta el minuto 92′. Arcila disparó al borde del área, y entre la displicencia de Carrillo y el mal despeje de Noriega descolocaron al portero peruano para el 2-0 final.

El Perú de Mano Menezes regresa al país con muchas millas y con serias dudas: cuatro partidos, 1 empate, 3 derrotas, 2 goles a favor, 9 en contra. A esto, se le agrega que solo ha podido ganar en 1 de sus últimos 16 partidos. Y, además, se acerca con peligro a la deshonrosa racha de más partidos seguidos recibiendo goles. Con la derrota ante Colombia suma 13 al hilo y la marca está en 16 cotejos.

Desde el banco, Menezes concluye la gira como el técnico con peor porcentaje de puntos ganados (20.8%) con la Bicolor en los últimos 30 años. Es tan discreta su campaña que está por debajo de las pésimas campañas de Óscar Ibáñez (27.8%), José Del Solar (28.6%) y Franco Navarro (28.6%). Una lágrima.

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