Por Miguel Villegas

Cuarenta minutos. Quizá unos segundos más. Es el tiempo que resiste la selección peruana ante el último finalista de la Copa Africana, Senegal. El campeón sentimental. Es el minuto del primer gol de los Leones de Teranga, un sello del instinto africano resumido en una corrida de Ibrahim Mbaye. Un tren a la altura de lo que cuesta, 30 millones de euros. La potencia del león senegalés expuso a Alfonso Barco y Marcos López como dos inofensivos cachorros. Pero, sobre todo, actualizó una teoría discutible pero realista: mientras los clubes peruanos no produzcan jugadores para vender a las cinco primeras ligas top del mundo. la distancia con cualquier rival será oceánica y la tristeza, infinita. Pienso en cómo era el Perú fútbol de 1989 y me dan escalofríos.

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