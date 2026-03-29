Cuarenta minutos. Quizá unos segundos más. Es el tiempo que resiste la selección peruana ante el último finalista de la Copa Africana, Senegal. El campeón sentimental. Es el minuto del primer gol de los Leones de Teranga, un sello del instinto africano resumido en una corrida de Ibrahim Mbaye. Un tren a la altura de lo que cuesta, 30 millones de euros. La potencia del león senegalés expuso a Alfonso Barco y Marcos López como dos inofensivos cachorros. Pero, sobre todo, actualizó una teoría discutible pero realista: mientras los clubes peruanos no produzcan jugadores para vender a las cinco primeras ligas top del mundo. la distancia con cualquier rival será oceánica y la tristeza, infinita. Pienso en cómo era el Perú fútbol de 1989 y me dan escalofríos.
LEE: Se estrena “Juego en Corto”: conoce todos los detalles del nuevo streaming que se trasmitirá por el canal de YouTube de Depor
No es nuevo, por supuesto. Una de las primeras cosas que se planteó en la negociación con Menezes fue nuestra pobreza. Quizá este dato sea revelador del momento: el jugador más extrañado del Senegal 2, Perú 0 fue Renato Tapia, el volante crack que hoy juega en el Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes.
Tampoco debe ser lapidario: es el primer partido del ciclo, Mano está en la etapa de descubrimiento de esta selva, la responsabilidad mundialista sigue estando a cuatro años. No creo que exista algún disperso que haya apostado la CTS por un triunfo de Perú ni algún fratricida de redes feliz por esta derrota ante la selección 14 del mundo. Sin embargo, es una alerta: el status actual del equipo que paralizaba al país es comatoso.
- La legión extranjera de Mano Menezes
|Jugador
|Club
|País
|Pedro Gallese
|Deportivo Cali
|Colombia
|Alfonso Barco
|HNK Rijeka
|Croacia
|Fabio Gruber
|Nuremberg
|Alemania
|Oliver Sonne
|Sparta Praga
|Rep. Checa
|Marcos López
|Copenhague
|Dinamarca
|André Carrillo
|Corinthians
|Brasil
|Erick Noriega
|Gremio
|Brasil
|Jesús Pretell
|LDU
|Ecuador
|Adrián Ugarriza
|Hapoel Ironi Kiryat
|Israel
|Joao Grimaldo
|Sparta Praga
|Rep. Checa
|Juan Pablo Goicochea
|Defensor Sporting
|Uruguay
|Kenji Cabrera
|Vancouver
|MLS
La decisión del técnico y la Dirección Deportiva, según tres fuentes a las que he consultado en Videna, me explican que precisamente jugar el debut con un pesado debía servir para revisar el diagnóstico. Las conclusiones potentes se obtienen en el ring, no en los camotitos. Senegal planteaba esos retos y habría que decir tres cosas: 1) Hasta ese minuto 40, era un Perú sólido, pese a la dupla de centrales inédita (Araujo-Barco), muy serio para protegerse diría. 2) Es grave la sensación de vacío después de haber tenido un 9 como Paolo. 3) Toca hacerle seguimiento a dos futbolistas a quienes Mano Menezes le ha dado otra confianza: a Grimaldo, a quien le dio la 10, y a Quiróz, del puntero local Chankas CYC, que casi mete un gol de zurda para cerrar el estadio, muestra de valentía y aplomo.
La gran misión ahora, por supuesto, es conocerse, entrenar, buscar debajo de las piedras. O como decía Ali: “Las peleas se ganan sin testigos. Se ganan en el gimnasio, entrenando todos los días”. Si algo bueno ocurrió en el último proceso eliminatorio feliz para Perú -hace diez años- fue el hallazgo de un Cueva, un Yotún, un Lapadula. Es decir, elevar a status de cracks a dos jugadores de corte local y tener suerte en que algún eurocausa -pienso en Gruber, pero sobre todo en Felipe Chávez- funcione a la altura. De la Liga 1, como están las cosas, lo único posible de encontrar con rapidez es una carta notarial de los dirigentes.
SOBRE EL AUTOR
Estudió Comunicaciones en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Ingresó a El Comercio en el 2004, y trabajó diez años para Deporte Total. En el 2015 se mudó al equipo web del diario para formar parte de Mesa Digital y la revista Somos. Hoy es subjefe de Gestión Digital de El Comercio.
Ver más