No es nuevo, por supuesto. Una de las primeras cosas que se planteó en la negociación con Menezes fue nuestra pobreza. Quizá este dato sea revelador del momento: el jugador más extrañado del Senegal 2, Perú 0 fue Renato Tapia, el volante crack que hoy juega en el Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes.

Tampoco debe ser lapidario: es el primer partido del ciclo, Mano está en la etapa de descubrimiento de esta selva, la responsabilidad mundialista sigue estando a cuatro años. No creo que exista algún disperso que haya apostado la CTS por un triunfo de Perú ni algún fratricida de redes feliz por esta derrota ante la selección 14 del mundo. Sin embargo, es una alerta: el status actual del equipo que paralizaba al país es comatoso.

La legión extranjera de Mano Menezes

Jugador Club País Pedro Gallese Deportivo Cali Colombia Alfonso Barco HNK Rijeka Croacia Fabio Gruber Nuremberg Alemania Oliver Sonne Sparta Praga Rep. Checa Marcos López Copenhague Dinamarca André Carrillo Corinthians Brasil Erick Noriega Gremio Brasil Jesús Pretell LDU Ecuador Adrián Ugarriza Hapoel Ironi Kiryat Israel Joao Grimaldo Sparta Praga Rep. Checa Juan Pablo Goicochea Defensor Sporting Uruguay Kenji Cabrera Vancouver MLS

La decisión del técnico y la Dirección Deportiva, según tres fuentes a las que he consultado en Videna, me explican que precisamente jugar el debut con un pesado debía servir para revisar el diagnóstico. Las conclusiones potentes se obtienen en el ring, no en los camotitos. Senegal planteaba esos retos y habría que decir tres cosas: 1) Hasta ese minuto 40, era un Perú sólido, pese a la dupla de centrales inédita (Araujo-Barco), muy serio para protegerse diría. 2) Es grave la sensación de vacío después de haber tenido un 9 como Paolo. 3) Toca hacerle seguimiento a dos futbolistas a quienes Mano Menezes le ha dado otra confianza: a Grimaldo, a quien le dio la 10, y a Quiróz, del puntero local Chankas CYC, que casi mete un gol de zurda para cerrar el estadio, muestra de valentía y aplomo.

La gran misión ahora, por supuesto, es conocerse, entrenar, buscar debajo de las piedras. O como decía Ali: “Las peleas se ganan sin testigos. Se ganan en el gimnasio, entrenando todos los días”. Si algo bueno ocurrió en el último proceso eliminatorio feliz para Perú -hace diez años- fue el hallazgo de un Cueva, un Yotún, un Lapadula. Es decir, elevar a status de cracks a dos jugadores de corte local y tener suerte en que algún eurocausa -pienso en Gruber, pero sobre todo en Felipe Chávez- funcione a la altura. De la Liga 1, como están las cosas, lo único posible de encontrar con rapidez es una carta notarial de los dirigentes.

SOBRE EL AUTOR