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Resumen

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Mano Menezes.
Mano Menezes.
/ JOSE CASTANARES
Por José Antonio Bragayrac

Siete partidos en seis meses ya alcanzan para delinear un primer balance de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana. Sí, su búsqueda de variantes se dificulta por el limitado universo de jugadores y la escases de alto nivel sabotea una mejoría acelerada de resultados; pero también hay estadísticas que hacen inevitable cuestionar estos primeros pasos del brasileño en la Videna.

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