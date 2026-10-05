Cuando Mano Menezes asumió la dirección técnica de la selección peruana estaba bastante al tanto de las carencias y de dos urgencias fundamentales: rejuvenecer las convocatorias y construir una columna vertebral sobre la cual erigir una identidad de juego que -como señaló Jean Ferrari- apele a recuperar el ADN peruano (que mucho pensábamos haber encontrado en el estilo de la selección de Gareca).

Seis meses después y siete partidos, lo que hemos visto desde la subjetividad es un Perú con más errores que aciertos. Un estilo de juego no definido, ninguna característica propia que ilusiona y más bien una idea que se construye desde la labor defensiva, que es precisamente lo que más ha fallado en los amistosos.

Los números son una advertencia

¿Cómo medir a este Perú de Mano? Fácil, desde los resultados. Porque las ideas finalmente, subjetivas, se respaldan con el resultado final del partido. Mano lleva 7 amistosos en los que ha logrado solo un triunfo, un 2-1 ante Haití.

Si volvemos atrás, Juan Reynoso -el primero en tomar la posta tras la no renovación de Ricardo Gareca-, en sus primeros 7 amistosos sumó 4 victorias: ante El Salvador, Paraguay, Bolivia y Corea del Sur.

¿Una coincidencia? Este Perú de Menezes ha sumado 7 goles a favor. ¿Y el de Reynoso? También 7 goles, aunque con una diferencia: anotó 4 a El Salvador, su única goleada. Juan, como Mano, estaba en un proceso de “reconstrucción”, etapa que permitía maquillar y diluir con empatía los discretos resultados. Ambos, frente a los resultados, terminaron apelando a los veteranos para sacar adelante el proceso. ¿Recambio? Más por necesidad que por convencimiento.

Comparación directa

Reynoso Menezes Partidos 7 7 Victorias 4 1 Empates 1 2 Derrotas 2 4 Goles a favor 7 5 Goles en contra 4 15 Diferencia de gol +3 -10 Puntos 13/21 5/21

Reynoso hizo debutar con la Bicolor a siete jugadores en sus primeros cuatro partidos. Bryan Reyna, José Rivera, Roberto Villamarín, Paolo Reyna, Yuriel Celi, Percy Liza y Piero Quispe cumplieron el sueño. ¿Alguno integra hoy la delegación de Menezes en la gira por Norteamérica? En esa época el mayor tenía 25 años. Hoy apelamos a Jhonny Vidales de 34, quien ya había debutado en la Bicolor de Markarián en el 2012.

En estadística, el Perú de Reynoso ha tenido mejores resultados que el de Mano en el arranque, además de ser más letal al menos en un partido (un 4-1) y con más victorias. La data genera, por los menos, una alerta.

Entonces...

¿Por qué es que Menezes a estas alturas parece tener mayor respaldo que Reynoso en una situación similar (inicio de proceso, gira de amistosos) y con peores números de presentación?

Solo Jean Ferrari tiene la respuesta.

Mano Menezes y Jean Ferrari, junto a una comisión de la FPF, visitaron el Estadio UNA de Puno en abril de este año. (Foto: FPF)

La bendita renovación

Empecemos por entender que hablar de una renovación inmediata en la selección peruana es casi imposible. Uno, por el reducido universo de futbolistas con que cuenta la Bicolor y dos, porque el resto de alternativas parece estar bastante distante a nivel jerarquía frente a los “experimentados”.

De ahí, por ejemplo, que Yoshimar Yotún con 36 años sea uno de los pilares de esta selección. O que Mano termine apelando a Gianluca Lapadula, también de 36.

En esta gira por Norteamérica Mano llegó a usar hasta ocho jugadores mayores de 30 años en su once inicial. Ante Estados Unidos, por ejemplo, llegó a un promedio de 31,3 años en su once inicial. Y perdió 4-1.

Si lo comparamos con el Perú de Jorge Fossati, el más criticado por su apego a los veteranos y con quien llegamos a ser la selección con el promedio de edad más alto del mundo, las cifras son casi similares.

¿Por qué este equipo entonces es más viejo? Los referentes son aún mayores y las variantes también. El paso natural del tiempo no ha encontrado una renovación natural.

Un detalle a tener en cuenta: Erick Noriega, posiblemente un titular indiscutible para Mano, jugó poco en esta gira de tres partidos. Su ausencia envejeció el equipo más de lo que se prevee sea cuando en partidos oficiales su titularidad sea segura.

Un dato curioso, pero que puede dar una lectura de lo difícil que está siendo para Menezes encontrar un equilibrio: con el once más veterano perdimos 4-1 y con el once más joven también perdimos.

El Perú de Fossati vs el Perú de Mano

# Partido de Fossati Prom. edad Partido de Menezes Prom. edad 1 Perú 2-0 Nicaragua 30,6 Senegal 2-0 Perú 29,0 2 Perú 4-1 Rep. Dominicana 28,8 Perú 2-2 Honduras 28,3 3 Perú 0-0 Paraguay 29,8 Haití 1-2 Perú 28,6 4 El Salvador 0-1 Perú 30,2 Perú 1-3 España 29,3 5 Perú 0-0 Chile 31,0 EE.UU. 4-1 Perú 31,3 6 Perú 0-1 Canadá 30,1 Perú 1-1 México 29,1 7 Argentina 1-0 Perú 31,5 Canadá 2-0 Perú 27,7 Promedio 29,99 29,04

La identidad pendiente

En una entrevista a El Comercio, Jean Ferrari señaló que el objetivo era volver a las raíces, al ADN del fútbol peruano. Lo más cercano que hemos estado de alcanzar esa condición en estos seis meses con Mano probablemente haya sido en los videos que la FIFA que publicó recordando a la Bicolor en Rusia 2018.

Si bien Mano está probando jugadores y esquemas, no ha habido un solo pasaje de fútbol en estos siete partidos que nos recuerde al ADN tradicional e histórico de Perú.

¿A qué juega este Perú? Es un equipo que busca ser vertical, protegerse con orden y atacar principalmente desde los costados, pero todavía no tiene una identidad ofensiva consolidada. Intenta ser vertical, intenso y de juego directo, aunque no ha encontrado todavía los intérpretes adecuados.

El 2-0 de Perú ante Canadá volvió a desnudar las dudas de una selección que todavía no encuentra una estructura reconocible. Sonne y Romero quedaron expuestos en los dos goles de Shaffelburg. | Foto: FPF/ITEA

Otro detalle: Perú en estos últimos tres amistosos no ha tenido posesión; pero cuando tuvo la pelota pocas veces ha sabido qué hacer con ella. Peor aún, sin Yotún, esa habilidad escasa de reorganizar y conducir se ha hecho aún más ausente.

¿Qué hizo bien entonces Mano en estos seis meses? Mucho. Encontró a un jugador sumamente interesante como Piero Magallanes y se ha atrevido a darle minutos a jugadores que hasta hace un tiempo dabamos por descartados como Mora, Ugarriza, Barco, Vidales, Huamán, entre otros. Está probando, aunque su buen ojo ha tenido poca eficiencia.

Quizá sus mejores decisiones han sido fuera de la selección mayor: colocar a Thiago Kosloski como técnico de la Sub 20 ha reforzado un trabajo que ya ha dado sus primeros frutos en el Suramericano con la medalla de bronce y que a largo plazo busca reformular el biotipo de las selecciones en menores acorde al estándar de mayor competencia. Ese proceso cuesta, toma tiempo y quizá Mano ya no esté para ver los resultados, pero finalmente se están dando los primeros pasos.

Luego está la modernización de los procesos y el desarrollo de la aplicación de la ciencia de datos a la labor del comando técnico. La presencia de Bruno Mazziotti como director de performance es una novedad que en algún momento debe dar resultados.

De que esos resultados lleguen pronto dependerá cuánto tiempo el proyecto Menezes cuente con respaldo. Ni Reynoso ni Fossati corrieron con mejor suerte.

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