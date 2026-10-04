Por otro lado, Mano tiene a sus fijos: Gallese, López, Cartagena y Yotún. Tres de los cuatro han sido los únicos que fueron alineados como titulares ante Estados Unidos, México y Canadá. Podría sumar a Lapadula, que suma desde el liderazgo en el plantel. El resto del once inicial sale al campo según lo que el brasileño piense. Y hasta ahora solo ha dado señales de que piensa hacer pruebas de ensayo y error hasta encontrar a jugadores que le sean de utilidad. ¿Competir? Falta un año para las Eliminatorias: aún hay tiempo para mayores desilusiones.

Perú cayó 2-0 frente a Canadá (Andrés Lino, ITEA).

Con un equipo titular inédito, Perú perdió 2-0 ante una Canadá que llegó con varias ausencias, pero que se apoyó en sus cuatro mundialistas para vencer a la Bicolor. Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar y Jacob Shaffelburg lideraron a su selección.

Fue, justamente, Shaffelburg quien liquidó toda esperanza peruana. Con dos jugadas casi calcadas anotó a los 19′ y 35′. En ambas jugadas quedaron expuestos los bajísimos niveles de Oliver Sonne y Diego Romero, así como la poca comprensión entre los centrales Miguel Araujo y Alfonso Barco, y el lateral Marcos López. La jugada arrancó por la banda izquierda, con centros que Romero no salió a cortar a tiempo y donde Sonne perdió la marca.

Así Canadá acertó en 2 de las 15 veces que probó con remates (solo 3 al arco) contra Perú. Del lado nacional, solo 3 remates, ninguno al arco, y Lapadula que mandó su disparo a las nubes en lo que podía ser el descuento peruano.

Lo mejor: la hinchada

En el ambiente de la previa, mientras Mano decidía que Carrillo iría al banco y que Noriega no sumaría minutos, las tribunas del Saputo Stadium de Montreal se fueron llenando de camisetas blanquirrojas. La colonia peruana en el país norteamericano se hizo sentir: al menos 8 mil nacionales fueron a apoyar a una selección que dio vergüenza.

El sistema, según Sofascore, fue 4-4-1-1. Con las innovaciones de Bassco Soyer por derecha, y con Yoshimar Yotún y sus 37 años por izquierda. ¿De qué sirvió? Yotún dio 15 de 16 pases dentro del campó peruano. Luego, lanzó un pase largo que Soyer (3 de 8 pases buenos en 45′) controló a medias y terminó en córner para Perú. Desde la TV, el comentario fue halagador. Minutos después, Perú desnudó todas sus falencias y cayeron los dos goles.

Pudo ser una goleada más estrepitosa, pero entre los errores canadienses y las salvadas peruanas, se mantuvo el marcador final con 2-0.

Cambios al por mayor

El partido se desvirtuó con los cambios. Primero fue Mano, quien en el entretiempo mandó a Lapadula, Carrillo, Vidales, Magallanes y Garcés. Su idea fue recuperar el peso en las tres líneas que planteó al inicio. Lo que hizo, también, fue aumentar el promedio de edad. Salieron Valera, Soyer, Cartagena, Mora y Barco.

De lado de Canadá fue aún más curioso la hora de los cambios. Al minuto 62, 9 jugadores ingresaron como recambios, destacando entre ellos Laryea, Buchanan, David y Smith.

Los últimos movimientos de Mano fueron más para dar un aire final al equipo patrio. Huamán, Pretell, Concha e Inga. De los que iniciaron el partido, solo Romero y Araujo jugaron los 90 minutos.

Perú había avanzado medio paso ante México, y ahora, dio dos pasos hacia atrás contra Canadá. Jugar así está cerca de la humillación propia.

DT de Canadá habló tras el 2-0 ante Perú y dejó contundente análisis sobre la ‘Bicolor’ (Foto: AFP) / TIM AUSTEN

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