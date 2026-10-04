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Resumen

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El 2-0 de Perú ante Canadá volvió a desnudar las dudas de una selección que todavía no encuentra una estructura reconocible. Sonne y Romero quedaron expuestos en los dos goles de Shaffelburg. | Foto: FPF/ITEA
El 2-0 de Perú ante Canadá volvió a desnudar las dudas de una selección que todavía no encuentra una estructura reconocible. Sonne y Romero quedaron expuestos en los dos goles de Shaffelburg. | Foto: FPF/ITEA
Por Jasson Curi Chang

Queda claro que Mano Menezes puede borrar de un plumazo cualquier indicio de avance en la selección peruana. También es evidente que fue a la gira norteamericana a probar quién le funciona y quién no. No fue a competir, sino no alinearía a Diego Romero en el arco o a Oliver Sonne de lateral derecho. Dice haber encontrado a “tres jugadores”, pero ayer sentó a dos (Magallanes y Huamán) y ubicó mal a Mora -6 BALONES PERDIDOS EN 45 MINUTOS JUGADOS- en la volante. Perú lleva 7 goles recibidos en tres amistosos, apenas anotó dos veces en 270 minutos y ayer estuvo cerca de la humillación.

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