El Perú de Mano no levanta: 3 partidos, 7 goles en contra y la sensación de que con Yotún, Lapadula y tres “hallazgos” aún no alcanza
El 2-0 ante Canadá volvió a desnudar las dudas de una selección que todavía no encuentra una estructura reconocible. Sonne y Romero quedaron expuestos en los dos goles de Shaffelburg, mientras las estadísticas retrataron una noche sin remates al arco y con apenas tres disparos peruanos.
Queda claro que Mano Menezes puede borrar de un plumazo cualquier indicio de avance en la selección peruana. También es evidente que fue a la gira norteamericana a probar quién le funciona y quién no. No fue a competir, sino no alinearía a Diego Romero en el arco o a Oliver Sonne de lateral derecho. Dice haber encontrado a “tres jugadores”, pero ayer sentó a dos (Magallanes y Huamán) y ubicó mal a Mora -6 BALONES PERDIDOS EN 45 MINUTOS JUGADOS- en la volante. Perú lleva 7 goles recibidos en tres amistosos, apenas anotó dos veces en 270 minutos y ayer estuvo cerca de la humillación.
Por otro lado, Mano tiene a sus fijos: Gallese, López, Cartagena y Yotún. Tres de los cuatro han sido los únicos que fueron alineados como titulares ante Estados Unidos, México y Canadá. Podría sumar a Lapadula, que suma desde el liderazgo en el plantel. El resto del once inicial sale al campo según lo que el brasileño piense. Y hasta ahora solo ha dado señales de que piensa hacer pruebas de ensayo y error hasta encontrar a jugadores que le sean de utilidad. ¿Competir? Falta un año para las Eliminatorias: aún hay tiempo para mayores desilusiones.
Con un equipo titular inédito, Perú perdió 2-0 ante una Canadá que llegó con varias ausencias, pero que se apoyó en sus cuatro mundialistas para vencer a la Bicolor. Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar y Jacob Shaffelburg lideraron a su selección.
Fue, justamente, Shaffelburg quien liquidó toda esperanza peruana. Con dos jugadas casi calcadas anotó a los 19′ y 35′. En ambas jugadas quedaron expuestos los bajísimos niveles de Oliver Sonne y Diego Romero, así como la poca comprensión entre los centrales Miguel Araujo y Alfonso Barco, y el lateral Marcos López. La jugada arrancó por la banda izquierda, con centros que Romero no salió a cortar a tiempo y donde Sonne perdió la marca.
Así Canadá acertó en 2 de las 15 veces que probó con remates (solo 3 al arco) contra Perú. Del lado nacional, solo 3 remates, ninguno al arco, y Lapadula que mandó su disparo a las nubes en lo que podía ser el descuento peruano.
En el ambiente de la previa, mientras Mano decidía que Carrillo iría al banco y que Noriega no sumaría minutos, las tribunas del Saputo Stadium de Montreal se fueron llenando de camisetas blanquirrojas. La colonia peruana en el país norteamericano se hizo sentir: al menos 8 mil nacionales fueron a apoyar a una selección que dio vergüenza.
El sistema, según Sofascore, fue 4-4-1-1. Con las innovaciones de Bassco Soyer por derecha, y con Yoshimar Yotún y sus 37 años por izquierda. ¿De qué sirvió? Yotún dio 15 de 16 pases dentro del campó peruano. Luego, lanzó un pase largo que Soyer (3 de 8 pases buenos en 45′) controló a medias y terminó en córner para Perú. Desde la TV, el comentario fue halagador. Minutos después, Perú desnudó todas sus falencias y cayeron los dos goles.
Pudo ser una goleada más estrepitosa, pero entre los errores canadienses y las salvadas peruanas, se mantuvo el marcador final con 2-0.
El partido se desvirtuó con los cambios. Primero fue Mano, quien en el entretiempo mandó a Lapadula, Carrillo, Vidales, Magallanes y Garcés. Su idea fue recuperar el peso en las tres líneas que planteó al inicio. Lo que hizo, también, fue aumentar el promedio de edad. Salieron Valera, Soyer, Cartagena, Mora y Barco.
De lado de Canadá fue aún más curioso la hora de los cambios. Al minuto 62, 9 jugadores ingresaron como recambios, destacando entre ellos Laryea, Buchanan, David y Smith.
Los últimos movimientos de Mano fueron más para dar un aire final al equipo patrio. Huamán, Pretell, Concha e Inga. De los que iniciaron el partido, solo Romero y Araujo jugaron los 90 minutos.
Perú había avanzado medio paso ante México, y ahora, dio dos pasos hacia atrás contra Canadá. Jugar así está cerca de la humillación propia.
Bachiller en Comunicación Social por la UNMSM. Trabaja en DT desde el 2013, con experiencia en RRSS. Fue Jefe de la Mesa Digital de la Zona Deportiva. Escribió en "Centenario" y "Tricampeones", libros oficiales de El Comercio y Universitario de Deportes. Es, también, coautor en "Copa América, 11 Historias" y "Crema, mi gran amigo". Ver más