La selección peruana jugó el mejor primer tiempo de la era Mano Menezes -en realidad solo los 30 minutos finales- con la experiencia y la seguridad de Gallese, la solvencia de Araujo, la elegancia de Yotún y la efectividad de Lapadula. También, con un arriesgado promedio de 31 años en la cancha. Pero en el segundo tiempo, las piernas jóvenes de Estados Unidos, con promedio de 25 años, y cinco mundialistas en cancha, le hicieron pagar caro la apuesta al brasileño.

El 4-1 se puede leer de distintos ángulos, pero tiene solo una conclusión. Sonne y López por las bandas, por dar cualquier ejemplo, es lo que hay en el plantel. Y otro factor más grave: estamos lejos de la alta competencia con Magallanes y Soyer, los debutantes que en vez de acoplarse de a poco al equipo parecen cargar responsabilidades ajenas.

Para esta fecha FIFA, Mano desempolvó la agenda vieja y se olvidó del promedio (mirar la tabla). Cómo construir el futuro sin mirar el pasado, seguro pensó. Y ahí eligió a lo mejor que le queda a la selección peruana de procesos anteriores. Uno por línea. La experiencia por delante. Ayer le alcanzó hasta donde dieron los pulmones: 7 de los 11 tenían más de 30 años.

Titulares en Perú con más de 30 años vs. EE.UU. Edad actual Partidos con Perú Pedro Gallese 36 128 Miguel Araujo 31 45 Renzo Garcés 30 16 Yoshimar Yotún 35 135 Wilder Cartagena 32 41 Jhonny Vidales 34 5 Jairo Vélez 31 5 Gianluca Lapadula 36 43

Los recambios -Pretell, Vilca, Huamán, Inga- solo terminaron por desnudar las falencias de un equipo que, al cabo de cinco partidos, solo suma 30 minutos decentes. Sí, los de ayer. Luego, sigue siendo un plantel en construcción.

Golpe avisa

En el Inter&Co Stadium, de Orlando, el 1-0 de Justin Ellis a los 4′ fue más por una distracción que la carta de presentación de un Estados Unidos con pocos jugadores mundialistas. Entre ellos, Reyna, Tillman, Trusty, Freeman y Musah. Pochettino quiso probar nuevas caras y se decidió, por ejemplo, por Cavan Sullivan de los Philadelphia Union, que recién mañana cumplirá 17 años.

Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos en el partido amistoso disputado en el Inter&Co Stadium en Orlando, Florida, Estados Unidos. / RICH STORRY

La nobleza norteamericana, entonces, se encontró con la experiencia peruana. Menezes se lo tomó completamente en serio. Un 4-4-2, con la novedad de Piero Magallanes, como volante por derecha y ayudando en la marca a Sonne, y Jhonny Vidales por izquierda, con más responsabilidades en el ida y vuelta con López. En la medular, los mundialistas Cartagena y Yotún, y arriba, toda la inventiva de Vélez y la contundencia de Lapadula.

Así llegó el 1-1. Combinaron Vidales, Cartagena, López, y Yotún sacó un centro preciso que Lapadula conectó de cabeza a los 15′. El ‘Bambino’ llegó a su gol 11 con Perú, y volvió a anotar después de dos años. Fue lo mejor de la Bicolor en todo el partido. Pero el pitazo final de los primeros 45′ divide la opinión.

Con menos aire, Perú siguió resistiendo en la complementaria hasta que el árbitro Steffon Dewar cobró un penal cuestionable. Tillman, a los 66′, puso el 2-1 y, a partir de este momento, el equipo patrio se vino abajo. No solo por físico sino por planteamiento. Antes del gol, Estados Unidos realizó 6 cambios (incluido el de Kochen en el arco) y refrescó su actitud cerca al área peruana.

Del lado nacional, los ingresos de Valera, Soyer, Pretell primero, y luego de Mora, Concha, Vilca, Huamán e Inga solo terminaron por desordenar las ideas iniciales. Así, llegaron los minutos más contundentes del equipo norteamericano. A los 72′, Hall puso la pantorrilla a un centro letal de Berhalter para el tercero, y a los 90′, el mismo Berhalter anotó un golazo de media distancia.

Así arranca la fecha FIFA; y así parece que acabará el primer año de Mano. Con un Perú que tiene chispazos, que es más fulbito improductivo que fútbol moderno y contundente. Con una esperanza que la sostienen señores de más de 30 años de edad.

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