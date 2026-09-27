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Resumen

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Perú encontró en la experiencia de Gallese, Araujo, Yotún y Lapadula sus mejores minutos ante Estados Unidos, pero terminó goleado 4-1 en Orlando. | Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Perú encontró en la experiencia de Gallese, Araujo, Yotún y Lapadula sus mejores minutos ante Estados Unidos, pero terminó goleado 4-1 en Orlando. | Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ RICH STORRY
Por Jasson Curi Chang

La selección peruana jugó el mejor primer tiempo de la era Mano Menezes -en realidad solo los 30 minutos finales- con la experiencia y la seguridad de Gallese, la solvencia de Araujo, la elegancia de Yotún y la efectividad de Lapadula. También, con un arriesgado promedio de 31 años en la cancha. Pero en el segundo tiempo, las piernas jóvenes de Estados Unidos, con promedio de 25 años, y cinco mundialistas en cancha, le hicieron pagar caro la apuesta al brasileño.

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