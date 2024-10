Han pasado varios días y para este jueves 10 de octubre, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani Perú), bajo la dirección de Walter Carrera, ha confirmado un paro en el sector del transporte. Esta acción de protesta se añade a las manifestaciones de otras organizaciones en reacción a las decisiones del Congreso de la República y ante el creciente incremento de la inseguridad ciudadana en la nación.

El anuncio inicial del paro fue emitido por Herman Mendieta, líder de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, quien sostuvo que al menos el 90% de los transportistas se sumarán a la movilización para exigir respuestas a sus reclamos ante el incremento del delito a nivel nacional.

De acuerdo con lo expresado por Carrera, varios gremios se sumarán al paro este jueves 10 de octubre, incluyendo el Comando Estudiantil y Juvenil de Lima y Callao, comerciantes de Gamarra, colectivos ambientalistas y otras entidades que persiguen el mismo objetivo: poner fin a la inseguridad en el país. Además, se confirmó que se implementará el paro en zonas como Lima, Callao, Junín, Ucayali y otras.

Sin embargo, El Comercio, se comunicó con Mario Mejía, jefe de prensa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien nos dijo lo siguiente: “Lo que sabemos es que los gremios formales no van a parar. Los que están anunciando una paralización es un sector de los informales”, manifestó.

En Deporte Total de El Comercio nos referimos al tema, ya que el día 11 de octubre, la selección peruana enfrentará a Uruguay por la novena fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo a las 20:30 p.m. en el Estadio Nacional.

El elenco bicolor de Jorge Fossati afrontará este encuentro con las sensibles bajas de Gianluca Lapadula y Renato Tapia por lesión, además de las ausencias de Wilder Cartagena y Marcos López, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Perú enfrenta este viernes a Uruguay (Foto: AFP)

¿Qué es un estado de emergencia?

Un estado de emergencia en Perú es una medida legal que permite al gobierno restringir ciertos derechos y libertades de los ciudadanos para mantener el orden público y controlar situaciones excepcionales que amenazan la seguridad del país. Esta medida puede ser decretada por el presidente de la república a través de un decreto supremo, con la firma del Consejo de Ministros.

Durante un estado de emergencia, se pueden suspender derechos constitucionales como:

Libertad de tránsito : Limitaciones para moverse libremente dentro del territorio nacional.

: Limitaciones para moverse libremente dentro del territorio nacional. Inviolabilidad de domicilio : Las autoridades pueden ingresar a una vivienda sin una orden judicial.

: Las autoridades pueden ingresar a una vivienda sin una orden judicial. Libertad de reunión : Se prohíben o limitan las reuniones públicas o manifestaciones.

: Se prohíben o limitan las reuniones públicas o manifestaciones. Libertad y seguridad personales: Se pueden realizar detenciones sin la necesidad de una orden judicial, bajo ciertas circunstancias.

El estado de emergencia se decreta en situaciones de crisis como desastres naturales, disturbios civiles, conflictos internos o amenazas a la seguridad nacional. Tiene un periodo limitado (generalmente de 60 días), aunque puede ser renovado si las circunstancias lo ameritan.

El último Perú vs Uruguay terminó 1-0 a favor de la Celeste, que ganó con gol de De Arrascaeta para el Mundial 2022. (Foto: Getty Images) / Pool

La finalidad es que las autoridades tengan mayores facultades para restaurar el orden o atender una crisis, pero también está sujeto a la vigilancia de organismos como el Congreso y entidades de derechos humanos.

¿Cuál es la postura de la FPF ante este suceso que se vive en el país?

Desde la Videna nos aseguran que el partido entre Perú vs. Uruguay no corre riesgo, ya que es un evento privado. Además, aseguran que por la hora de juego no habrá complicaciones y que tendrán todo controlado para que los espectadores no se sientan perjudicados.

Finalmente, como recordamos, para llegar al Estadio Nacional existen las rutas de el Metropolitano y el Corredor Azul. Por otro lado, en las próximas horas será clave tanto para la realización del paro como la suerte que correrá el partido de las Eliminatorias 2026.