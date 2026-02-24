Por eso, cuando desembarque nuevamente en Lima este martes, según pudo conocer este Diario, el técnico brasileño tendrá cinco misiones impostergables. Cinco decisiones que marcarán su hoja de ruta de su era.

1. Iniciar la visita a los clubes: conocer la base antes de exigirla

La Federación Peruana de Fútbol sostiene desde hace meses la necesidad de ampliar el universo de jugadores. Pero esa ampliación solo se vuelve real si el entrenador conoce de primera mano lo que los clubes producen y cómo lo producen. Menezes lo tiene claro: su primera misión será visitar a todos los equipos de la Liga 1 para observar metodologías, ritmos de trabajo, filosofías de entrenamiento y posibilidades de evolución en los futbolistas locales.

Será un primer diagnóstico, una radiografía del material humano con el que deberá trabajar no solo para convocar, sino para diseñar un calendario de seguimiento continuo. El brasileño fue directo: quiere ver entrenamientos en vivo, no por televisión. Quiere entender cómo se forma al futbolista peruano en su día a día. Y, sobre todo, quiere descubrir jugadores que hoy no aparecen en la órbita principal, pero que podrían integrarse a un recambio generacional que es urgente.

“Ya conocemos a algunos jugadores, sobre todo a los que están en Brasil. También a Guerrero y Cueva. Tenemos que establecer un punto de partido y luego vamos con lo siguiente”, señaló en conferencia de prensa.

2. Viajar al extranjero: tender puentes y recuperar liderazgos

La segunda misión del técnico será viajar para ver a los futbolistas peruanos que compiten afuera y reconstruir el vínculo con los que se alejaron de la Bicolor. Allí aparecen nombres claves: Pedro Gallese en Colombia; Joao Grimaldo y Oliver Sonne en República Checa; Marcos López en Dinamarca; y los jóvenes “eurocausas”, Felipe Chávez y Fabio Gruber, ambos en Alemania.

Pero el punto más sensible de este viaje no está en Europa, sino en Medio Oriente. Renato Tapia, hoy en Emiratos Árabes, es uno de los líderes naturales del grupo y vive un distanciamiento evidente con la selección. Menezes quiere hablar con él, escucharlo, explicarle el plan y devolverle su rol de capitán. Ese puente, si se construye bien, puede devolverle a la Bicolor un liderazgo que ha ido perdiéndose entre frustraciones y silencios.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, ya adelantó la filosofía del brasileño: “Quiere ir a ver entrenamientos de los equipos profesionales, quiere ver partidos presencialmente, no por televisión”.

Renato Tapia no fue convocado en los últimos amistosos de la selección peruana. (Foto: @renatotapiac)

3. Decidir si Perú jugará en la altura: elegir armas, no excusas

El debate sobre usar o no la altura como herramienta estratégica vuelve cada vez que empieza un proceso eliminatorio. Y ahora la decisión recae en Menezes. Arequipa y Cusco aparecen como posibilidades para ciertos partidos de la próxima Eliminatoria, pero antes de proponerlo a la Conmebol, la FPF quiere escuchar al técnico.

Ferrari lo graficó con una metáfora militar que revela la tensión del tema: “Yo esto lo veo como ir a la guerra. Si voy a la guerra y me dan una pistola de agua, estoy fuera al primer disparo. Tengo que utilizar todas las armas”. La altura, entonces, no es un capricho ni un amuleto: es un recurso. Pero solo servirá si se integra a un plan coherente, no como un parche desesperado.

Menezes deberá evaluar rendimientos fisiológicos, logística, adaptación, tipo de rivales, necesidades del calendario y rol de la localía. No es una decisión menor: podría definir puntos clave en una Eliminatoria que ya no admite errores.

4. Elegir a su asistente peruano: la llave de la conexión cultural

Menezes aterriza con un comando técnico propio, sólido y experimentado. Pero necesita una figura peruana que complete el puente con el futbolista local y acerque el vestuario a la idea del entrenador. Así como Gareca encontró en Nolberto Solano un enlace natural, Menezes necesita definir a su “mano derecha” local cuanto antes.

No es solo una cuestión logística. Es un cargo estructural: el asistente peruano será parte del proceso de seguimiento, de las visitas a clubes, de la lectura del torneo local y, sobre todo, de la comunicación interna. Ferrari lo explicó con claridad: “El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener proyección de entrenador importante. A Roberto Palacios no lo tenemos contemplado”. El nombre, aún desconocido, se convertirá en la primera decisión política del proceso.

Mano Menezes asumió como técnico de la selección peruana. (Foto: Ernesto Benavides / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

5. Preparar el amistoso ante Senegal y Honduras: los primeros exámenes

El cierre de esta primera etapa será, paradójicamente, el inicio de todo: el debut de la selección de Menezes ante Senegal, campeón de la Copa África, potencia física, técnica y mental, y actualmente en el puesto 12 del ranking FIFA. Un rival tan duro como necesario.

Los primeros amistosos se jugarán en Europa (vs Senegal en Francia el 28 de marzo y ante Honduras en España, tres días después). Los partidos allí suelen reunir a los mejores, a los más experimentados. ¿Llevará Menezes a todos los referentes? Todo indica que sí.

¡𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿! 🇵🇪❤️#LaBicolor vuelve a las canchas para disputar sus amistosos internacionales 🫂#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/orqrauFGYc — La Bicolor (@SeleccionPeru) February 23, 2026

La frase que dejó en su presentación respalda esa lectura: “Los referentes son importantes. Porque los jóvenes, en determinados partidos, pueden ser ayudados por jugadores que pasaron por situaciones fuertes”.

El técnico deberá definir convocatorias, logística, plan táctico y lectura del rival. Senegal no dará margen. Y quizá por eso mismo representa el mejor punto de partida: un examen que obliga a competir desde el primer minuto.

**