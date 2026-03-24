La selección peruana inició un nuevo capítulo con destino europeo. La noche del lunes, en medio de cánticos y una expectativa que vuelve a inflarse, la delegación partió rumbo a París para afrontar los primeros amistosos del ciclo de Mano Menezes. No fue una salida más: fue una postal de transición, de esas que despiertan la ilusión de un nuevo inicio.

En el aeropuerto Jorge Chávez, cerca de un centenar de hinchas se dio maña para llegar hasta la zona de embarque internacional. No importó la hora ni la rutina de un inicio de semana muy caluroso: camisetas y voces acompañaron a los futbolistas, que respondieron con gestos de cercanía antes de cruzar el control migratorio. La imagen, breve pero significativa, recordó que el vínculo entre la selección y su gente sigue intacto.

Los jugadores, uniformados con la camiseta alterna que se presentó hace días, caminaron en bloque y con predisposición de tomarse fotos con los hinchas. Mientras tanto, en París ya se encuentran Oliver Sonne, Fabio Gruber, Álvaro Barco, Marcos López y Adrián Ugarriza; todos jugando en clubes de Europa. Este martes, Manenezes tendrá a todos sus convocados para empezar a entrenar.

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El técnico brasileño, que asume con la responsabilidad de reencaminar a Perú hacia el próximo Mundial, fue claro antes de abordar el vuelo. “Son los primeros pasos de un trabajo largo”, afirmó. Menezes entiende el contexto: hereda un equipo golpeado en resultados, pero no en identidad. Su tarea será reconstruir desde esa base y con el plantel más joven de los últimos diez años: el promedio de edad de los convocados es de 25 años, siendo Pedro Gallese el de más edad (36 años) y Juan Pablo Goicochea el más joven (21). El promedio de edad de Gareca, entre 2015 y 2022, fue de 29 años; mientras que su sucesor, Juan Reynoso, tuvo un 29.3; Jorge Fossati, 28.9; y Óscar Ibáñez, 28.5.

"Es importante que los jóvenes sumen minutos internacionales para volverse experimentados y estén preparados para lo que se viene“, fue el mensaje del brasileño. La idea es clara en la Videna: el recambio generacional no es más un slogan al vacío.

Entre los futbolistas, el discurso va en sintonía. Alex Valera, uno de los nombres que busca consolidarse en ataque, aseguró que tratará de aportar y, sobre todo, de reencontrarse con el gol. Mientras que jóvenes como Vélez asumen su oportunidad con frontalidad: “Voy a darlo todo por Perú”, dijo, consciente de que cada minuto puede marcar su continuidad en el proceso.

Lista de convocados de Perú para amistosos internacionales.

El itinerario

El itinerario en Europa será exigente, pero necesario. La selección se instalará en Francia para completar algunos días de entrenamiento antes de su primer examen: el amistoso ante Senegal, un rival de físico imponente y dinámica intensa. Luego, el equipo viajará para enfrentar a Honduras, en un duelo que permitirá observar variantes y ajustar piezas.

Ambos encuentros servirán como laboratorio para Menezes. Más allá de los resultados, el foco estará en la respuesta colectiva, en la capacidad de adaptación a nuevas ideas y en la consolidación de una estructura que le devuelva competitividad al equipo. No habrá titulares indiscutibles, al menos por ahora: todos parten desde el mismo punto.

La nueva indumentaria de la selección peruana. (Foto: FPF)

La ruta recién comienza, pero ya deja señales. Un grupo que se despide arropado por su gente, un entrenador que habla de procesos y no de urgencias, y un calendario que obliga a mirar hacia adelante. Perú viaja a París con más preguntas que certezas, pero con algo que nunca falta: la esperanza de volver a construir una historia que valga la pena contar.

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