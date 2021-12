Conforme a los criterios de Saber más

El 2021 cierra con una nueva lista de convocados para la selección peruana. Esta mañana se dio a conocer el llamado de 15 futbolistas del torneo local para los amistosos ante Panamá y Jamaica, pactados para enero, previo a las Eliminatorias Qatar 2022.

Debido a que no se puede contar con el total de jugadores convocables -no es fecha FIFA- el comando técnico de la selección peruana hizo un llamado local al que se unirán algunos jugadores que militan en la MLS como Edison Flores, Pedro Gallese, entre otros, siempre y cuando sus clubes les den el permiso respectivo. A ellos se sumará Yoshimar Yotún, que hoy no tiene equipo.

La lista de convocados presenta la novedad del regreso de Josepmir Ballón, de gran año con Alianza Lima, además de un nuevo llamado de Ángelo Campos y Oslimg Mora, figuras en el cuadro blanquiazul.

Anunciamos a los futbolistas convocados del medio local para los amistosos internacionales de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 en el mes de enero.



Más información aquí ▶️ https://t.co/afcd3EyXe6#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/bu9w16qUA2 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) December 30, 2021

Pero el principal llamado es el de Jesús Castillo, el jugador de Sporting Cristal que destacó como volante central. El joven de 20 años vestirá por primera vez la camiseta de la selección adulta.

Castillo debutó el año pasado con Sporting Cristal y en dos temporadas se ha hecho del titularato en el cuadro de Roberto Mosquera. Este año jugó un total de 37 partidos, 3 de ellos en la Libertadores -tuvo 34 minutos- y otros cuatro en la Sudamericana, donde ganó más protagonismo. En la Liga disputó 27 encuentros, siento titular en 17 de ellos.

Como destaca el periodista estadístico Eduardo Combe, Jesús Castillo es el primer jugador nacido en el Siglo XXI, del 2001 en adelante, en ser llamado a una selección peruana adulta . Ahora, luchará por ganarse un lugar en el once en los amistosos y ver si puede ser llamado para las Eliminatorias.

Jesús Castillo de Sporting Cristal se convierte en el primer futbolista nacido en el Siglo XXI (2001 para arriba) convocado a algún seleccionado de Perú🇵🇪 adulto pic.twitter.com/UEaIGbRfsN — Eduardo Combe (@Eduardo_Combe) December 30, 2021

Son seis los convocados de Sporting Cristal y sin duda se esperaba también el llamado de Percy Liza, el atacante que destacó como centrodelantero, pero fue ‘sacrificado’ por Roberto Mosquera en la parte final para que Marcos Riquelme juegue de punta. Este 2021 marcó 6 goles en la Liga 1.

Si bien estaba en los planes para ser convocado -Sporting Cristal recibió la carta de reserva, finalmente no fue llamado. La explicación puede estar en los nombres que ya figuran en la lista para el puesto de ‘9′. Alex Valera (Universitario) y Jefferson Farfán (Alianza) pueden cumplir esa tarea. Además, entre los hombres de afuera que vienen entrenando en la Videna está Yordy Reyna, otra opción como centrodelantero que suele usar Ricardo Gareca.

Si lo vemos como extremo, pasa lo mismo. Nombres como Christofer Gonzales, Edison Flores, Andy Polo, o el mismo Marcos López juegan en esos puestos, además del llamado de Oslimg Mora, quien ya debutó con la Bicolor en el duelo ante Bolivia en La Paz.

Otro motivo, puede ser que Percy Liza está cerrando algún pase al exterior, por lo que de concretarse, necesitaría viajar a unirse a su nuevo club. Al no ser fecha FIFA, los clubes pueden requerir de sus jugadores por lo que la selección peruana no podría retenerlo para los amistosos.

