El Proyecto Bicolor consiste en la búsqueda sistemática de nuevos talentos para la selección peruana en dos frentes: en el exterior, a través de la detección y seguimiento de menores en Europa con ascendencia peruana; y en el interior del país, mediante la descentralización de las visorias en las 25 regiones del Perú. En dos años del plan liderado por José Guillermo del Solar, se ha logrado la participación de 1.903 menores de entre 12 y 15 años, de los cuales 37 llegaron a ser reclutados por clubes profesionales. De esos 37, menos del 25% forma para de alguna selección peruana de menores.

Los números del proyecto

En el 2023 fueron observados 1.124 menores, mientras que el 2024 fueron 779 chicos los que participaron de las visorias a nivel de las 25 regiones . En la búsqueda, la UTM se encontró con problemas de infraestructura, así como con realidades muy distintas según la región. Pese a ello, se avanzó con la puesta en marcha del plan: una primera selección a nivel regional y luego la configuración de cuatro selecciones a nivel macrorregional.

“Encontramos muchísimas dificultades, como pocos campos de entrenamientos, poca infraestructura, materiales escasos, pero estamos avanzando. Hay más dificultades, como que los chicos están costumbrados a entrenar tres veces por semana nada más, el chico tiene que entrenar todos los días porque sino no llega”, sostuvo Del Solar a El Comercio en una entrevista de setiembre del 2024.

Menores que participaron en las visorias

Año Visorias 2023 1.124 2024 779 Total 1.903





Tras poco más de cinco meses de visorias en las 25 regiones del país, entre marzo y setiembre del 2024, un aproximado de 50 a 80 menores fueron seleccionados para un campamento de siete días en el CAR de Chincha a mediados de setiembre. El objetivo era incidir en los trabajos físicos y técnicos, además de la realización de pruebas médicas y físicas más elaboradas. El campamento servía, además, para un momento clave en el proyecto: la participación de clubes profesionales para el reclutamiento de talento. Sin embargo, la participación de los clubes, en especial de la Liga 1, no ha sido activa.

Saquemos cuentas: el primer año del Proyecto Bicolor logró que 24 menores sean reclutados por clubes de la élite del fútbol de menores. En ese primer año, solo 8 clubes seleccionaron chicos para sus filas. De esos 8 clubes, solo 6 fueron de la Liga 1. Los otros 2 pertenecieron a la Liga 2. El 2024, la cifra se redujo: solo fueron reclutados 13 menores por un total de 5 clubes, de los cuales 4 fueron equipos de la Liga 1.

Clubes que participaron en el reclutamiento de talentos

Clubes 2023 2024 Alianza Lima X X Universitario X X Sporting Cristal X X Sport Boys X César Vallejo X Melgar X San Martín X Cantolao* X Coopsol X Juan Pablo II X

*Cantolao desciende a la Liga 2 a fines del 2023.

La apuesta de los clubes

¿Por qué son pocos los clubes que participaron en el reclutamiento de menores? En principio y tal como lo explica Chemo en la entrevista para El Comercio, es porque los clubes fueron “invitados”, es decir, no existía ninguna base legal ni exigencia en el reglamento que los obligue. El detalle es que para el 2024 tampoco existió un respaldo al proyecto desde el reglamento, por lo cual los clubes nuevamente fueron “invitados”.

“Acá lo que tenemos que mejorar es la formación de los clubes en el tema de menores, que se involucren más en eso. Como te repito, yo he invitado a todos los clubes a participar en este proyecto, pero yo no puedo imponer cosas a los clubes”, advirtió del Solar en la entrevista publicada el pasado lunes 30 de setiembre.

El problema es mayor si revisamos la tendencia. Mientras que en el 2023 fueron 6 los clubes de Liga 1 que participaron en el reclutamiento de 19 menores, en el 2024 solo 4 clubes intervinieron en la captación de 10 chicos. Es decir, contrariamente a lo que se esperaría de un proyecto en crecimiento, el número de redujo. ¿Por qué solo 4 clubes de la Liga 1 de un total de 18? Pues porque no hay norma ni reglamento que les exija participar. Y he aquí otro problema: ¿los 18 clubes de la Liga 1 cuentan con un soporte adecuado (infraestructura + recursos) para poder participar?

El reto este 2025 es lograr que los clubes se sumen al proyecto, ya sea por obligación o convencimiento. Sin la participación activa de los clubes, el Proyecto Bicolor difícilmente pueda tentar el éxito.

Menores reclutados por clubes

Clubes 2023 2024 Total Alianza Lima 7 5 12 Sporting Cristal 4 2 6 Universitario 3 1 4 U. San Martín 3 0 3 Melgar 3 0 3 Coopsol 2 0 2 Sport Boys 0 2 2 Juan Pablo II 0 2 2 Cantolao 1 1 2 César Vallejo 1 0 1 TOTAL 24 13 37

Los clubes profesionales no han participado de los reclutamientos por dos razones fundamentales: o no les interesa o no pueden. En ambos casos, la clave es el reglamento. Si no les interesa, el reglamento debería exigir su participación, mientras que si no pueden, el reglamento debería asegurar que todos los clubes puedan: desde el tema de infraestructura hasta en el desarrollo y participación en todas las divisiones menores requeridas. Esto, claro, es un trabajo a largo plazo, pero desde el 2023 que empezó el Proyecto Bicolor, aún la FPF no ha dados señales de respaldar el plan desde las reglas de juego.

Chemo, de alguna manera, planteó el problema: “Ahí es la Federación, es algo que ya escapa de mí. Hay un tema de Licencias por ejemplo, que son los que ponen las reglas del juego, y tendrían que estar encima de los clubes para obligarlos a algunas cosas dentro del tema de menores, pero yo no soy la persona encargada, sé que la FPF está trabajando en ese aspecto. Ya estamos casi a fin de año y tendrá que venir el nuevo reglamento de competiciones para Liga 1, Liga 2 y la Liga 3 y eso va ir, probablemente, de la mano con las nuevas reglas”.

Al respecto, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, dio su punto de vista en una entrevista al programa de Youtube Caminando: “¿Cómo le exijo a los clubes si no tienen infraestructura, en el momento... donde no hay infraestructura, es difícil que se puedan desarrollar este tipo de torneos de menores... lo que está haciendo la Federación ahora es trabajando en infraestructura. Estamos haciendo un trabajo que deberían hacer los clubes, los clubes no lo hacen, ¿nos cruzamos de brazos?, no, lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo, estamos haciendo el trabajo de los clubes con la villa deportiva, cuando todos los clubes tengan infraestructura, ahí será obligatorio. Sullana por ejemplo, ya tiene infraestructura, el 2025 Sullana no me puede decir que no puede competir”.

Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"

Del Solar entiende que el respaldo de la FPF a través del reglamento es clave. El Proyecto Bicolor ya está a medio camino, al menos según lo planteado desde la presentación de Chemo en el 2023, cuando se explicó que el plan iba, en un primer inicio, hasta el 2026. Estamos a la mitad y aunque los frutos en materia de menores se podrían ver recién a mediano plazo, que el respaldo de los clubes no sea obligatorio enciende una alerta.

En cuanto a la participación de los clubes en las visorias, es Alianza Lima el club profesional con mayor disposición. En estos dos primeros años del Proyecto Bicolor, ha reclutado a un total de 12 menores, de las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011. En segundo lugar se encuentra Sporting Cristal con la captación de 6 menores y en tercer lugar, Universitario de Deportes con 4 menores.

Las bases para el futuro

Entre los clubes participantes, uno llama la atención, se trata de Juan Pablo II, que el 2024 reclutó a dos menores de la categoría 2009 del Proyecto Bicolor. Este club es de propiedad de Agustín Lozano y, pese a ser un club con muy pocos años de existencia, que recientemente ascendió por primera vez a la Liga 1, ya cuenta con el recurso y la infraestructura para reclutar jugadores en categorías menores.

En resumen, el primer gran problema del Proyecto Bicolor es el poco respaldo de los clubes profesionales. A esto se suma un pendiente clave: el rigor de la FPF para darle sostenibilidad al proyecto desde el reglamento. A estos dos factores se necesita añadir un tercero, y es el compromiso de los clubes para priorizar la apuesta por sus canteras en el aporte de talento al equipo profesional. ¿Qué asegura que el menor reclutado cuente con todas las oportunidades para llegar a debutar en Primera?

Según un informe elaborado por el periodista Rogger Fernández para El Comercio, desde el 2019 hasta esta temporada 2024, el número de futbolistas Sub 20 que debutó en la Liga 1 se redujo en 66%: de 59 jugadores en el 2019 pasamos a 20 en esta temporada. La crisis de futbolistas jóvenes se agravó con la pandemia y la desaparición de la Bolsa de Minutos. La pregunta es, ¿cómo es que la FPF lidia con esto pensando a futuro?

El Proyecto Bicolor de Chemo 2025: las competencias para las selecciones menores. (Crédito: GEC).

Las primeras evidencias

Este 2025 será clave para medir el impacto real del Proyecto Bicolor. Tal como lo dijo Chemo del Solar en una entrevista a este diario, el primer gran termómetro será la selección Sub 15 que participará a fines de año (noviembre) en el Sudamericano de la categoría. ¿Por qué esta selección? Esta categoría estará compuesta por los chicos captados en la primera etapa del proyecto en 2023, por lo que habrán contado con el mayor tiempo de trabajo bajo la responsabilidad de la UTM.

¿Cuándo se verán los primeros resultados?, le consultamos a mediados del 2024 y Chemo fue contundente: “Yo espero que el próximo año, sobre todo con la Sub 15 que compite en noviembre (2025), ahí vamos a ver las primeras apariciones que hemos captado de regiones y los chicos que somos capaces de captar del extranjero también”.

El 2025 también clave porque se desarrollará el Sudamericano Sub 17, la segunda categoría en prioridad para el Proyecto Bicolor. Recientemente, Carlos Silvestre fue designado como nuevo entrenador de la categoría, en reemplazo de Pablo Zegarra, quien dejó de pertenecer a la UTM el 31 de diciembre del 2024.

Este 2025, la categoría Sub 20 entrará en competencia en el Sudamericano que se disputará a fines de enero. Los dirigirá Chemo del Solar, mientras que la Sub 15 será dirigida por Martín Ramírez, quien trabaja ya con esta categoría desde el año pasado.

Si se repite el calendario de los dos últimos años, las visorias del Proyecto Bicolor se iniciarán entre mayo y junio en las 25 regiones del Perú. Según un reciente reporte de la FPF, tres jugadores del Proyecto Bicolor ya pasaron por la Sub 15 y provienen de provincias: Adam James (La Libertad), Gerson Castillo (Pisco) y Jefferson Hurtado (Apurímac). Ellos fueron reclutados por Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima, respectivamente.

El Proyecto Bicolor también alcanza la visoria de menores en el extranjero, a través del departamento de Scouting de la FPF que lidera el español Pedro Jiménez Caballero. En este proceso destacan los nombres de Sean Gormley (Inter Miami - USA), Nathan Sánchez (Sevilla - España) y Nicolás Cairo (Sassuolo - Italia).

Chemo del Solar revela que llegará un entrenador portugués para el trabajo en el fútbol de menores en las regiones del Perú.