05/03 - SJ Earthquakes (Marcos López) vs Columbus Crew

- Cincinnati vs DC United (Edison Flores)

- Chicago Fire vs Orlando City (Pedro Gallese)

- Real Salt Lake vs Seattle Sounders (Raúl Ruidíaz)

- Whitecaps vs NYC FC (Alexander Callens)

- Charlotte FC (Yordy Reyna ) vs LA Galaxy

08/03 - NYC FC (Alexander Callens) vs Comunicaciones

- Seattle Sounders (Raúl Ruidíaz) vs León

*Cuartos de final Concachampions

12/03 - NYC FC (Alexander Callens) vs Montreal

- Seattle Sounders (Raúl Ruidíaz) vs LA Galaxy

- DC United (Edison Flores) vs Chicago Fire

- Philadelphia vs SJ Earthquakes (Marcos López)

- Orlando City (Pedro Gallese) vs Cincinnati

13/03 - Atalanta United vs Charlotte FC (Yordy Reyna)

15/03 - Comunicaciones vs NYC FC (Alexander Callens)

- León vs Seatlle Sounders (Raúl Ruidíaz)

*Cuartos de final Concachampions

19/03 - NYC (Alexander Callens) vs Philadelphia

- Toronto vs DC United (Edison Flores)

- LA Galaxy vs Orlando City (Pedro Gallese)

- Charlotte FC (Yordy Reyna ) vs New England

- Minnesota vs SJ Earthquakes (Marcos López)