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El regreso de Gruber, el autogol de Pretell y Carrillo con nuevo entrenador: ¿cómo les fue a los seleccionados en el exterior y qué viene para ellos?
El regreso de Gruber, el autogol de Pretell y Carrillo con nuevo entrenador: ¿cómo les fue a los seleccionados en el exterior y qué viene para ellos?
Por Rogger Fernández

La fecha FIFA culminó y los seleccionados peruanos que estuvieron bajo las órdenes de Mano Menezes en la gira norteamericana regresaron a sus respectivos clubes para tener acción el último fin de semana. Pese a que Perú no pudo ganar en los cuatro partidos que disputó, siempre es importante para la Bicolor que sus protagonistas tengan actividad competitiva y se abran paso a ligas de mayor nivel.

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