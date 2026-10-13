La fecha FIFA culminó y los seleccionados peruanos que estuvieron bajo las órdenes de Mano Menezes en la gira norteamericana regresaron a sus respectivos clubes para tener acción el último fin de semana. Pese a que Perú no pudo ganar en los cuatro partidos que disputó, siempre es importante para la Bicolor que sus protagonistas tengan actividad competitiva y se abran paso a ligas de mayor nivel.

Esta vez no hubo goles, pero sí minutos jugados, regresos y celebraciones. Fabio Gruber, por ejemplo, volvió a jugar en Mainz tras superar una lesión. Por su parte, Jesús Pretell festejó con Liga de Quito la victoria frente a Barcelona SC; mientras que Jesús Castillo fue titular en el triunfo de Esperance y lidera el campeonato local.

A continuación, un repaso a los peruanos en el exterior y lo que viene para cada uno de ellos.

Fabrio Gruber

El defensor peruano volvió a las canchas en la derrota del Mainz por 4-3 frente al Bayer Leverkusen, un resultado que lo aleja de la pelea por los primeros lugares de la Bundesliga. Gruber fue titular y jugó los 90′, lo que confirma su recuperación luego de quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana para la gira norteamericana. Cumplió en la cancha y dejó satisfecho al comando técnico aunque no pudo celebrar al final. De igual manera, su regreso es una buena noticia y estará disponible para jugar este sábado 17 contra Schalke 04.

Fabio Gruber volvió a la titularidad, pero Mainz cayó 4-3 ante Bayer Leverkusen / TORSTEN SILZ

André Carrillo

La ‘Culebra’ tampoco pudo celebrar en el clásico paulista. Corinthians perdió feo 4-1 ante Palmeiras y se complica con el descenso en el Brasileirao. El volante peruano fue titular y jugó hasta los 57′ en un partido difícil para el ‘Timao’, que no encuentra el rumbo y tuvo que tomar decisiones drásticas. Fernando Diniz dejó de ser técnico del equipo y Clarence Seedorf fue anunciado como nuevo entrenador. El neerlandés no dirigió este fin de semana y recién debutará el lunes 19 ante Vitória. Y aquí empieza una nueva historia para Carrillo, quien deberá convencer al nuevo comando técnico de su trascendencia en el equipo.

Jesús Pretell

El ‘Motorcito’ pasó del infierno al cielo en un solo partido. Fue titular, convirtió un autogol y celebró la victoria de Liga de Quito ante Barcelona SC por 2-1. A los 39′, Pretell quiso rechazar de cabeza un balón aéreo del rival, pero la pelota terminó ingresando en su propio arco. Sin embargo, el conjunto albo lo dio vuelta y en el segundo tiempo y se quedó con los tres puntos. Pese a su error, el peruano siguió jugando y demostró que puede sobreponerse a la adversidad. El siguiente rival será Aucas este sábado 17.

AUTOGOLAZOOOOO!!! 🤯🫣 Un centro de Wila impactó en la cabeza de Prettel y se le metió a Valle para el 0-1 de @BarcelonaSC justo antes del descanso. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/0QFLnD4yRO — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 11, 2026

Marcos López

El lateral peruano no pudo celebrar el fin de semana tras la caída de Copenhague 2-1 ante Midtjylland. López fue titular, jugó hasta el minuto 81 y fue amonestado apenas a los 12′. Cumplió labores defensivas y pudo cerrar un buen partido por la banda izquierda a pesar de jugar condicionado por la amarilla. Pese a la derrota, su equipo se mantiene líder de la Superliga danesa con 24 puntos y su rival más cercano será Braga este jueves 15 por la Conference League.

Wilder Cartagena

‘Carta’ no tuvo descanso y jugó los 90′ en la victoria de Orlando City por 3-2 ante Columbus Crew. El volante peruano se mostró bien físicamente y participativo en el juego de su equipo. Aunque le costó al inicio, pudo acomodarse en la cancha y sostener un buen resultado para clasificar a zona de playoffs en la Conferencia Este. Su siguiente partido será este miércoles 14 ante Toronto.

Jesús Castillo conquista la púnta en la liga de Túnez (Foto: @OlympiqueBeja)

Alfonso Barco

Barco fue titular y jugó 62′ en la derrota de NK Rijeka por 4-1 ante Slaven Belupo, por la fecha 9 de la liga croata. El peruano no tuvo un buen desempeño y fue cambiado en el segundo tiempo. Su equipo sumó su segunda caída y quedó a cinco puntos del líder Hajduk Split. En la próxima fecha enfrentarán al Rudeš.

Jesús Castillo

Quien tiene razones para celebrar es Jesús Castillo. El volante peruano fue titular en la victoria de Esperance por 3-1 sobre Olympique Béja, por la quinta jornada de la Ligue 1 de Túnez. Esta fue la cuarta victoria consecutiva y alcanzó el primer lugar de la clasificación, consolidando su buen inicio de temporada. Castillo jugó todo el partido, cumplió en el mediocampo y es fijo en el once inicial. En la próxima jornada, Esperance tendrá una exigente prueba cuando visite a CS Sfaxien.

Felipe Chávez

‘Pippo’ tiene una mención especial por la asistencia que brindó en la victoria por 3-0 del FC Magdeburgo ante Hannover 96. El volante peruano jugó los últimos 19 minutos del partido y reafirmó que puede ser decisivo en poco tiempo. Si bien no ha logrado ganarse la titularidad, sus buenas actuaciones le abren paso hacia ese objetivo. La idea es afianzarse en su nuevo equipo, volver al Bayern Munich y ser convocado por Mano Menezes a la selección peruana.

asistencia de felipe chávez https://t.co/FLYm1xuMBV — fran (@kms7_s) October 10, 2026

Entre otros peruanos que destacaron están Yordy Reyna, Santiago Ormeño, Víctor Guzmán y Sebastián Osorio, quienes también tuvieron acción el fin de semana. Pese a que no están en el radar de Menezes, su continuidad les permite mantenerse a la expectativa ante un posible llamado a la Bicolor.

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