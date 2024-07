“Íbamos a hacer todo el esfuerzo para festejar que tuviéramos un tiempo más. De eso se trataba y eso se siguió tratando. Lo que me cambia es que no puedo tener a los jugadores una semana más”, señaló el técnico Jorge Fossati en conferencia de prensa tras la eliminación.

¿Fracaso? ¿Qué se debe hacer a partir de ahora? Hay un sinfín de preguntas en estos momentos. Por eso, El Comercio conversó con Juan José Oré, técnico peruano que llevó a la Bicolor al Mundial Sub 17 en 2007, y tres periodistas, Daniel Kanashiro, Michel Dancourt y Eddie Fleischman, sobre el futuro que le depara a la Bicolor.

¿Quiénes son los titulares fijos que dejó la Copa América? ¿Es un fracaso haber sido eliminados en fase de grupos? ¿Jorge Fossati ha demostrado argumentos para soñar con la clasificación al Mundial?

Juan José Oré - entrenador peruano

1. Gallese definitivamente es titular por la garantía que demuestra. En defensa, Perú lo ha hecho bastante bien y hay jugadores que responden. En la volante, al no estar Tapia, Cartagena fue el indicado. Yo he tenido la fortuna de trabajar con esos chicos Tapia, Cartagena y Aquino y los tres son ‘6′, pero Cartagena no es ‘8′. Ahí debería jugar Peña, Grimaldo o Quispe. Lo que nos falta es generador de fútbol y ahí debe Perú mejorar.

3. Yo diría que no es un fracaso. Más bien diría que tiene que seguir apoyando a los más jóvenes. Se tiene que dar cuenta que debe renovar poco a poco.

4. Tiene argumentos, porque es un entrenador con experiencia. Habrá que ver esa labor en beneficio de la selección y poniendo a los mejores. Acá no hay paternalismo y el entrenador tiene que ser serio, directo y poner a los mejores.

Daniel Kanashiro - L1 Max

1 - Gallese, Araujo, Zambrano, Callens, López, Cartagena y Lapadula. Para mí, hoy hay solo siete fijos, los demás Fossati los irá definiendo.

3.- Una eliminación hoy no es fracaso, porque la expectativa pasa justamente de salir de ese pozo donde se ha sumergido la selección, en juego y resultado.

4.- De entrada todos los técnicos tienen argumentos para clasificar. El hecho es que esos argumentos hay que pasarlos en el resultado y eso recién se verá en septiembre. Falta mucho trecho.

Eddie Fleischman - Colaborador de El Comercio

1. Gallese, Callens, Cartagena, Flores, Lapadula.

3. Para quienes no esperamos mucho, no. Será la consecuencia normal de lo sembrado.

4. Quizás él sí, yo no.

Michel Dancourt - Ovación

1. Gallese, Zambrano, Callens, Cartagena, Flores, Lapadula.

3. Lo que pasa que en las últimas Copa América, Perú siempre ha hecho papeles ni siquiera decorosos sino importantes, bastante protagónicos. Tomando eso de antecedentes sería muy mala campaña, pero es cierto, que hay momento de los futbolistas que es muy negativo y creo que hay jugadores que su nivel no da como para convocatoria por decirte Paolo Guerrero, así duela decirlo o el propio André Carrillo con lentitud, un jugador de Liga 2, no sé que ha pasado con André y que le pasó lo mismo que ‘Canchita’ Gonzales. Creo que Peña y Quispe no son la opción. Por eso, Flores debe recogerse un poco atrás para tener algo más de elaboración de ideas.

4. Parece que el sistema de Fossati insiste no se acomoda a la selección, quizás teniendo un lateral y extremo podría Perú atacar algo más por los costados, pero sé que Jorge va a seguir insistiendo en su sistema y la verdad que hay poco para pensar en una clasificación y un repechaje. La verdad por ahora poca ilusión.