Antes de enfrentar a Colombia y Ecuador, Perú estaba a tres puntos de los puestos de clasificación. Ahora quedamos a seis. El retroceso es notorio en la tabla y en el juego. Y si bien ayer Renato Tapia aseguró que se sienten “cómodos con el sistema de juego”, este se pone en tela de juicio ante la falta de resultados.

“Lo que nos falta es generar fútbol. Con el 5-3-2 dependemos de los centros y rebotes”, nos dice J. J. Oré sobre la propuesta de Fossati. Y el 5-3-2 no permite que piezas como Joao Grimaldo o Bryan Reyna tengan un puesto. Son extremos y solo podrían jugar de segundo delantero o cambiar de sitio a interiores. “Ellos son jugadores rápidos, habilidosos que pueden romper defensas”, agrega.

“El sistema nos condiciona para contar con extremos y eso tiene que ver con el volumen de ataque”, coincide Ernesto Arakaki, exfutbolista y formador de menores. Si bien destaca que el sistema fortalece lo defensivo, “Gareca intentó la línea de tres y dio un paso atrás. Sí tenemos centrales para la línea de tres, pero el problema es arriba”, hace hincapié.

El exdefensa espera que Fossati pueda encontrar el mejor engranaje para la Bicolor: “Ese es el arte del técnico, el cómo colocar sus piezas según lo que tiene y que se les vea bien”, sentencia.

Joao no tuvo presencia en esta fecha doble y Reyna apenas ingresó 9 minutos ante Colombia. “El último partido ante Ecuador ratifica lo dicho. No cambió en cuanto a sistema, en querer algo distinto para su equipo, no cambió nada”, nos dice Franco Lostaunau, quien recuerda que los cambios fueron hombre por hombre: Advíncula por Sonne, Santamaría por Zambrano. Salió Peña, entró Quispe. Salió Valera y entró Ormeño. “Son jugadores de similares características, nunca intentó algo más. Entonces, más que nunca se vio eso del sistema está por encima de la calidad de jugadores que tengas, y eso preocupa”.

Para el periodista critica que el entrenador no pueda abrir su panorama de posibilidades para probar con jugadores más rápidos para intentar con algún contragolpe.

EN COPA AMÉRICA

vs. Chile

5-3-2 vs. Canadá

3-5-2 vs. Argentina

3-4-3 Gallese

*

Araujo

Zambrano

Callens (Abram)

*

Polo (Sonne)

Advíncula (López)

*

Peña

Cartagena

Quispe (Grimaldo)

*

Flores (Guerrero)

Lapadula Gallese

*

Araujo

Zambrano (Cueva)

Callens

*

Polo

LÓPEZ

*

Peña (Carrillo)

Cartagena

Quispe (Reyna)

*

Flores (Santamaría)

Lapadula (Guerrero) Gallese

*

Araujo

Zambrano

Callens

*

SONNE

Cartagena (Castillo)

Peña

López (Cueva)

*

Flores (Rivera)

REYNA (Zanelatto) Este fue el primer once oficial de Fossati. Solo realizó una variante respecto al primer partido, la de López por el lesionado Advíncula El único partido donde varió su sistema, aunque siempre con tres defensas

Decidió jugar sin un ‘9′ de área

EN ELIMINATORIAS

vs. Colombia

5-3-2 vs. Ecuador

5-3-2 Gallese

*

Araujo

Zambrano

Callens (Abram)

*

Cartagena (Polo)

Tapia

Peña (Archimbaud)

*

Advíncula

López

*

Valera (Ormeño)

Lapadula (Reyna) Gallese

*

Araujo

Santamaría (Zambrano)

Callens

*

Cartagena (Archimbaud)

Tapia

Peña (Quispe)

*

Advíncula (Sonne)

López

*

Valera (Ormeño)

Lapadula Realizó tres variantes previo al córner que terminó en gol de Colombia

Grimaldo quedó fuera de la lista Solo hizo variantes de hombre por hombre

Reyna no fue considerado en la lista final

—Rendimientos—

Perú tiene un déficit de juego, puntos y goles. En los cinco partidos oficiales de Fossati, solo se ha marcado un tanto (Callens). Además, los ‘9′ pasan por una racha terrible: Lapadula llega 9 partidos seguidos sin anotar por Perú, Valera no tiene tantos en partidos oficiales y Ormeño ni en amistosos.

Ya sin parte de la columna vertebral del pasado proceso (Cueva, Carrillo, Guerrero), Fossati no ha podido contar con las mejores versiones de quienes se deberían confirmar como sus sucesores: Peña, Quispe, y, como decimos más arriba, no le ha dado oportunidad a los extremos como Grimaldo y Reyna.

Y viene Uruguay en octubre, duelo en el que no estarán los suspendidos Cartagena y López. Y luego viajar a Brasil para cerrar la jornada doble. Panorama complicado.