El viernes 22 de marzo del 20024, Perú derrotó 2-0 a Nicaragua con goles de Grimaldo y Lapadula en el estadio Alejandro Villanueva. Joao adelantó a la ‘Bicolor’ rápidamente a los 2 minutos de juego tras asistencias de Andy Polo, mientras que, el ‘Bambino’ puso el segundo con un gran remate de derecha, luego de un buen centro de Polo.

Además de la buena actuación, Jorge Fossati hizo debutar a 2 jugadores, que se mostraron por primera vez con la camiseta de la selección nacional, nos referimos a Eirck Noriega y Oliver Sonne, el último, incluso, fue pedido por la gente en el estadio, que coreaban su nombre.

El hecho de que los fanáticos pidan a Oliver, fastidió al DT uruguayo, que en conferencia de prensa lo dejó en claro: “La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador y simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa”, expresó en conferencia de prensa.

Finalmente, Sonne ingresó a los 59 minutos y tuvo tiempo de demostrar que puede ganarse un lugar dentro del plantel de Fossati, a continuación, te dejamos lo mejor de su participación.

Las mejores jugadas de Oliver Sonne en su debut con la selección peruana ante Nicaragua en Matute. Ataques al espacio, buenos movimientos, fuerza y hasta pelea. 🫶🏽🇵🇪 pic.twitter.com/i51x7nEaUa — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPe) March 23, 2024