Todo lo que se sabe hasta hoy son rumores, información de pasillo, conferencias de sponsors y, sobre todo, una mezcla de fe y pesimismo que se escucha a kilómetros.

El jueves lo vimos: se le notaba tranquilo, sonriente pero sin palabras, un clásico de Juan Reynoso, mientras saluda a los periodistas y público en general que se hicieron presente en una activación en las instalaciones de la Videna, puesto que se hizo oficial que Sky Perú Airline como su nuevo patrocinador.

¿Novedades? Preguntas, sobre todo. Aquí tratamos de resolver cinco, cuyo foco principal parece ser quién será el 9 titular de la Blanquirroja en Asunción, 5:30 p.m. hora peruana.

1. ¿Paolo Guerrero será el 9 titular de la selección ante la lesión de Lapadula?

Es la primera opción. Las últimas 48 horas se movió el rumor de su presencia, tras la declaración del presidente de LDU, Isaac Álvarez: “Todavía no hemos recibido de manera oficial la carta de reserva por Paolo Guerrero”, afirmó en diálogo con RPP Deportes y precisó que si reciben la solicitud por el delantero de 39 años le darán todas las facilidades. Sin embargo, esa situación cambió en horas, puesto que este diario se comunicó con el Presidente de la Comisión de Fútbol de LDU, Esteban Paz, quien confirmó que ya llegó la carta de convocatoria por Paolo Guerrero. “Si ya nos enviaron la comunicación por Paolo Guerrero de parte de la Federación Peruana de Fútbol”, sentenció.

Paolo ha jugado 27 partidos este 2023, casi el triple de los que jugó por el Avaí en el Brasileirao el año pasado (10). Eso, sumado a su jerarquía individual, el reconocimiento de Reynoso, lo convierten en el principal candidato para jugar. Existe, sin embargo, otra alternativa real: que André Carrillo pueda ser el centrodelantero, acompañado de Reyna por un lado, Flores por el otro. Y detrás, como segundo punta, Christofer Gonzales. Todo se empezará a despejar desde este viernes.

Liga de Quito de Paolo Guerrero enfrentará a Sao Paulo en un duelo clave de Copa Sudamericana. (Foto: LDU)

2. ¿Quiénes serían las sorpresas?

No hay misterios: por presente en la Liga 1 Betsson, los nombres de Joao Grimaldo, Piero Quispe y Bryan Reyna asoman como las principales cartas de recambio -acaso las únicas- que ofrecería el seleccionador peruano en esta fecha. Sobre los futbolistas del extranjero, el volante ex Cristal Jesús Castillo sería una de las sorpresas, ya que su club Gil Vicente hizo oficial que a sus oficinas llegó la carta de convocatoria. Otro que volvería a una lista de Eliminatorias sería Raúl Ruidíaz, criticado por los hinchas ante su poca eficacia en selección (un gol en cinco años de convocado) pero que goza de la absoluta confianza de Reynoso desde el 2009, cuando lo hizo debutar en la ‘U’.

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre la lista y lo que viene? “Por el trabajo que hemos venido viendo a través de Juan Máximo Reynoso, tenemos la convicción y la esperanza de que los resultados van a ser alentadores. Hemos estado de cerca siguiendo todo el trabajo, todos los partidos de preparación y hay la confianza de que los resultados se van a dar de manera favorable. Confiamos también en la entrega de los jugadores, compromiso de cada uno de ellos y hay que dar la energía positiva para que Juan y sus jugadores puedan estar a la altura y se logren los objetivos que el Perú necesita”. Política, política y más política.

Jesús Castillo foi convocado para os compromissos da Seleção Nacional do Perú

3. ¿Quiénes serán los árbitros de la primera fecha doble?

El primer partido será el 7 de setiembre ante los guaraníes y el juez designado es el uruguayo Andrés Matonte (35 años) quien participó en la última Copa del Mundo. Asimismo, será la primera vez que el árbitro dirija un partido de la bicolor y la tercera con los paraguayos. Lo acompañarán sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Soppi como asistentes y Javier José Burgos será el cuarto árbitro. En tanto, en el VAR la responsabilidad la llevará Leondán González.

Tras dicho cotejo, la selección peruana se medirá ante Brasil el 12 de setiembre en el Estadio Nacional y el argentino Fernando Rapallini será el juez principal. Él también tuvo presencia en Qatar 2022 y con la selección peruana ha participado en dos ocasiones.

Rapallini tendrá como asistentes a sus compatriotas Diego Bonfa y Facundo Rodríguez. El cuarto árbitro será Pablo Echevarría, mientras que en el VAR el encargo es para Germán Delfino.

4. ¿Cómo será el viaje de Perú rumbo a Paraguay?

El gerente de selecciones, Antonio García Pye se refirió a la fecha de llegada y al lugar en el que se hospedará el equipo de Juan Reynoso. “Para el viaje a Paraguay, vimos una posibilidad para hospedarnos en Foz de Iguazú (lado de Brasil), que está muy pegado a Ciudad del Este, y, si bien la distancia es pequeña, ese cruce se complica por la cantidad de transporte de carga que hay. Es por ello que hemos optado por quedarnos en el lado paraguayo”, comentó a Radio Ovación.

Asimismo, el gerente de selecciones siguió contando sobre la fecha de viaje hacia Paraguay. “La intención es viajar en chárter el día 5 (de setiembre) en la tarde para llegar a cenar y dormir. La consigna será entrenar en el estadio el día 6, el 7 es el partido y, luego de la cena, regresar a Lima para seguir trabajando con miras al choque ante Brasil”, añadió el gerente de la ‘Bicolor’. Respecto al hotel de concentración, Antonio manifestó: “Tenemos en carpeta dos hoteles y a más tardar el lunes tomaremos una decisión. Estamos evaluando la posibilidad de cerrarlo solo para la Selección, pero veremos si eso es posible”, sentenció.

Sin embargo, a nivel de medios se corrió la información que Antonio García Pye no seguiría como Gerente de Selecciones e incluso ya tendría reemplazante. Ante esto, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol habló al respecto.

“Antonio es una persona de la que yo siempre voy a estar agradecido por todo lo que ha dado a lo largo de los años y todo lo que viene dando. Yo desconozco en este momento que exista algún término de contrato, recién acabo de llegar de viaje y no he conversado de este tema con la secretaria general, pero solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que Antonio ha hecho, viene haciendo y estoy seguro que lo hará. Por eso, que yo no puedo expresarme de otra manera, ya que son funciones que no me competen”, agregó.

“La idea es que continuemos todos los que aportamos a la selección, pero en tema de recurso humano y selección personal no es mi competencia y no es algo que me incumbe como presidente. Ese es un tema administrativo y seguramente la secretaria general me comunicará o comunicará a la junta directiva”, acotó Lozano.

5. ¿La FPF tiene nuevos patrocinadores? ¿Cuánto cambió Videna desde Rusia 2018?

Sí. Para este proceso, la FPF ha cambiado casi todos sus patrocinios, algunos con contratos que los favorecen más y mejor en distintos aspectos. Ejemplo: Marathon dejó y ahora viste adidas; Movistar dejó y ahora es Claro; Coca Cola ya no está y entró Big Cola; Latam retiró el auspicio y ahora firmó Sky. Se quedaron Cerveza Cristal (ahora + TaDa) y Te Apuesto.

En la parte deportiva, digamos, el ranking FIFA, también cambió: en la previa del mundial de Rusia 2018 la selección llegó al puesto 10. Hoy estamos en el puesto 21, según la última tabla de posiciones del máximo ente del fútbol mundial.

Lo que no ha cambiado es la disposición de este grupo, un plantel que entrena casi 8 juntos. Esto decía Juan Reynoso en la primera entrevista con DT tras su nombramiento como seleccionador:

—Decías que has recibido mensajes de algunos seleccionados. ¿Alguno te sorprendió?

Sí, el de la incondicionalidad de los jugadores, o sea, la verdad con los que he hablado así se han abierto conmigo y el equipo. Eso está bien. Es una muestra de que el grupo, su grupo, está unido, todos piensan igual y más allá de algún dicho de alguien, los mata la selección. Hoy me queda claro que más allá de todo está la la selección y eso hay que aprovecharlo.

En el marco de las celebraciones por su 101° aniversario, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que SKY, la aerolínea de bajo costo, se suma a la familia de patrocinadores que acompaña a LaBicolor en todas sus categorías: masculina, femenina y menores.

Y es que, durante la firma del convenio, Agustín Lozano, presidente de la FPF, agradeció la confianza y el aporte de compañías como SKY que apuestan por ponerse la camiseta de LaBicolor, la marca más querida por todos los peruanos. “Este anuncio coincide con nuestros 101 años de creación, lo cual lo hace especialmente importante. Estamos a solo dos semanas de iniciar unas nuevas Eliminatorias y para ello, hemos reforzado alianzas y construido nuevos vínculos con quienes sumaremos esfuerzos para ofrecer un producto de calidad y cada vez más atractivo”, expresó en la Videna.

Finalmente, José Raúl Vargas, gerente general de SKY en Perú, agregó: “Estamos muy felices de convertirnos nuevamente en la aerolínea oficial de la Selección y ponernos a su servicio hasta el 2026. En nuestros años volando en Perú, hemos logrado transportar los sueños de millones de personas y ahora será un honor tener a bordo de nuestra flota de aviones los sueños y esperanzas de todo el país. Esta alianza es muy importante para nosotros”, sentenció.

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.