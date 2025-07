“La inversión que hizo la FPF en estos dos años y medio es algo que nunca vi en Sudamérica”: Emily Lima y una esperanza de resurrección para el fútbol femenino en Perú

En una sala del hotel de concentración, con la señal de internet jugándole en contra, la entrenadora de la selección peruana femenina, Emily Lima, se da un tiempo para hablar con El Comercio en medio de la Copa América Femenina en Ecuador.

Con la tranquilidad de quien lleva años en el fútbol y el compromiso de alguien que vive cada proceso como si fuera el primero, la entrenadora de la selección peruana absoluta conversa sin filtros sobre el trabajo realizado, los objetivos que se trazaron con este grupo y lo que sueña conseguir en el torneo.

¿Qué expectativas tiene con el grupo que le tocó a la selección peruana femenina en esta Copa América?

La verdad que son dos años y tres meses de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, conocer una nueva cultura y mezclar las dos culturas, en mi caso como brasileña, creo que fue interesante, buena, el proceso vino de menos a más, ya que se transformó en otra y fue bastante interesante cuando el presidente Agustín Lozano me invita a ser coordinadora de la formativa y con la formativa ya logramos cosas interesantes. Entonces, el proyecto con la mayor no deja de ser diferente. Espero que con la selección mayor podamos sonreír como también viivmos esos momentos buenos tanto con la Sub 20 y Sub 17. El trabajo es el mismo, ya que intentamos unificar toda esta metodología desde la Sub 17, hoy desde la Sub 15, y en la Copa América intentamos buscar lo mejor posible de todas las jugadoras. Aún tenemos que ajustar un poco más los balones parados e ir a la guerra, cada partido es una guerra, un juego distinto, ya que lo más importante de este grupo es empezar bien mañana.

La selección peruana, dirigida por Emily Lima, integra el grupo A de la Copa América Femenina junto a Ecuador, Argentina, Chile y Uruguay. | Foto: FPF

El fútbol y trabajo se mide a base de resultados. ¿cuál es el objetivo en esta Copa América?

La verdad es un grupo complicado. Hoy Copa América Femenina evolucionó mucho la parte deportiva. Es un grupo compllicado con escuelas diferentes, por ejemplo Chile tiene una escuela de mucha más posesión, Ecuador tiene una escuela de juego directo y fuerza. Uruguay es fuerza, Argentina tiene mezcla de fuerza y juego. La expectativa es la mejor posible. pero tiene en cuenta cada observación que nosotros estudiamos. El análisis es importante, pero tenemos que tener en cuenta el conocimiento específico de lo que es el fútbol femenino y no creo que hay mucho más que decir, ya que seremos repetitivo con las palabras. Hoy estamos preparándonos para que frente a Chile se vea un buen trabajo y dejar una buena imagen.

Los medios de comunicación considera que es un factor clave para la profesionalización del fútbol femenino en el Perú....

Considero positivo. No solo veo esto en Perú. Esto ha cambiado mucho en la historia del fútbol femenino en todo el mundo. Habló más de los países sudamericanos donde tenemos más conocimiento. Seguramente ustedes son las personas claves para resurgamos un poco más el fútbol femenino y que la gente sepa lo que la Federación está haciendo con las selecciones femeninas.

Claro, ¿por qué al final a usted la medirán con resultados?

Sí, la verdad, el fútbol es resultados. Vivimos de resultados y del mejor trabajo que podamos hacer, sin resultados no sirve. Lo que pasó con la forrmativa, es que el presidente sugiere que empecemos con un orden de formativa e intentar tener una misma metodología y ver que podemos sacar en el corto plazo. Entonces, sacamos cosas positivas, ya que la parte deportiva me refiero a las jugadoras entendieron que sí podemos. Eso sucedió con la Sub 20, hay algunas jugadoras Sub 20 que están en este proceso.

De esta convocatoria de la Copa América tiene jugadoras experimentadas como es el caso de Fabiola Herrera, que le va a ayudar a tener ese orden que se busca en este torneo...

Sí, creemos que esta mezcla en este momento era importante, porque la renovación ya tiene que pasar naturalmente y creo que después de esta Copa América vamos a tener renovaciones. Pero en este momento, a corto o mediano plazo veíamos importante esta mezcla de Fabiola, Sandy, Scarleth Flores, Emily Flores, creo que será positivo, y estamos creyendo mucho que esto puede generar buenas impresiones y cosas positivas para Perú.

Emily Lima es directora técnica de la Selección Peruana desde mayo del 2023. (Foto: GEC)

¿Por qué la ausencia de Adriana Lúcar en esta Copa América?

No tengo problema en decirlo, creo que ya estuve bastante claro y ella también. Hablamos tres veces, desde que yo llegué en el 2023 y es una decisión de ella. Entonces, nosotros respetamos, por cosas que ella vivió en el pasado y no quiso conocer el nuevo ambiente. Ella se quedó con el pasado y ahí se quedó. Nosotros teníamos que mirar hacia adelante, y fue lo que hicimos. No tenemos ningún problema con ella y ya está.

¿Qué tan importantes consideras que son los semilleros en el desarrollo del fútbol femenino, como el que impulsó El Comercio el año pasado, y que incluso permitió la convocatoria de cuatro jugadoras de As Tingo a un microciclo de la selección?

La verdad es que sí. Considero que todos estos torneos que se vienen organizando en el Perú son fundamentales para las divisiones formativas. Nos permiten observar más talento y ampliar las opciones para las profesoras. De lo contrario, corremos el riesgo de mantenernos muy centralizados, y es clave descentralizar el fútbol femenino. Es importante que estos torneos se desarrollen en un periodo corto, de dos o tres semanas, porque eso nos facilita hacer las visorías que tenemos planificadas. En el país hay talento, solo necesitamos cuidarlo y promover que desde edades tempranas las niñas empiecen a practicar fútbol.

¿Algún mensaje para el pueblo peruano que estará con la expectativa de lo que pueda hacer Perú en la Copa América Femenina?

El mensaje que todo el equipo necesita de pensamientos positivos para que logremos el objetivo juntos. Me quedo siempre con la gente que alienta de verdad y que los mensajes positivos ayuda mucho a nuestras jugadoras como usted preguntó anteriormente, la prensa y las redes sociales influye demasiado en las cosas buenas y malas. Ingresar comentarios buenos influye para que las chicas puedan estar con más confianza y puedan salir bien de este primer partido y de la Copa América.

Emily Lima explica lo que trabaja con Perú femenino previo a la Copa América | Foto: La Bicolor

¿Por qué el primer partido por lo general es clave para ver a qué apuntamos?

La verdad hay un grupo de trabajo detrás y una importancia de cada uno. Además de nosotras, las jugadoras son las estrelllas del espéctaculo, entonces, estamos aquí para prepararlas y ellas hoy puedan hacer un gran trabajo. La Federación Peruana viene haciendo todo ese aporte y la inversión que ha hecho para esta Copa América en estos dos años y medio es algo que nunca he vivido en el fútbol sudamericano y tenemos que valorar eso y no dejar que esto acabe. Es una misión dejar al Perú con una buena imagen

Luego de la Copa América que se viene para usted, ¿visorías?, ¿amistosos?

Mira, tenemos fecha FIFA y al final del año tenemos las Eliminatorias ¿no? Las formativas siguen su curso, ya que el año que viene tenemos nuevamente sub17 otra vez. El trabajo sigue full gracias a Dios y ahí estaremos para mejorar el desarrollo del fútbol femenino ahí en Perú.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.