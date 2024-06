Y aunque el técnico Jorge Fossati haya señalado después del empate sin goles ni remates al arco ante Paraguay que “estamos a un 70%, pero a al debut de la Copa América llegaremos al 100%”, el cálculo puede ser debatible por lo reflejado en el primer amistoso de rigor que tuvo la selección. Y también, claro, en que el uruguayo ha probado hasta el momento 31 jugadores.

Eso sí, parece haber una columna vertebral donde se puede cimentar esta “nueva” selección para afianzarse teniendo en la Copa América un torneo que ayude a conseguir ese objetivo: Pedro Gallese (34 años, 105 partidos con la Bicolor), Carlos Zambrano (34, 72 PJ), Renato Tapia (28, 85 PJ) y Gianluca Lapadula (34, 32 PJ). Claro, el problema está en la edad los mencionados. “Salvo Tapia, esa columna está conformada por jugadores bien arriba de los 30 años y que dejaron atrás su pico de rendimiento”, analiza Adrián Cabrejos, scout peruano.

Y el gran problema sucedió en las últimas horas. Tapia no jugará el certamen continental porque la Federación Peruana de Fútbol no pudo otorgarle el seguro médico que solicitó para protegerse ante una posible lesión. Un inconveniente que contamos en DT El Comercio con todos los detalles y entretelones del conflicto entre el futbolista y el presidente de la FPF, Agustín Lozano. Sin él en la Copa, es más difícil aún para el técnico afianzar una base.

“Yo no creo mucho en una columna, sino en un equipo base con once titulares que sean constantes y a los que se les sume variantes que puedan servir”, señala Javier Arce, entrenador nacional campeón del Apertura 2019 con Binacional. “Eso sí, siento que estos partidos de preparación están sirviendo para que en la Copa América el técnico comience a tomar en cuenta la posibilidad de tener un equipo base”, añade.

No tener una base, un equipo de memoria, claramente es una desventaja ante selecciones que se están fortaleciendo como Colombia, Ecuador, Chile (el rival en el debut en el certamen continental) y Uruguay, sin contar a los poderosos Brasil y Argentina. “En el hombre por hombre solo estamos por encima de Bolivia. Hoy nuestra columna ya se hizo mayor respecto a otros procesos, no siempre llegan en un buen momento individual y eso afecta a la conformación del once”, dice al respecto Adrián Cabrejos. Zambrano, por ejemplo, no jugó los dos primeros amistosos de este proceso porque recién se unía a Alianza Lima luego de meses fuera del equipo y sin hacer pretemporada. Tapia, por su parte, no estuvo por lesión.

Los convocados por Fossati Club Pedro Gallese Orlando City

MLS - Estados Unidos Carlos Cáceda Melgar

Liga 1 - Perú Diego Romero Universitario

Liga 1 - Perú Luis Abram Atlanta United

MLS - Estados Unidos Luis Advíncula Boca Juniors

Liga Profesional - Argentina Miguel Araujo Portland Timbers

MLS - Estados Unidos Alexander Callens AEK Atenas

Superliga de Grecia Marcos López Feyenoord

Eredivise - Países Bajos Anderson Santamaría Santos Laguna

Liga MX - México Oliver Sonne Silkeborg

Superliga - Dinamarca Carlos Zambrano Alianza Lima

Liga 1 - Perú Aldo Corzo Universitario

Liga 1 - Perú Paolo Reyna Melgar

Liga 1 - Perú Wilder Cartagena Orlando City

MLS - Estados Unidos Jesus Castillo Gil Vicente

Primeira Liga - Portugal Sergio Peña Malmö

Allsvenskan - Suecia Piero Quispe Pumas

Liga MX - México Renato Tapia Celta de Vigo

LaLiga - España

Acaba su contrato 30 de junio No jugará la Copa América Christian Cueva Sin club André Carrillo Al Qadisiya

Primera División de Arabia Saudí Gianluca Lapadula Cagliari

Serie A - Italia Bryan Reyna Belgrano

Liga Profesional - Argentina Franco Zanelatto Alianza Lima

Liga 1 - Perú Andy Polo Universitario

Liga 1 - Perú Alex Valera Universitario

Liga 1 - Perú Quedó desconvocado por

“temas personales” Edison Flores Universitario

Liga 1 - Perú José Rivera Universitario

Liga 1 - Perú Joao Grimaldo Sporting Cristal

Liga 1 - Perú Paolo Guerrero César Vallejo

Liga 1 - Perú Matías Succar Mannucci

Liga 1 - Perú Fue convocado en lugar de Valera

¿Qué otros nombres asoman?

Los tres especialistas consultados por este Diario coincidieron en dos nombres que asoman como posibles titulares: Alexander Callens y Andy Polo. Ambos sujetos a mantener la regularidad en sus clubes, aunque con proyecciones totalmente distintas. Callens es un central que se mantiene en el extranjero desde 2012, con experiencia y jerarquía demostrada, aunque con algunos bajones en su rendimiento.

Polo, por su parte, fue elegido el mejor jugador del Apertura jugando como carrilero, el puesto en el que el propio Fossati lo puso en la ‘U’ campeona de 2023. El uruguayo sacó lo mejor del jugador crema como carrilero y eso lo trasladó a la selección: dio dos asistencias en su primer partido. Sin embargo, pelea el puesto con Luis Advíncula, quien ha sido el titular indiscutible en los últimos años.

Después hay más dudas que certezas. ¿Quién acompañará a Lapadula en ataque? ¿André Carrillo puede ser el volante interior en lugar de Cartagena y al lado de Piero Quispe? ¿Por qué cuesta tanto tener un carrilero por izquierda asentado, al punto que Advíncula y Sonne, dos jugadores diestros, tengan que asumir ese rol? Claramente la Copa América tendrá que servir para acabar con las interrogantes pensando en lo más importante: revertir la crítica situación en las Eliminatorias (últimos con dos puntos en seis fechas).

Los números de Andy Polo en 2024:

¿Por qué nos cuesta tanto tener jugadores de jerarquía?

En el amistoso ante Paraguay jugaron dos futbolistas que se están acoplando al grupo que estaba desde la era Gareca: Piero Quispe (22 años) y José Rivera (27). El primero fue vendido a Pumas de México para esta temporada y el segundo está en Universitario. Las diferencias quedaron totalmente marcadas: Piero, el llamado a ser el reemplazante de Cueva, perdió doce balones ante los guaraníes, y el Tunche ganó apenas un duelo ante los férreos centrales.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola reaccionaron en vivo al encuentro jugado en el Monumental. Y la ‘Foquita’, que mantuvo una carrera sostenida en Europa, mostró su preocupación por la diferencia física. “Eso es trabajo de abajo. A ese chico hay que armarlo, por eso tienes que mandarlo más joven para allá [Europa] para prepararlo para este tipo de partidos y enfrentar a esos ‘animales’ [centrales sudamericanos]. Y es un partido amistoso, imagínate en un partido oficial. No te regalan nada”, comentó en su programa de YouTube “Enfocados”.

Para Daniel Kanashiro, periodista de L1 Max, “ampliar la base siempre será un problema para Perú, pero no por falencia del comando técnico, sino que en la selección se termina de reflejar los problemas de fondo del sistema del fútbol peruano”.

“La mala formación tiene que ver con la falta de jerarquía. Al futbolista peruano en general le cuesta el salto físico cuando emigra. Quispe no tuvo una evolución en cuanto a masa muscular que sí tuvo Cueva cuando pasó primero a México y luego a Brasil, sumado a que previamente jugó en Chile y España”, señala Cabrejos.

“Los futbolistas con muchas condiciones debutan en Liga 1 sin una base más que formativa y competitiva desde abajo, y cuando salen al extranjero se reflejan esos desniveles que se reflejan a la hora de definir partidos o clasificaciones”, finaliza Kanashiro.

El problema, entonces, parece ir más allá de la liste que anuncie Jorge Fossati para la Copa América. Es una falencia que venimos arrastrando y ya no se puede maquillar con los Farfán, Guerrero, Cueva y algunos que se salieron del molde en los últimos años y sostuvieron una carrera fuera del país.