Según informó la propia FIFA, las Eliminatorias mundialistas empezarán en setiembre próximo y mantendrán el mismo fixture que se tuvo hacia Qatar 2022 -que había cambiado respecto a las eliminatorias anteriores-, es decir, Perú debutará de visita a Paraguay y luego recibe a Brasil.

Al Mundial 2026 clasifican directamente los 6 primeros de Conmebol, por lo que las chances se abren a más países. La selección peruana se ha ubicado en el quinto lugar en las dos últimas eliminatorias y antes de ellas fue séptima rumbo a Brasil 2014, por lo que está para batallar por un cupo.

Es decir, Perú como mínimo debe repetir lo hecho en el camino hacia Rusia 2018 y Qatar 2022 para asegurar su presencia en el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Ricardo Gareca: “Perú tiene todas las chances de clasificar al próximo mundial”, ha dicho en entrevista a El Comercio Ricardo Gareca, el técnico que nos llevó a los dos repechajes, con éxito el primero y derrota el segundo.

Ahora es Juan Reynoso quien dirige a la Bicolor y está en un proceso de descubrir nuevos convocados. Esta semana entrena con 16 jugadores locales en la Videna -el viernes se suman dos más de Cristal-, y el sábado dará a conocer su lista para los amistosos ante Alemania y Marruecos de fin de mes.

Ya conociendo el calendario, a la selección peruana solo le queda prepararse para afrontar una nuevas eliminatorias con lo mejor de sí. Será vital el inicio, ya que recibiremos a Brasil y Argentina este año. Ahí empiezan los retos.

Perú llegó con lo justo a los dos repechajes anteriores, definiendo en la última fecha estar en ese puesto. Por eso ahora repasamos lo que debe repetir y mejorar para no tener tantas complicaciones durante el torneo. Hay selecciones que buscarán recuperar su lugar en las Copa del Mundo como Chile y Colombia, Venezuela querrá dejar de ser la única que no ha jugado un mundial y Paraguay quiere limpiarse esa mala racha de no acudir.

VS. Paraguay -

Setiembre 2023 en Asunción / Setiembre 2025 en Lima

Será el primer rival, de visita en Asunción. En las dos últimas eliminatorias no hemos perdido allá, con victoria y empate. Será importante iniciar el torneo sumando puntos fuera de casa para tener más tranquilidad en los eventos de local.

Paraguay será el rival con el que se cierra las Eliminatorias, en setiembre del 2025. En ese sentido parece no haber dramas con los guaraníes en el Nacional, ya que le hemos ganado en las tres últimas eliminatorias sin problemas, la del 2022 también en el cierre del torneo para asegurar el quinto lugar. Eso debe mantener la bicolor.

VS. Brasil

Setiembre 2023 en Lima / Octubre 2024 en Brasil

Es el gran reto de la selección peruana, sumar ante el Scratch. Para el 2014 no nos enfrentamos porque ellos estaban clasificados por ser anfitriones del mundial, pero luego, los dos encuentros en Lima y los dos de visita fueron derrotas. Hay que empezar a sumar ante los grandes en casa ya que esos puntos hacen la diferencia. El último empate fue en el 2003, 20 años atrás.

Pensar en sumar en Brasil es una ilusión que puede ser muy distante. Hemos perdido los dos partidos de la Copa América 2021 y Copa América 2019 que se jugó en su territorio. La última vez que sumaron de visita con el Scratch fue en el 2001.

VS. Chile

Octubre 2023 en Santiago / Noviembre 2024 en Lima

La última vez que sumamos en Santiago fue en el año 2000. Luego solo han sido derrotas. Es una plaza difícil para cualquiera a la que se suma la fuerte rivalidad que existe entre ambos países y el ambiente que genera.

Donde no se puede fallar es en casa. Los sureños intercalan victorias y derrotas en la capital peruana. Es ahí donde Perú debe hacerse respetar, más si contamos que Chile es un rival directo para pelear los puestos de clasificación.





VS. Argentina

Octubre 2023 en Lima / Noviembre 2024 en Buenos Aires

Una victoria sobre los albicelestes en casa no se logra desde 1997 en la Copa América y desde 1985 por Eliminatorias, pero hemos sabido empatarles en el 2008, 2012 y 2016. La última vez fue derrota. Por eso, como ante Brasil, cada punto que se le robe es vital, sino vale recordar el 0-0 en la Bombonera en el 2017 que nos permitió soñar con estar en Rusia, algo que al final se concretó.

VS. Bolivia

Noviembre 2023 en La Paz / Marzo 2025 en Lima

Iniciamos visitando La Paz. Quizás sea tiempo de volver a los entrenamientos de adaptación en alguna ciudad de altura del Perú. Lo hizo Markarián y empató 1-1 en el 2014. Lo repitió Gareca en el 2018 pero no funcionó y perdimos ese partido que finalmente se resolvió en el TAS a favor de Perú. La última vez también caímos en una fecha triple, donde Bolivia quedaba entre recibir a Chile y visitar a Perú.

En casa, la historia es distinta, porque fue el rival que hasta el 2014 enfrentábamos en la última fecha, ya sin opciones de clasificar. Sin embargo, para Rusia y Qatar llegó a Lima antes y se le ganó con autoridad ambos encuentros.

VS. Venezuela

Noviembre 2023 en Lima / Marzo 2025 en Caracas

Quizás el rival que más nos ha complicado con su crecimiento. La última vez en Lima le ganamos ajustadamente 1-0 en y repetimos la victoria en Caracas por 2-1. Si bien no se encuentra en un buen momento administrativo -recién presentaron a su nuevo técnico Fernando Batista tras la salida de Pekerman-, no deja de tener jugadores talentosos que pueden sorprender. Hacia Rusia 2018 no le pudimos ganar en ninguno de los dos encuentros.

VS. Colombia

Setiembre 2024 en Lima / Junio 2025 en Barranquilla

Se ha vuelto un clásico que nos roben puntos en Lima. No le ganamos desde 1981, sí, desde hace nueve eliminatorias que no sumamos de a tres con los cafeteros y es el gran reto para el equipo de Juan Reynoso.

De visita, Barranquilla no siempre fue amable con la Bicolor, pero la última vez se logró una victoria luego de 25 años. Repetir esa gesta sería un gran golpe para otro rival direct

VS. Ecuador

Setiembre 2024 en Quito / Junio 2025 en Lima

Son los mejores resultados que Perú ha logrado en las dos últimas eliminatorias. Ganó dos veces seguidas en Quito, puntos que hacen la diferencia ya que la altura ecuatoriana es difícil para los demás visitantes.

Solo queda volver a hacernos fuertes de local, ya que en su última visita se llevaron un punto. Ecuador viene de un buen mundial, por lo que es el rival al que debemos superar.

VS. Uruguay

Octubre 2024 en Lima / Setiembre 2025 en Montevideo

En el 2004 ganamos en Montevideo, una gesta que nunca más volvimos a repetir. Los charrúas son un rival muy complicado en nuestro calendario, por lo que si deseamos robarles puntos debe ser en Lima. La última vez se llevaron un empate en el primer partido de la Bicolor con público tras los peores días de la pandemia.

