Después del empate ante Chile, la Selección Peruana comenzó a reconectar tímidamente con su hinchada. Aunque no se sumaron los tres puntos, Jorge Fossati dio señales de que el equipo está encontrando su ritmo, aunque aún hay aspectos por mejorar. Por ello, el enfrentamiento contra Canadá será crucial para demostrar que lo mostrado ante Chile no fue fortuito, buscando un triunfo que nos acerque a los cuartos de final. Vasco Fry, futbolista peruano formado en Regatas Lima y Sporting Cristal, conoce bien a este rival. No solo por su ascendencia canadiense, sino porque juega en ese país desde 2018, compartiendo entrenamientos y equipo con varios titulares actuales de la selección de Canadá, incluyendo a la estrella del Bayern Munich, Alphonso Davies.

Vasco Fry juega como mediocentro en el Vancouver FC de Canadá. (Foto: Vancouver FC) / Beau Chevalier

—¿Qué tal viste a Canadá en su partido ante Argentina?

Me sorprendió la forma en que salieron a presionar a Argentina. Hacer ese tipo de presión contra un equipo de esa talla mundial es complicado. Demostraron algo que ya sabemos: su ataque por las bandas es una de sus principales virtudes, destacándose por su rapidez. Lo hicieron bien en el debut de la Copa América, pero su presión alta dejó espacios atrás que terminaron costándoles caro.

— Visto lo que mostró Perú ante Chile, ¿cómo crees que podemos hacerle daño a Canadá?

Lo principal para la selección peruana será centrarse en ganar el duelo en las bandas, ya que creo que esa será la clave para ganar el partido. Jugar por el centro no será muy cómodo porque suelen poblar mucho esa zona, dificultando la transición del juego. Además, es fundamental mantener una presión constante y aprovechar cualquier oportunidad en el contraataque. La velocidad y precisión en las transiciones serán esenciales para desarmar su defensa.

— Según lo que conoces de la defensa de Canadá, ¿crees que tendrían más dificultades marcando a una dupla delantera con movilidad y presencia en el área, o enfrentando a dos ‘9′ como Guerrero y Lapadula?

Canadá es una selección que adelanta mucho su última línea, como se pudo ver contra Argentina, por ejemplo, con la movilidad de Julián Álvarez. Por eso, creo que la delantera de Perú debe incluir al menos a un delantero rápido que pueda aprovechar los espacios detrás de su defensa, lo cual podría ser muy útil.

Mapa de calir de Julián Álvarez en el partido entre Argentina y Canadá. (Imagen: OPTA)

— ¿Cuál es la expectativa en Canadá para esta Copa América?

En realidad, no hay mucha expectativa en todo el país, pero cada vez hay más aficionados al fútbol que siguen a su selección. A pesar del crecimiento que ha experimentado en los últimos años, el fútbol todavía no logra ser el deporte más popular en Canadá.

— ¿Hay optimismo entre los seguidores del fútbol en Canadá respecto a la posibilidad de ganarle a Perú y avanzar en la Copa América?

Se percibe una gran emoción por lo mostrado por la selección ante Argentina. A pesar de la derrota, dejaron buenas sensaciones en el campo de juego. Esto ha llevado a que haya optimismo sobre la posibilidad de ganarle a Perú. Sabían que sería difícil al menos empatar contra Argentina, pero frente a Perú y Chile confían en poder sumar los puntos necesarios para clasificar.

Los hinchas canadienses se juntaron en un bar en Estados Unidos para ver el partido ante Argentina. (Foto: Ben Steiner)

— ¿Crees que hay algún tipo de discriminación hacia los jugadores de la selección de Canadá que tienen origen inmigrante, o son igualmente queridos por los hinchas sin importar sus orígenes?

Aquí en Canadá, donde residen muchos inmigrantes y se ofrece refugio a personas de diversos países, creo que la discriminación por país de origen no es un problema. Eso tal vez sea más común en Sudamérica.

—¿Es difícil para un jugador de la liga canadiense llegar a la selección nacional, dado que no hay jugadores de esa liga en el equipo actual de Canadá?

Sé que en procesos anteriores han llamado a jugadores de la liga local. El nuevo entrenador ha mencionado que está siguiendo nuestra liga y tiene en mente a un par de jugadores. Es complicado llegar a la selección absoluta porque compites con jugadores del Inter de Milán, Bayern Munich y otros equipos europeos. Creo que para destacar en cualquier liga inferior, debes estar a un nivel superior que los que juegan en Europa.

Jugadores de Canadá que juegan en Europa

Jugador Posición Club Tom McGill Arquero Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Derek Cornelius Defensa central Malmo (Suecia) Luc De Fougerolles Defensa central Fulham (Inglaterra) Alphonso Davies Lateral izquierdo Bayern Munich (Alemania) Alistair Johnston Lateral derecho Celtic (Escocia) Stephen Eustaquio Mediocentro Porto (Portugal) Ismaël Koné Mediocentro Watford (Inglaterra) Tajon Buchanan Extremo Inter de Milan (Italia) Jonathan David Delantero Lille (Francia) Cyle Larin Delantero Mallorca (España) Theo Bair Delantero Motherwell FC (Escocia)

—¿Con qué jugadores de este equipo de Canadá compartiste equipo en Whitecaps?

Recuerdo haber entrenado con Alphonso Davies, Derek Cornelius y el arquero Maxime Crépeau. También jugué en el mismo equipo con Theo Bair y Ali Ahmed.

—¿Qué te quedó de la experiencia de entrenar junto a Davies?

Cuando llegué, ya se hablaba de que podría ir al Bayern Munich, lo que finalmente sucedió meses después. Lo que más me impresionó fue su velocidad, que mostraba indicios de ser un jugador de otro nivel; físicamente era imponente. Técnicamente ha mejorado mucho desde entonces, no es el mismo jugador que era en aquel entonces.

Antes de partir al Bayern Munich, Alphonso Davies compartió entrenamientos en Vancouver Whitecaps con Vasco Fry. (Foto: AFP)

—¿Recuerdas algunas virtudes o puntos bajos de Maxime Crépeau en el arco?

Siempre ha sido un arquero difícil. Lo que recuerdo y he podido observar ahora en la selección es que sigue siendo muy rápido en los reflejos y excelente con los pies.

—En ese sentido, considerando que podrías jugar para Perú o Canadá, ¿dónde crees que la competencia es más intensa para ti?

No sabría decirte con certeza. Al menos en Canadá, el entrenador de la selección ha expresado interés en la liga local, lo cual es importante. Por el lado de Perú, no he recibido ningún contacto. Basándome en esa información, creo que tengo alguna oportunidad en Canadá.

—¿Cuál es el camino que siguen los jugadores de Canadá que buscan emigrar? ¿Es a través de la liga local, luego la MLS y posteriormente Europa, o es posible dar el salto directamente al fútbol europeo?

Sí, es posible dar el salto desde aquí hacia Europa. Varios jugadores han ido directamente desde la Canadian Premier League a ligas europeas. Un compañero de equipo se fue a Noruega, y también he escuchado de otros fichajes que han ido a países con ligas más pequeñas o divisiones de ascenso en Europa.

—¿Consideras la MLS como un objetivo a corto plazo o ya estás pensando en dar el gran salto a Europa?

Primero, mi objetivo es mantener la regularidad en Vancouver FC. No voy a negar que el regresar a la MLS me atrae especialmente por el deseo de revancha, ya que no pude jugar el torneo completo con Whitecaps. Además, tengo el firme deseo de dar el salto a Europa, y si puedo hacerlo directamente, sería aún mejor.

El primer equipo de Vasco Fry en Canadá fue Vancouver Whitecaps. (Foto: Agencias)

—¿Cuáles crees que son las diferencias entre el fútbol peruano y el canadiense?

Yo creo que en el fútbol peruano destacan muchos por la calidad y la técnica, mientras que en Canadá prevalece un estilo más físico.

—¿Cómo ha crecido el fútbol en Canadá desde que estás allá?

Desde que llegué en 2018, he sido testigo de un impresionante crecimiento en el fútbol canadiense. La liga local está mejorando notablemente con mayores inversiones. Además, el hecho de que Canadá será una sede del próximo Mundial ha impulsado aún más este desarrollo, especialmente tras la clasificación para la Copa del Mundo de 2022.

—¿Crees que la Canadian Premier League pronto será comparable a la MLS?

Sin duda lo será. Aunque la MLS ya tiene 30 años de historia y la Canadian Premier League no llega ni a los diez desde su fundación, está avanzando por buen camino. Está siguiendo los pasos que en su momento tomó y continúa tomando la MLS, añadiendo equipos de expansión cada dos años.

En 2020, el Atlético de Madrid de España adquirió una franquicia para ingresar a la Canadian Premier League a través de su equipo, el Atlético Ottawa. (Foto: Agencias)

—¿Tus compañeros de equipo te ven más como peruano o como canadiense?

Cuando les conviene, me ven como peruano. Ahora que estamos en la Copa América y justo vamos a jugar contra Perú, me ven como peruano (risas).

—Para cerrar, ¿por quién vas el martes: Perú o Canadá? ¿Hubo alguna apuesta?

Justo aposté con el entrenador del equipo a que gana la bicolor. Para Perú, la Copa América lo es todo; para Canadá, no es tan relevante.