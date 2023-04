El próximo mes de setiembre inician las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos - México - Canadá 2026 y de acuerdo con la FIFA, en Sudamérica serán 6 los equipos que clasificarán directamente a la Copa del Mundo. Con ello, aumentan las posibilidades de que la selección peruana pueda conseguir un cupo y ahora, bajo la dirección de Juan Reynoso se espera que la ilusión de volver a la máxima competición entre selecciones siga vigente. En ese contexto, Inkabet trae una serie de apuestas especiales para la clasificación de los equipos sudamericanos durante esta etapa.

Después de los últimos amistosos jugados por la selección peruana, se espera que los errores tácticos y las lecciones que nos dejó enfrentar a selecciones que se encuentran a un nivel superior nos puedan servir para mejorar el desempeño del grupo y así poder sumar puntos en las clasificatorias. Se espera que Christian Cueva y Paolo Guerrero se encuentren en óptimas condiciones para ser convocados y así lograr el objetivo. En ese sentido, Inkabet paga una cuota de 1.55 por la clasificación del equipo peruano a la Copa del Mundo, y si Perú culmina el 2023 con mejor puntuaje en la tabla respecto a Chile, la casa de apuestas paga una cuota de 2.54.

En relación a otros equipos latinoamericanos como Chile, quien no participó de las dos últimas ediciones del mundial, la casa de apuestas paga una cuota de 1.38 en caso clasifique a la edición 2026 y en caso no clasifique, Inkabet paga una apuesta de 2.90. Por el lado de Ecuador, si clasifica al torneo más importante del mundo, se paga una cuota de 1.33 y si no logra, una cuota de 3.15.

Finalmente, en el caso de Argentina y Brasil, nadie puede negar que son los favoritos a la clasificación. En ese sentido, la casa de apuestas está pagando 1.50 en caso el seleccionado de Neymar obtengan un mejor puntaje en tabla respecto a la Albiceleste. En caso sea al revés, y el equipo de Messi tenga un mejor puntaje, Inkabet paga una cuota de 2.48.