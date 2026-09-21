Selección peruana EN VIVO: entrenamiento y últimas noticias de la Bicolor
Perú enfrentará a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia en esta fecha FIFA. Serán cuatro amistosos que servirán al comando técnico de Mano Menezes para encontrar al equipo base que afrontar los próximos desafíos.
Este es el primer paso de la gira norteamericana que planificaron en la Federación Peruana de Fútbol. Como se sabe, Perú disputará cuatro amistosos entre fines de septiembre y principios de octubre, como parte de su preparación para las próximas Eliminatorias.
El equipo comandado por Mano Menezes partió rumbo a suelo estadounidense con un grupo de jugadores. El resto se irá sumando poco a poco desde hoy hasta completar la lista de 26 convocados.
La Bicolor llegó ayer a Orlando, estado de Florida, donde se establecerá para alistar el partido amistoso de este sábado 26 de septiembre ante Estados Unidos.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la cobertura del primer día de entrenamiento de la selección peruana en Estados Unidos.
Pero el foco está puesto hoy en Estados Unidos, rival al que enfrentaremos este sábado 26 de septiembre. El rival llega en buen momento tras disputar la Copa del Mundo, donde alcanzó los octavos de final.