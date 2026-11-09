Por Rogger Fernández

Selección peruana EN VIVO: primer día de entrenamientos con miras al amistoso ante Bolivia

12:10

Perú enfrentará este viernes 13 de noviembre a Bolivia en un partido amistoso por fecha FIFA. La Bicolor volverá a Matute para reencontrarse con los hinchas desde las 8:00 p.m. y buscará una victoria que le permita ganar mayor confianza tras un año irregular en resultados.

12:03

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la cobertura del primer día de entrenamientos de la selección peruana en la Videna.

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