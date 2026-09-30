Selección peruana EN VIVO: novedades y últimas noticias de la Bicolor
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La Bicolor disputó anoche su segundo amistoso en esta fecha FIFA y dejó una mejor imagen respecto a su primera presentación ante Estados Unidos. El equipo dirigido por Mano Menezes igualó 1-1 con México en Nueva Jersey.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a esta cobertura de la selección peruana en su gira norteamericana por fecha FIFA.
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El gol lo hizo Jairo Vélez, quien ya suma cinco tantos en la era de Mano Menezes. El empate mexicano llegó por intermedio de Víctor Guzmán a los 49'. Sin embargo, el desempeño de la Bicolor dejó buenas sensaciones.