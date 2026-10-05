Selección peruana EN VIVO: once de Mano Menezes ante Colombia y últimas noticias de la Bicolor
Balance de los amistosos
El segundo partido fue ante México y finalizó 1-1. El gol lo hizo Jairo Vélez, pero no alcanzó para asegurar una victoria. Perú jugó aquí, para muchos, su mejor partido. Tuvo orden, precisión y capacidad ofensiva; sin embargo, le costó sostener su ventaja o, en su defecto, estirarla.
Balance de los amistosos
Y los resultados, precisamente, no fueron los esperados. El primer duelo ante Estados Unidos terminó 4-1 a favor de los locales. El único gol nuestro lo marcó Gianluca Lapadula, pero ese partido dejó un sinsabor por el juego de la Bicolor y la poca rebeldía para sobreponerse a la adversidad.
Balance de los amistosos
Para Perú, el partido contra Colombia significará el cierre de la gira norteamericana. La Bicolor enfrentó previamente a tres rivales mundialista: Estados Unidos, México y Canadá, que precisamente fueron los anfitriones del Mundial 2026 y todos superaron la fase de grupos.
Perú enfrenta este martes 6 de octubre a Colombia en su cuarto y último amistoso de esta fecha FIFA. El partido está pactado para las 6:30 p.m. en el Chase Stadium de Miami.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a las últimas noticias y novedades de la selección peruana previo a su amistoso ante Colombia.
Balance de amistosos
El tercer partido fue ante Canadá y terminó en derrota por 2-0. Mano Menezes cambió a muchos titulares y le dio espacio a los jugadores menos habituales. El equipo no rindió a la altura de lo esperado, mostró errores defensivos y falta de funcionamiento en ataque. El marcador pudo ser más amplio para los locales.