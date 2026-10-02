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Resumen

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Perú enfrentará este sábado a Canadá (Crédito: AFP)
Perú enfrentará este sábado a Canadá (Crédito: AFP)
Por José Antonio Bragayrac

Puede que, más allá del resultado luego de un 4-1 en contra, la mejor noticia frente a México haya sido que el Perú de Mano Menezes alcanzó un objetivo que ante Estados Unidos se evidenció imposible: mantener el orden defensivo. Aguantar sin bajar la intensidad.

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