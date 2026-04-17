La pelota sigue rodando y los peruanos que militan en el exterior continúan escribiendo sus propias historias en sus respectivos clubes. La joranda estuvo marcada por Sergio Peña, quien descendió con su equipo Sakaryaspor a la Tercera División del fútbol de Turquía. El volante peruano fue titular, pero no pudo cambiar el desenlace del partido. ¿Cómo le fue al resto? Aquí lo repasamos.

Sergio Peña

El volante peruano fue titular en Sakaryaspor y jugó casi todo el partido en la derrota ante Erokspor por 2-1. Ese resultado condenó a su equipo a la Tercera División del fútbol de Turquía y a una campaña para el olvido. Peña dio la asistencia para abrir el marcador, pero después no supieron mantener la ventaja. Pese al resultado, el mediocampista nacional cumplió con su función, no tuvo remates al arco y trató de darle juego a su equipo. Faltan tres jornadas para el final del campeonato y Peña no ha marcado goles. Tiene contrato con el club turco hasta final del presente curso.

¿Su futuro? Por lo pronto tiene contrato hasta mediados del 2027. Sin embargo, cuenta con una clausula de salida en caso el club no lograra salvar la categoría. En este caso, tras confirmar que caerá a la tercera división, Peña podría quedar libre en junio próximo.

¿La Liga 1 es una opción? Según pudo conocer este Diario, su círculo cercano apunta a que Peña siga en el exterior. La idea sería mantenerse en otro club de la segunda de Turquía o dar el salto a alguna liga exótica pero bien remunerada. Rusia también es una opción.

Por lo pronto, la Liga 1 no parece ser una de sus primeras alternativas. Eso sí, quizá en junio, en caso no consigue nada, podría seguir los pasos de sus excompañeros en Alianza Lima, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, y recalar en algún club del torneo peruano.

Sergio Peña tiene contrato hasta final del temporada con Sakaryaspor en Turquía. (Foto: Sakaryaspor)

Gianluca Lapadula

Sumar minutos es importante y Lapadula puede dar fe de ello. El delantero ítalo-peruano jugó desde el segundo tiempo en la derrota de Speiza por 2-0 ante Mantova, correspondiente a la fecha 34 de la Serie B. ‘Lapagol’ tuvo una actuación discreta, sin ser determinantes en los metros finales ni tener oportunidades de gol. Su desempeño estuvo por debajo de los esperado y su equipo va camino al descenso a la Serie C del fútbol italiano. Ya registra cinco partidos sin ganar y se ubica en la última posición a falta de cuatro fechas para el final. Su próximo partido será el sábado 18 ante FC Südtirol.

Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

Yordy Reyna

Con Reyna presente, Rodina logró una importante victoria por 3-1 en su visita a Voronezh, en duelo correspondiente a la fecha 28 de la Segunda División de Rusia. El delantero peruano tuvo una gran actuación en ofensiva, registrando dos remates al arco y tres balones ganados. Pese a ello, no pudo marcar su gol, pero sí fue importante para generar peligro en arco rival. Permaneció hasta el minuto 79 y cumplió en el campo de juego. El resultado le permite a su equipo sumar 55 puntos y mantenerse en segundo lugar por el ascenso. Su próximo partido será este sábado ante FC Volga.

Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco

Ugarriza sigue en racha y el fin de semana volvió a marcar un gol en la caída del Hapoel Kiryat Shmona por 4-1 frente a Maccabi Haifa, correspondiente a la jornada 26 de la liga de Israel. El tanto del peruano llegó a los 35′ y sirvió para recortar diferencias, aunque no cambió el destino del partido. Por su parte, Fernando Pacheco ngresó a los 64’ en reemplazo de Yair Mordechai, buscando darle mayor profundidad al ataque visitante. Su próximo partido será el domingo 19 ante Hapoel Jerusalem FC.

André Carrillo

Aunque no fue titular, Carrillo estuvo presente en el empate 0-0 de Corinthians ante Palmeiras por el Brasileirao. El peruano ingresó desde los 74′ e intentó ser la solución en ataque del ‘Timao’, que sigue sin ganar en el campeonato brasileño. La ‘Culebra’ se posicionó en el mediocampo, no tuvo oportunidades para marcar y cumplió una labor más defensiva que ofensiva. ¿La razón? Corinthians sufrió dos expulsiones y tuvo que mantener el resultado para sumar de local. En su siguiente partido, el ‘Timao’ recibirá este miércoles 15 a Independiente Santa Fe por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana.

André Carrillo en Corinthians. (Foto: Leonardo Lima)

Pedro Gallese

El arquero peruano regresó a la titularidad en Deportivo Cali en el empate 1-1 ante Llaneros por la liga colombiana. Gallese, que se había perdido la jornada anterior, tuvo una buena actuación y salvó a su equipo en más de una ocasión. El ‘Pulpo’ recuperó la confianza del técnico Rafael Dudamel, aunque recibió un gol que pasó factura. Más allá del resultado, la función de Gallese sigue siendo importante dentro del equipo, que pelea por meterse en torneos internacionales. Su siguiente partido será de visita ante Boyacá Chicó el próximo viernes 17.

Marcos López

Con presencia de López, el FC Copenhague logró una valiosa remontada y derrotó por 2-1 a Randers FC en duelo correspondiente a la jornada 26 del grupo de descenso de la Superliga danesa. El lateral peruano fue titular y jugó hasta los 75′, demostrando ese despliegue físico para cumplir con el ida y vuelta por su zona. Estuvo atento a las coberturas y a ser una opción de pase para generar jugadas ofensivas a favor de su equipo. La victoria le permite al FC Copenhague sacar ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Marcos López. (Foto: Getty Images)

Oliver Sonne y Joao Grimaldo

Con Sonne y Grimaldo titular, Sparta Praga superó por 1-0 como visitante al Teplice por la fecha 29 de la liga checa y sumó 60 puntos, manteniéndose en el segundo lugar de la tabla de posiciones. El ‘Vikingo’ estuvo acertado por la banda derecha, sumándose en ataque y hasta generando oportunidades de gol. Es más, tuvo una ocasión clara para marcar. Por su parte, Grimaldo tuvo una buen actuación en ofensiva, fue desequilibrante por las bandas y redondeó una buena actuación. Su próximo partido será este domingo ante Vejle Boldklub.

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