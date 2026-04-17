Por Rogger Fernández

La pelota sigue rodando y los peruanos que militan en el exterior continúan escribiendo sus propias historias en sus respectivos clubes. La joranda estuvo marcada por Sergio Peña, quien descendió con su equipo Sakaryaspor a la Tercera División del fútbol de Turquía. El volante peruano fue titular, pero no pudo cambiar el desenlace del partido. ¿Cómo le fue al resto? Aquí lo repasamos.

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