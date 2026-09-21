La Selección Peruana realizó este lunes su primer entrenamiento en Orlando, Florida, como parte de su preparación para el amistoso frente a Estados Unidos. La jornada estuvo acompañada por fuertes lluvias y ráfagas de viento en el Omni Training Center.

Pese a las condiciones climáticas, el equipo nacional pudo desarrollar sus trabajos con normalidad. El plantel dirigido por Mano Menezes continúa así con su preparación para el encuentro que disputará este sábado.

Las lluvias y el viento se hicieron presentes durante la sesión de entrenamiento de la Bicolor en Orlando. Sin embargo, el cuerpo técnico mantuvo la planificación y los futbolistas realizaron los trabajos previstos.

¿Cuándo juega Perú vs. Estados Unidos?

La Selección Peruana enfrentará a Estados Unidos este sábado en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

El encuentro está programado para las 3:30 p. m. (hora peruana) y forma parte de la preparación de ambos seleccionados durante esta fecha FIFA.

Perú continuará trabajando en Orlando durante los próximos días con miras al compromiso ante el combinado estadounidense, en un partido que servirá al equipo nacional para seguir evaluando alternativas de cara a sus próximos desafíos.

Perú vs. Estados Unidos: datos del partido