Por Redacción EC

La Selección Peruana realizó este lunes su primer entrenamiento en Orlando, Florida, como parte de su preparación para el amistoso frente a Estados Unidos. La jornada estuvo acompañada por fuertes lluvias y ráfagas de viento en el Omni Training Center.

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