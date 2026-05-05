Por Jean Pierre Maraví Coppa

Desde Israel, donde atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, Adrián Ugarriza no solo destaca por sus 17 goles en la temporada -cifra que lo posiciona como uno de los goleadores del torneo-, sino también por la madurez con la que asume su presente. En diálogo con El Comercio, el delantero se refiere a la posibilidad de consolidarse como el ‘9’ de la selección peruana, su adaptación al fútbol israelí y la manera en que ha aprendido a convivir con las críticas en un contexto cada vez más exigente.

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