—¿Cómo tomas este presente que tienes?

Muy contento por lo que estoy viviendo aquí, de hecho que era el objetivo cuando vine. Así que creo que las cosas se han dado en la línea de lo que de lo que quería, pero aún quiero que esa línea siga en ascenso, así que todavía quiero seguir mejorando.

—¿Qué diferencia encontraste con el fútbol de Israel?

En cuanto a eso sí, yo también consideraría eso, que de hecho es un fútbol más físico, por ahí los tiempos de decisión están más acortados y es algo que de hecho ayuda para empezar a acostumbrarte a ese ritmo y eso es algo que digamos que me ha venido muy bien. Entreno mucho, estoy muy enfocado en lo que es mi carrera hoy en día y bueno como te digo, quiero seguir en esa línea.

—Es tu segunda experiencia en el exterior, antes estuviste en Canadá y ahora en Israel, ¿Cómo tomas ese proceso de maduración?

Sé que ya no soy joven, tampoco me considero que estoy viejo, creo que estoy en una edad bastante buena para lo que es el fútbol. Me siento bien físicamente, mentalmente, estoy digamos en un muy bonito momento de mi carrera y creo que aún puedo seguir explotándola, creo que puedo seguir como te dije creciendo, así que estoy muy enfocado en lo que es el fútbol ahora vivo fútbol las 24 horas del día y creo que eso se está viendo reflejado en mi mejora, en lo que ha sido mi rendimiento, así que bueno, tengo mucha confianza en que aún queda espacio para seguir mejorando y seguir.

—Vives un gran momento en Israel...

Uno siempre es feliz de que capaz alguien conozca tu país a raíz de uno, es algo, una sensación muy bonita aquí de hecho que muchos han empezado a preguntarme como que oye qué tal Perú, cómo es Perú, que no sé qué digamos se pudo por ese lado como tú dices, dar a conocer un poco más de tu país es algo que de hecho se siente muy bien y lo llena de orgullo a uno y en cuanto a lo que me comentas, la verdad es que uno siempre quiere intentar hacer las cosas bien, primero como persona, que las cosas salgan bien y después como como profesional, como deportista. Felizmente en ambas las cosas están saliendo bien esta temporada, así que estoy contento, estoy contento por lo que está haciendo mi momento ahora y la idea es continuar.

—¿Esperabas ser convocado jugando en Israel?

De hecho la razón por la que me fui fue esa, yo tenía mucha ilusión de poder estar. Creo que de hecho que recién nos estamos adaptando, fue unos primeros minutos, primeros entrenamientos, considero que el profesor le va a dar mucho al país y al equipo, así que tengo mucha confianza en lo que va a ser de aquí en adelante la selección.

Ugarriza lleva 14 goles en su equipo israeli

—¿Qué impresión te dejó el trabajo de Meneses?

Muy buena, una sensación muy buena la verdad, por algo es un técnico de tanto recorrido, la verdad que nada más que buenas sensaciones y bueno, es simplemente que nosotros podamos adaptarnos lo más rápido posible a lo que él nos pida.

—¿Qué les pide?

Él quiere ser muy intenso en todas las líneas, saber cuándo proponer, cuándo dar un paso atrás es digamos.

—Pero es un proceso...

Es un proceso como tú bien dices, no son muchos los días que hemos tenido, pero ha dado un primer indicio, un primer indicio de lo que quiere y de hecho que para eso digamos necesitamos no sólo sea esos días por ahí que podemos tener con él, sino tratar cada uno de mejorar en sus clubes para poder sumar en conjunto a lo que es la selección.

—¿Porque tú crees que como estás en tu club influye en el rendimiento en la selección?

Yo creo que en el fútbol la continuidad y la confianza y los minutos son vitales, son vitales para cualquier jugador y eso lo ganas en el club, entonces digamos uno tiene que ganar esa confianza, ese ritmo, esa sensibilidad con la pelota, todo eso uno lo gana con los minutos que tenga en su club, entonces de hecho que eso es algo súper importante.

—¿Qué indicaciones te dio Mano Menezes cuando entraste?

Me pidió presión, tratar de cuidar el balón. La manera en la que jugamos implica tratar de cuidar la pelota lo más posible, entre otras cosas. De hecho, el tiempo que se pueda tener, el mayor tiempo que se pueda tener va a ser mejor para mí y para cada uno a los que les toque estar para poder adaptarse mejor.

—Enfrentar a España, ¿qué sensación te da?

Es muy importante, siempre es una motivación extra enfrentar uno de esos equipos que sabes que son de los mejores del mundo, es una motivación para cada uno extra de saber que te estás midiendo con grandísimos jugadores así que creo que va a ser, es y será una buena medida tener ese tipo amistosos.

—Desde lejos se vio que Perú todavía le falta ofensivamente generar más jugadas. ¿Tú como nueve cómo vives con esa presión?

Bueno uno como delantero sabe que la paciencia es vital, uno no puede desesperarse y bueno de ahí en adelante como te digo es un proceso, tenemos que ir poco a poco adaptándonos y esa adaptación va a ser que primero que los jugadores se conozcan entre todos y saber cuáles son las virtudes de cada uno y cómo poder explotarlas y en base a eso y a la idea de juego conjunta es que se va a poder generar más ocasiones de gol, lo que seguro que para mí y para el delantero en general es lo más beneficioso porque la idea es tener esas ocasiones.

—¿Y tú cómo vives esa presión de ser el próximo 9?

Con mucha ilusión y con muchas ganas, primero sabiendo lo que significa y con muchas ganas de seguir creciendo y poder seguir mejorando para poder dar lo que por ahí la gente puede esperar del delantero, finalmente uno entrena para eso, para ser el 9 de la selección. Uno quiere poder sumar su granito de arena y yo día a día aquí en mi club entreno muy duro para poder mejorar y para digamos estar a la altura.

—¿Cómo te llevas con Alex Valera? ¿Hay bromas de quien se queda con el puesto?

Es una relación muy cordial, la verdad que no he tenido tampoco la oportunidad de tratarlo muy a fondo porque son pocos los días, pero me parece una muy buena persona y como dices la competencia siempre es importante en todos los equipos, selección club para que todas las personas que están incluidas en esa competencia puedan mejorar unas a otras no.

—¿Cómo es tu situación en Israel?

Yo tengo un año más de contrato en mi club, no obstante tengo una cláusula de salida con la que se puede negociar con el club para salir y bueno a día de hoy lo que intento es tratar de cerrar la temporada con buenas actuaciones y también con un buen número de goles y de ahí ver qué viene.