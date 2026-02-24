Por Rogger Fernández

El fútbol no se detiene y los peruanos que militan en el exterior siguen escribiendo sus propias historias en sus respectivos clubes. Desde Erick Noriega, que se lució en la clasificación de Gremio a la final del Campeonato Gaúcho; hasta Pedro Gallese, que sigue siendo determinante para que Deportivo Cali sume en Colombia, los futbolistas nacionales vienen destacando y aquí hacemos un repaso de cómo les fue y qué viene para ellos.

