El fútbol no se detiene y los peruanos que militan en el exterior siguen escribiendo sus propias historias en sus respectivos clubes. Desde Erick Noriega, que se lució en la clasificación de Gremio a la final del Campeonato Gaúcho; hasta Pedro Gallese, que sigue siendo determinante para que Deportivo Cali sume en Colombia, los futbolistas nacionales vienen destacando y aquí hacemos un repaso de cómo les fue y qué viene para ellos.

Erick Noriega

El ‘Samurai’ fue determinante de la clasificación de Gremio a la final del Campeonato Gaúcho 2026, pues apareció para dar una asistencia y marcar uno de los penales en la definición. Noriega se había perdido el partido de ida por suspensió, pero reapareció como titular y se hizo notar en la cancha. El global quedó 2-2 y no falló al patear su penal, donde su equipo se impuso 4-1. Así, el peruano enfrentará en la final al Internacional, en el clásico de Porto Alegre. Su próximo partido es este miércoles 25 ante Atlético Mineiro por el Brasileirao.

🇵🇪🎩 La técnica con la que patea los penales Erick Noriega es exquisita. En imágenes, su tanto desde los doce pasos en la definición ante Juventude por el pase a la final del Campeonato Gaúcho.pic.twitter.com/8F024s19D3 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) February 23, 2026

Pedro Gallese

No es novedad el nivel que ofrece Gallese cada fin de semana. Esta vez, volvió a dejar su arco en cero en el empate sin goles de Deportivo Cali ante Atlético Bucaramanga, un resultado que le permite mantenerse en zona de clasificación a la siguiente ronda. El ‘Pulpo’ se mostró imbatible y apareció para salvar a su equipo, que jugó con 10 jugadores deel minuto 33, en más de una oportunidad. El peruano lleva cuatro porterías invictas tras ocho fechas de la Liga BetPlay y ha recibido siete goles. En la siguiente jornada enfrentará a Fortaleza.

Sergio Peña

No todo es bueno para los peruanos en el exterior y el claro ejemplo es Sergio Peña, quien camina hacia el descenso en Turquía. El volante fue titular y jugó hasta los 64’ con Sakaryaspor en la dura derrota por 4-1 ante Sivasspor, por la Segunda División turca. El resultado deja a su equipo con 24 unidades y permanece en el puesto 18 de la tabla (antepenúltimo), comprometido en la lucha por salir de la zona baja. Desde que llegó, el jugador nacional no ha podido celebrar victorias. Su próximo partido será el domingo 1 de marzo ante Sariyer SK.

Sergio Peña usa la '10' en Sakaryaspor de Turquía. (Foto: Sakaryaspor)

Oliver Sonne y Joao Grimaldo

Sonne y Grimaldo aprovechan al máximo los minutos que tienen en Sparta Praga y el fin de semana estuvieron presentes en el empate 0-0 ante Viktoria Plzen, por la fecha 23 de la liga checa. El ‘Vikingo’ jugó hasta los 74′ mientras que ‘Joa’ ingresó a los 87′. Es un hecho que Sonne se ha ganado la titularidad y aportó equilibrio defensivo y proyección en ataque; en cambio, Grimaldo mostró frescura y velocidad, aunque le hace falta mayor continuidad. Su equipo es segundo con 48 puntos y en su siguiente partido será este sábado 28 ante Banik.

Marcos López

Nuevamente, Marcos López fue decisivo para empate 2-2 de Copenhague en su visita a Odense BK, por la fecha 21 de la Superliga danesa. El lateral peruano dio una asistencia y generó la reacción de su equipo para remontar un resultado adverso. Es más, fue elegido la figura del partido. La asistencia fue clara: centro desde la izquierda y gol de Jordan Larsson a los 65′. Con ello, su equipo sumó 29 puntos y se mantiene en zona de clasificación a la liguilla, donde tendrá la oportunidad de defender su título. Su próximo partido será este domingo 1 de marzo ante Randers.

Buen centro del peruano Marcos López para que Jordan Larsson anote el descuento para el FC Copenhague. Gol clave para seguir con vida en el partido.



El 2-2 final le permite al campeón vigente mantener posibilidades matemáticas de llegar a la liguilla para defender su título. pic.twitter.com/x0LJ6gvEyG — Julio Vacacela (🇪🇨@🇩🇰) (@juliovacacela) February 22, 2026

Jesús Pretell

Como no podía se de otra forma, Jesús Pretell tuvo un estreno esperado con LDU de Quito en la Liga Pro, pues fue titular en la victoria por 2-1 sobre Orense Sporting Club. Su rendimiento estuvo a la altura de las expectativas: correcto en la marca, participativo del juego y buen timming para las coberturas. Estuvo en el campo hasta el minuto 75, pero dejó contento al técnico Tiago Nunes. Con ello, el cuadro albo logró sus primeros tres puntos y es candidato al título. Su siguiente partido será cuando reciba a Macará el domingo 1 de marzo.

Wilder Cartagena

El estreno de Wilder Cartagena no fue el esperado y apenas jugó 14′ en la derrota de Orlando City (2-0) ante New York RB, por la primera fecha de la Major League Soccer (MLS). El volante peruano sintió una molestia en el muslo posterior y será sometido a exámenes médicos para conocer la gravedad de su lesión. En su siguiente partido, el equipo del peruano recibirá a Inter Miami el próximo domingo 1 de marzo.

Wilder Cartagena sufrió una rotura del Tendón de Aquiles izquierdo anteriormente. (Foto: Getty Images) / Dustin Markland

Piero Quispe

El volante peruano jugó los 90′ en la victoria de Sydney FC por 1-0 sobre Brisbane Roar, por la fecha 18 de la A-League de Australia. Quispe cumplió con las indicaciones del comando técnico y se mostró participativo del juego de su equipo, aportando dinámica y claridad en la circulación del balón. Su próxima rival será el Wellington Phoenix este sábado 28 de febrero.

Fabio Gruber

Con Fabio Gruber de titular, Nuremberg no pudo acercarse más a zona de clasificación en la Bundesliga 2 tras igualar 1-1 ante Bochum por la jornada 23 de la Segunda División en Alemania. El defensor peruano hizo un buen partido a pesar del resultado: rápido en la anticipación, coberturas y salida con balón. El empate deja a su equipo con 30 puntos en la octava posición. En su siguiente partido visitará a Hertha Berlin el próximo domingo 1 de marzo.

SOBRE EL AUTOR