¿Erick Noriega se va a Italia?: dos clubes de la Serie A siguen de cerca al volante peruano. (Foto: Getty Images)
¿Erick Noriega se va a Italia?: dos clubes de la Serie A siguen de cerca al volante peruano. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Erick Noriega, convocado a la selección peruana para disputar el amistoso contra Bolivia, podría dar el salto al fútbol europeo. El buen momento que atraviesa en Gremio habría llamado la atención de dos clubes de la Serie A de Italia, que siguen sus actuaciones y evalúan la posibilidad de incorporarlo en el futuro mercado de fichajes.

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