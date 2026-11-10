Erick Noriega, convocado a la selección peruana para disputar el amistoso contra Bolivia, podría dar el salto al fútbol europeo. El buen momento que atraviesa en Gremio habría llamado la atención de dos clubes de la Serie A de Italia, que siguen sus actuaciones y evalúan la posibilidad de incorporarlo en el futuro mercado de fichajes.

Según el periodista brasileño Fabio Vargas, quien cubre la actualidad del conjunto de Porto Alegre, el Como 1907 y la Fiorentina tienen al jugador nacional en su radar. El primero es dirigido por el español Cesc Fàbregas, mientras que el segundo cuenta con una larga tradición en el fútbol italiano.

“¡Noriega en la mira de Italia! El volante volvió a despertar el interés de clubes europeos. Según información, Como, sensación del fútbol italiano comandada por Cesc Fàbregas, y Fiorentina están de ojo en el jugador gremista”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

🚨🇮🇹 NORIEGA NA MIRA DA ITÁLIA! O volante Noriega voltou a despertar o interesse de clubes europeus. Segundo informações, Como, sensação do futebol italiano comandada por Cesc Fàbregas, e Fiorentina estão de olho no jogador gremista. https://t.co/5MDAD5cuKu — Fábio Vargas (@fabioHDG) November 9, 2026

El interés aparece en un momento importante para el peruano, quien se ha ganado un lugar en Gremio y está a puertas de conseguir su primer título en ese país: la Copa de Brasil. Además, ha tenido un crecimiento desde que llegó al fútbol brasileño y una propuesta económica atractiva podría abrirle las puertas de salida.

Como se sabe, Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales de 2028, por lo que cualquier negociación deberá contar con la aprobación de la institución brasileña. Mientras tanto, el futbolista se encuentra en Perú con miras al amistoso frente a Bolivia.

Hairobeles Vélez y Marco Guamán no entrenaron con normalidad y continúan como dudas para el partido del viernes en Matute. Vélez presenta una distensión muscular y Guamán un esguince de tobillo. Ambos serán evaluados nuevamente este martes, mientras esperan los resultados de sus resonancias magnéticas.

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