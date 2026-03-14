Por Jean Pierre Maraví Coppa

Han pasado apenas unas horas desde la consagración de Erick Noriega con Gremio. El futbolista peruano celebró su primer título con el tricolor tras conquistar el Campeonato Gaucho, luego de imponerse con claridad en el marcador global por 4-1 ante Inter de Porto Alegre en una final que dejó al club en lo más alto del fútbol estadual.

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