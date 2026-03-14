Noriega, que llegó a la institución a mediados del 2025, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El defensor firmó en agosto de ese año un contrato por tres años y medio, vínculo que lo mantiene ligado al club con el título todavía fresco y la emoción de la consagración, conversamos con su entorno para conocer qué se viene ahora en la carrera del jugador peruano tras este primer logro en Brasil.

“Sí, yo acabo de llegar hace un momento de Porto Alegre, estuve ayer en la celebración de la final, su primer campeonato, estamos muy felices con Gremio lo trata como se merece. es muy querido por la hinchada, muy querido por la directiva, el entrenador, los compañeros, todos lo quieren mucho”. comenzó diciendo Guillermo Zariquiey agente de Erick Noriega en exclusiva para El Comercio.

El buen rendimiento de Noriega también se ve reflejado en su valor de mercado: recientemente la página especializada Transfermarkt actualizó su reporte y Erick apareció con un valor de mercado de US$ 4 millones, con lo que se convirtió junto a Oliver Sonne en el peruano mejor valorado del planeta.

“Pero sí es un jugador joven y obviamente ante cualquier propuesta por mejoría como cuando pasó de jugar en Liga 2 a jugar en Primera División en un equipo de provincia, luego fue a Alianza Lima y de ahí a Gremio. Erick Noriega permanentemente está creciendo, nosotros solo lo acompañamos y tratamos de buscar las mejores opciones para él”, agregó.

Erick Noriega - Sofascore

Luego, al ser consultado Guillermo Zariquiey, agente de Erick Noriega sobre si la opción de jugar en Europa está cerca, respondió lo siguiente: “Yo pensaría que en un mediano o corto plazo esté en Europa. Eso va a depender un poquito de su rendimiento, obviamente, hay muchos factores que influyen ahí. Ahora es titular indiscutido, es el jugador con más minutos en Gremio y nos parece que es el mejor jugador peruano, pese a que otros tienen más cobertura que Erick. Erick es un muchacho tranquilo, profesional, serio y no está involucrado en ningún escándolo. Vamos a ver cómo nos va en el futuro, pero sí trabajamos permanentemente con Erick allá, tratamos de estar mucho tiempo en Brasil, estar con él, ver todas sus necesidades y gracias a Dios le está yendo muy bien”.

Finalmente, repreguntamos si hubo algún llamado por contar con los servicios de Erick Noriega, a lo que Guillermo respondió. “Siempre preguntan, están tanteando, han llamado equipos de Brasil, pero por ahora Gremio no lo quiere soltar. Ahora, si viene una oferta espectacular, va a ser difícil sostenerlo como cualquier jugador. Así funciona el mercado”, sentenció.

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