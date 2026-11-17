Concluida la fecha FIFA de noviembre con el triunfo de la selección peruana frente a Bolivia, el foco de atención se traslada a los representantes nacionales en el exterior. Jugadores como Pedro Gallese y Erick Noriega enfrentan una panorama exigente en sus objetivos por pelear el título y evitar el descenso, respectivamente; mientras que otros como Fabio Gruber y Jesús Pretell buscan consolidarse en sus equipos.

𝗝𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀, 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 🇵🇪🫂 🇵🇪 2-0 🇧🇴 #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/E2k66qjw7v — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 14, 2026

¿Qué viene para los peruanos en el extranjero y por qué es clave ponerlos bajo la lupa? A continuación, repasamos el presente competitivo y el calendario inmediato de nuestros referentes en el fútbol internacional.

Pedro Gallese

El capitán y arquero titular de la selección peruana completó los 90 minutos en el triunfo frente a Bolivia, mostrando seguridad bajo los tres palos y manteniendo su arco invicto en Matute. Tras cumplir con la fecha FIFA, el guardameta se reincorporó de inmediato al Deportivo Cali de Colombia, donde atraviesa un gran presente como figura y referente indiscutible del plantel. Ahora, el conjunto azucarero se enfoca en la etapa decisiva de la Liga Dimayor y enfrentará este viernes 20 a Millonarios por la primera fecha del cuadrangular final del torneo.

Fabio Gruber

El defensor germano-peruano arrancó como titular en la zaga central ante Bolivia y disputó todo el encuentro, destacando por su solvencia en el juego aéreo, firmeza en la marca y un remate al arco. Con esa confianza, regresó a Alemania para sumarse al 1. FSV Mainz 05, club en el que recientemente recuperó el titularato tras una sólida actuación frente al Bayern Munich. Su próximo desafío en la Bundesliga será este domingo 22 de noviembre en condición de visitante frente al FC Augsburgo. Su equipo pelea por meterse en zona de clasificación a un torneo internacional.

Erick Noriega

El zaguero nacional fue una de las grandes figuras del triunfo ante Bolivia tras jugar los 90 minutos como titular, liderando la última línea con solvencia y recibiendo la calificación más alta del equipo (8.5). Luego de brillar con la Bicolor, volvió a Brasil para ponerse a disposición del Gremio, escuadra en la que es pieza fija y con la que disputará la gran final de la Copa de Brasil. Antes de esa cita decisiva, su equipo volverá al ruedo este miércoles 18 de noviembre ante Bahía por el Brasileirao, en un partido clave para salvarse del descenso.

🚨 NORIEGA ESTÁ DE VOLTA! Após defender a seleção peruana na Data Fifa, Erick Noriega retornou e treinou normalmente nesta segunda-feira. O volante fica à disposição de Renato para enfrentar o Bahia, na quarta-feira, na Arena. 🗞️GE 📷Moreno Carvalho https://t.co/43loL2rsk4 — GFBPA_INFO (@gfbpa_info) November 16, 2026

Marcos López

El lateral izquierdo disputó el partido completo frente al conjunto altiplánico, cumpliendo con constante proyección ofensiva por su banda pese a recibir una tarjeta amarilla en el trámite del juego. Tras cerrar su participación con la selección, el defensor retornó a Dinamarca para reintegrarse al FC Copenhague, donde mantiene un alto nivel competitivo peleando los primeros lugares de la Superliga danesa y la Conference League. Su siguiente reto oficial será este domingo 22 de noviembre contra el FC Nordsjaelland desde el mediodía.

Adrián Ugarriza

El centrodelantero entró al terreno de juego al los 55′ por Gianluca Lapadula, acumulando 35 minutos en los que aportó movilidad, presión alta y desgaste físico en el ataque peruano. Finalizada su participación con la selección, volvió a Israel para sumarse al Hapoel Be’er Sheva, equipo en el que viene consolidándose como titular aunque sin victorias aún en el plano internacional. Su siguiente reto será de visita ante el Besiktas por la UEFA Europa League el jueves 26 de noviembre.

Jesús Pretell

El mediocampista ingresó desde el banco de suplentes al minuto 67 en reemplazo de Rodrigo Vilca y decisivo en el juego. Pretell aportó equilibrio y brindó la asistencia para sellar el 2-0 definitivo. Con este envión anímico, regresó a Ecuador para unirse a LDU de Quito, club en el que viene ganando protagonismo con minutos importantes y goles recientes en la recta final de la Serie A. Su próximo compromiso será este domingo 22 de noviembre en el esperado superclásico ante Aucas.

🇵🇪🔥 ¡ASISTENCIA DE PRETELL CON PERÚ! ⚽ Jesús Pretell, futbolista de Liga de Quito, fue protagonista en la victoria 2-0 de Perú sobre Bolivia, en un amistoso internacional disputado en Lima. 👏 El mediocampista ingresó al minuto 66 y participó directamente en el segundo gol de su selección, al registrar una asistencia para Maxloren Castro al 86’. 🏟️ Gianluca Lapadula había abierto el marcador a los 12 minutos mediante un penal, mientras que Castro sentenció el compromiso en la recta final — Ecuagol (@ECUAGOL) November 14, 2026

Oliver Sonne

El lateral danés-peruano no sumó minutos frente a Bolivia tras quedar fuera de la convocatoria de Mano Menezes para esta fecha FIFA. Sin embargo, se mantiene activo en el Burnley, donde alterna entre el titularato y la banca de suplentes en busca de mayor continuidad. Su próximo desafío oficial en el ascenso inglés será el domingo 22 de noviembre frente al Blackburn Rovers. Sonne necesita sumar minutos para volver a un próximo llamado de Menezes.

Wilder Cartagena

El mediocampista central se quedó sin participación en el compromiso ante la escuadra altiplánica debido a que fue descartado a última hora por molestias físicas. Tras superar su recuperación, el volante se enfoca nuevamente en su presente con el Orlando City SC de la Major League Soccer, equipo en el que suma 18 apariciones en la campaña. Su siguiente reto en el torneo estadounidense será en casa contra el FC Cincinnati el jueves 19 de noviembre por la noche.

Felipe Chávez

El volante peruano no formó parte del triunfo en Matute al no ser considerado en la nómina de noviembre; sin embargo, su retorno a la Bicolor está previsto para marzo del 2027. A nivel de clubes, atraviesa un buen momento en la Bundesliga 2 con el FC Magdeburg, donde viene de dar una asistencia en la goleada 4-1 sobre St. Pauli. Su próximo encuentro oficial en la segunda división alemana se disputará este viernes 20 de noviembre.

Felipe Chávez atraviesa un buen momento en la Bundesliga 2 con el FC Magdeburg, donde viene de dar una asistencia en la goleada 4-1 sobre St. Pauli.

Renato Tapia

El experimentado volante central no tuvo minutos en el amistoso ante Bolivia al no haber sido convocado para esta jornada internacional, pero su regreso está pensado para marzo del 2027. Mientras tanto, continúa su etapa en el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, club donde busca mayor protagonismo en medio de rumores sobre un posible cambio de aires el próximo año. El mediocampista sigue entrenando con el cuadro emiratí a la espera de ser considerado por el comando técnico.

André Carrillo

La ‘Culebra’ tampoco estuvo presente en el triunfo en Lima tras quedar al margen de la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre. No obstante, su foco de atención está puesto en Corinthians, donde pelea por no descender. A eso se suma su situación contractual de cara al 2027, pues no ha definido se seguirá en el ‘Timao’. Por ahora, Carrillo se prepara para afrontar el duelo de este miércoles 18 ante Botafogo.

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