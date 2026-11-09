Erick Noriega sobre ser capitán de la selección peruana: “Si me toca, lo asumiré con responsabilidad”. (Foto: Getty Images)
Erick Noriega sobre ser capitán de la selección peruana: “Si me toca, lo asumiré con responsabilidad”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Erick Noriega atraviesa un momento especial en su carrera y espera trasladar ese impulso a la selección peruana. El futbolista de Gremio llegó a Lima para incorporarse a los entrenamientos de la Bicolor, que se prepara para enfrentar a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre por amistoso FIFA.

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