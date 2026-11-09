Erick Noriega atraviesa un momento especial en su carrera y espera trasladar ese impulso a la selección peruana. El futbolista de Gremio llegó a Lima para incorporarse a los entrenamientos de la Bicolor, que se prepara para enfrentar a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre por amistoso FIFA.

En declaraciones a América Deportes, el mediocampista también se refirió a la posibilidad de asumir la capitanía del equipo nacional. “Me gusta apoyar a mis compañeros; hay otros capitanes en la selección que respeto muchísimo. Si más adelante me toca ser capitán, lo asumiré con la mayor responsabilidad, pero ahora hay capitanes con mucha experiencia en el día a día de quienes seguiré aprendiendo”, expresó.

Además, el ‘Samurai’ destacó el papel que puede cumplir con los futbolistas que recién se incorporan al combinado nacional. “Estuve en el momento en que estaban los mayores, aprendí bastante de ellos, y ahora lo que voy aprendiendo en el día a día se lo voy transmitiendo a los nuevos”, apuntó.

🛬🇵🇪 ERICK NORIEGA llegó a Lima para sumarse a los trabajos de la SELECCIÓN PERUANA. https://t.co/YKEEqLAoSC — Fútbol en América (@FAamericatv) November 8, 2026

Respecto a su actualidad en Brasil, el volante reconoció que Gremio atraviesa un momento complicado en el Brasileirao, aunque resaltó la clasificación del equipo a la final de la Copa de Brasil. Ahora, su prioridad será enfocarse en la selección peruana y aprovechar esta convocatoria para seguir consolidándose en el proyecto nacional.

Finalmente, Noriega pidió a los hinchas mantener la confianza en el equipo y acompañarlo en este nuevo proceso. “Vamos a trabajar bastante durante la semana y esperamos que nos acompañen el fin de semana para brindarles una alegría”, finalizó.

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