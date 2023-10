Hay muchas formas de mostrar el compromiso con un proyecto y en la Videna los ejemplos sobran. Desde el “Yoshi pa’los friends”, de Yotún en la bienvenida a Oliver Sonne, la llegada del futbolista danés –de abuela peruana– y la presencia temprana de Paolo Guerrero. Mientras Oliver se llevaba las cámaras, el ‘9′ demostraba lo que significa ser el capitán.

Anoche el LDU jugó contra Delfín, en un duelo que podría darle la punta del torneo, pero Paolo consiguió liberarse de su club debido a una sobrecarga muscular –nada grave–. El goleador viene de una seguidilla importante de partidos con las semifinales de la Copa Sudamericana y en Quito prefirieron liberarlo antes para que se una a la selección.

Y fue Paolo quien entrenó a su lado en las prácticas regenerativas de ayer tras llegar a Lima el sábado. Guerrero será el ‘9′ este jueves ante Chile y debe repetir el martes contra Argentina.

Hoy se conocerá a qué otros centroatacantes considera Reynoso, ya que en la lista de jugadores locales solo figura Matías Succar como reemplazo para Paolo. Ruidíaz está lesionado, por lo que Santiago Ormeño es la opción. La lista de los jugadores para los partidos ante Chile y Argentina se dará a conocer durante el día.

—Recibimiento—

“Habló con Juan Reynoso y fue muy bien recibido”, nos cuentan desde la Videna sobre la llegada de Sonne al elenco bicolor. Oliver llegó el sábado y de inmediato se integró a la selección. Fue en la cena de esa noche en la que se dio la imagen que ayer fue viral, de Yotún saludándolo con un tan natural y peruano: “Nice to meet you. My name is Yoshimar, Yoshi pa’los friends”, lo que provocó las risas de los seleccionados.

Ayer ya Oliver estaba familiarizado en el entrenamiento privado, y según el periodista Luis Carrillo Pinto, uno lo llaman ‘Oli’ y otros simplemente ‘Colorado’. Pudimos saber que son Yotún, Zambrano y Polo quienes lo llaman por su nombre recortado. Incluso, el naturalizado peruano se luce ya en las fotos con algunos de los futbolistas.

“Es un honor estar aquí. Ser parte de este grupo es algo grande para mí. Ha sido hermoso sentir el cariño de todos”, aseguró el defensor. “Me encantaría jugar, tener minutos, pero lo importante son los 6 puntos”, sentenció.

Pero ya hay detalles que marcan su llegada. Deporte Total pudo saber que la conversación previa al entrenamiento entre Oliver Sonne y el técnico Juan Reynoso fue de alrededor de 20 minutos. Vale recordar que fue el mismo entrenador quien lo buscó en abril pasado para decirle en persona el interés de contar con él.

La noche del sábado, Oliver Sonne compartió la mesa con Matías Succar, quien lo ayudaba a entender algunas frases de las conversaciones. Sin embargo, es Franco Navarro Jr. quien lo acompaña a todos lados para guiarlo y ayudarlo con el idioma. Justamente, fue ‘Franquito’ quien lo recogió en el aeropuerto.

Hoy la prensa por fin podrá ver en acción a Sonne en las prácticas en Videna, ya con el plantel casi completo. Desde la FPF nos informaron que no estaba previsto que Oliver Sonne tenga contacto directo con la prensa, pero anoche publicaron un video con declaraciones del defensor con sus primeras sensaciones.

Mañana se entrena a puertas cerradas y por la tarde viajan a Santiago para preparar allá el partido del jueves.

