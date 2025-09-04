“Es lo que hay”, Ortiz Bisso, el recambio y las razones por las que el futuro de Perú debe preocuparnos

Ni el bienvenido retorno de Yoshi Yotún alcanza para alejar las dudas de que el final será más desgraciado de lo vivido hasta hoy. Sin André Carrillo, clave en los pocos momentos de buen fútbol que ha tenido la blanquirroja en sus últimas presentaciones, ni la nunca más extrañada presencia de Paolo Guerrero, solo queda recordar otra frase, esta sí premonitoria, salida de los labios de Claudio Pizarro. Cuando el exdelantero del Bayern la soltó, la selección también vivía un momento infeliz, aunque era largamente distinto al actual: “Es lo que hay”.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Porque ni Grimaldo, el Tunche, Burlamaqui, Ramos, Concha o Cabrera aseguran una performance acorde con las urgencias del equipo patrio (que, como sabemos, no son lograr la clasificación, sino acabar este minitorneo sudamericano con cierta dignidad). Mucho menos Piero Cari, hábil tocador salido de las canteras victorianas, hijo de Pipo y sueño del pueblo blanquiazul, pero lejos aún de convertirse en una feliz certeza.

😃 𝗨𝗻 𝗱𝗶́𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪



🎟️ Adquiere tus entradas para alentar a la selección en Yape y Joinnus aquí: https://t.co/Q91SRmjEyA#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/pYlTWq1rv1 — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 2, 2025

A Ibáñez no se lo contrató por poseer alguna habilidad mágica que le permitiera rejuvenecer a la banda de treintañeros que heredó del ‘Nonno’. Tampoco para esconderlos bajo algún maquillaje que, mezclados con nuevos rostros, le aliviara el camino a quien lo suceda en la próxima eliminatoria.

La misión fue una sola: conseguir lo imposible. Para ello, Óscar recibió un moribundo. Con el fin de salvarlo, lo primero que hizo fue recrear el relajado ambiente garequiano: diluyó las tensiones y le dio más poder de decisión al jugador, liberándolo del añejo corset táctico que Fossati le obligaba a lucir. Así la selección consiguió lo que parecía una patriada: cruzar la línea media y disparar al arco, algo que ocurría contadas veces bajo la conducción de sus predecesores. Sin embargo, apenas logró retirarle el respirador artificial. El enfermo continúa en UCI y sus signos vitales preocupan.

¡Algunos de los jugadores que pueden hacer su estreno con su selección en las #EliminatoriasSudamericanas! 🔜✍️ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 3, 2025

Los rivales que vienen implican responsabilidades mayores: la Uruguay de Bielsa, demasiado irregular para el plantel que posee, necesita un triunfo contundente con el fin de recuperar la confianza de los suyos. En Montevideo, además, solo le hemos ganado dos veces, la última hace 19 años. El Paraguay de Alfaro, en tanto, es la revelación del continente. Parece un tren sin frenos dirigido por un Paulo Coelho de buzo y zapatillas.

Sin dudas en la base -Gallese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Tapia, Noriega (Yotún) y Peña-, los que alineen arriba serán puras sorpresas. El riesgo es demasiado alto para un equipo que ha anotado solo seis goles en dieciséis presentaciones. Habrá que desearles lo mejor (y persignarse, por si las moscas).

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.