La espera, por fin, está llegando a su final. Tan solo resta una semana para que la selección peruana pelee por su boleto a Qatar 2022 en el repechaje, el 13 de junio, y por ello ahora es momento de analizar todo lo que ha significado el reciente amistoso contra Nueva Zelanda en Barcelona. Si bien la ‘Blanquirroja’ pudo salir victoriosa con un 1-0 a favor el RCDE Stadium, al equipo de Ricardo Gareca le costó más de lo que esperaba para conseguir ese resultado.

Con flashbacks del 2017 —cuando Perú tuvo que enfrentar a Nueva Zelanda en dos partidos del repechaje rumbo a Rusia 2018—, nuevamente al equipo nacional le costó superar al equipo oceánico, aunque esta vez en un amistoso de preparación para la repesca de Qatar 2022.

De hecho, la ‘bicolor’ no pudo imponer su juego tranquilamente en el campo. El desarrollo del encuentro se tornó friccionado en varias ocasiones por los jugadores neozelandeses, que tuvieron bien referenciado a Christian Cueva, uno de los que maneja los hilos del equipo.

Aún así, el equipo de Ricardo Gareca logró salir victorioso gracias a un gol de Gianluca Lapadula, que ilusiona a todos los peruanos de cara al repechaje contra Australia o Emiratos Árabes Unidos. A tan solo días de aquel choque transcendental, tres técnicos del fútbol peruano —Juan José Oré, Daniel Ahmed y Javier Arce— analizan en esta nota lo que ha representado el triunfo de la ‘Blanquirroja’ en el amistoso del domingo ante Nueva Zelanda.

Las impresiones del amistoso

Juan José Oré, reconocido entrenador de fútbol con gran trayectoria en las categorías menores de la selección, destaca el triunfo de Perú por sobre todas las cosas. Resultaba importante ganar antes del repechaje y el amistoso contra Nueva Zelanda ha sido propicio para ello.

“Lo importante es que se ganó, eso siempre es bueno, ganar y llegar con esa moral por más amistoso que sea. El sistema que emplea el profesor Ricardo es el mismo. El primer tiempo tuvimos prácticamente dominado el partido. El segundo tiempo cambió un poco. Ellos tomaron la iniciativa de adelantar un poco las líneas. Los primeros minutos, ellos tuvieron un poco más el balón, pero después no se crearon jugadas claras de gol, salvo al último que lo anularon”, dice.

Por su parte, Daniel Ahmed, también con amplia experiencia en las divisiones inferiores de la FPF (además de haber dirigido a Sporting Cristal y Alianza Lima), destaca el hecho de haber podido derribar con éxito el sistema defensivo que implantó Nueva Zelanda en el RCDE Stadium. Además, recalca la importancia del buen ambiente que se vive en la interna de la selección.

“Nueva Zelanda es una selección que vive de lo defensivo y quebrarla es muy difícil. Corta mucho el juego. Por suerte, con Lapadula pudieron quebrar. Perú sigue insistiendo en lo mismo, Gareca tiene una idea de tener un equipo bien parado durante todo el partido y apostar al buen juego y buen pie de la selección. Se respira un clima muy lindo entre todo el grupo. Cuando los equipos crean una buena dinámica de grupo, eso se plasma en la cancha a través de la tranquilidad para jugar, para conseguir o remontar un resultado. Eso Perú hace rato lo viene demostrando. Es fruto de la unión de este grupo”, señala.

Para Javier Arce, experimentado técnico del fútbol peruano que hoy está a cargo del Alfonso Ugarte de la Liga 2, ha sido muy importante sumar minutos de actividad en este amistoso con el cuidado de que todos los jugadores puedan estar bien para el choque más importante: el repechaje.

“Indudablemente, este equipo (Nueva Zelanda) jugó a no perder. Ocupó bastante mediocampo. Trató de cortar la mayoría de jugadas en el medio. Perú anduvo con mucho cuidado. Se dieron cuenta que era un partido fuerte y más jugaba la posibilidad de rendimiento, pero cuidando el hecho de llegar bien para el siguiente partido”, apunta.

Buen relevo

Luis Advíncula y Renato Tapia, figuras indiscutibles de la selección, están recuperándose de sus respectivas lesiones y, bajo ese contexto, Ricardo Gareca prefirió guardarlos en este amistoso. En su lugar jugaron Aldo Corzo y Pedro Aquino, que destacaron positivamente en el encuentro, demostrando que hay un buen relevo en esas posiciones.

“A nosotros nos ha servido ver a algunos jugadores que podrían suplantar a los titulares como Advíncula y Tapia. Corzo lo hizo bastante bien, siempre cumple. Después, Pedro Aquino pasa por un buen momento. Haberle dado minuto a ellos ha sido importante”, asegura ‘J. J.’ Oré.

De la misma forma, el partido del domingo sirvió para que los jugadores sumen minutos claves antes del repechaje, especialmente para André Carrillo, quien ha demostrado estar en óptimas condiciones después de haber superado una lesión que le dejó dos meses fuera de las canchas.

“El lado positivo de todo esto es que permite ver que algunos jugadores vuelven y están en nivel bastante importante. Me agradó muchísimo el tema Carrillo, que viene de una lesión y jugó casi 70 minutos. Eso es muy bueno para los días que quedan de preparación, sabiendo que es un jugador bastante importante. Me agradó el desenvolvimiento de algunos jugadores, como López, que mantiene regularidad. Fundamentalmente, este es el momento que tienen que buscar el rendimiento individual, ponderar el tema de que jugadores estén en perfectas condiciones”, opina Arce.

Un simulacro

Se viene el repechaje y los dos potenciales rivales de Perú son Australia y Emiratos Árabes Unidos. Los ‘Socceroos’ son favoritos a ganar ese encuentro, pero en una definición a partido único cualquier cosa podría pasar. Eso sí, el amistoso ante Nueva Zelanda ha servido como una especie de preámbulo de lo que podría pasar en un hipotético duelo contra Australia.

“Es un simulacro de lo que puede venir. Desde ya, es un partido duro, donde se juegan mucho ambas selecciones. Pero yo le tengo mucha confianza a Perú. Está muy bien el grupo (...) Este partido no fue hecho al azar, sino que se buscó a un equipo que tuviera características parecidas a Australia, más allá de que Emiratos sea el otro candidato”, asegura Daniel Ahmed.

“El partido de hoy fue un simulacro de cara a un rival como Australia, que tiene características muy parecidas a Nueva Zelanda, que es un equipo fuerte, con estructuras defensivas muy marcadas. Es una adaptación que permite al equipo competir, juntarse nuevamente, sumar minutos en campo, que eso ya sirve. Además de enfrentar un sistema parecido al que pueden llegar a enfrentar en este repechaje que nos queda”, añade.

El triángulo en la volante

Sin duda alguna, Pedro Aquino fue una de las grandes figuras de la selección en el amistoso contra Nueva Zelanda. Para muchos, el volante del América tuvo el mejor rendimiento individual sobre el campo. Pero su titularidad en el repechaje dependerá principalmente del estado de Renato Tapia, aunque Gareca puede manejar otras opciones para incluir a la ‘Roca’ en su esquema.

Una de las posibilidades es que Aquino, en el lugar de Sergio Peña, pueda integrar el triángulo del mediocampo nacional junto a Yoshimar Yotún y Tapia; es decir, doble pivote, una fórmula que ya ha empleado anteriormente el técnico argentino.

“Pedro Aquino es un jugador muy competitivo, entregado, mete mucho, es muy técnico también. Él puede jugar tranquilamente de titular. Te hablo porque lo he tenido en menores, en la Sub-17. Podría hacerlo (ocupar el lugar de Peña), porque tiene muy buena técnica, sabe jugar con el balón. Ahora no lo hace mucho, pero en su crecimiento fue un chico que iba muy bien al área contraria y salta muy bien. Ha metido muchos goles de cabeza en su etapa de menores”, enfatiza ‘J. J.’ Oré.

“Hay una linda competencia. Aquino, Tapia, Peña han tenido una gran evolución y eso ya lo han demostrado jugando. Yoshimar es un referente enorme para el equipo también. Esos son lindos problemas para el entrenador, cuando todos los jugadores están en un nivel competitivo alto y la decisión de quién poner es producto de que todos están bien. Sí pueden jugar, todos pueden armar un mediocampo importante. Pero en ese triángulo que se arma solo pueden entrar tres”, complementa Ahmed.

Eso sí, esa no es la única variante que se puede hacer en la volante nacional para el repechaje. Teniendo en cuenta lo sucedido en el último amistoso, Javier Arce considera, al igual que sus dos colegas, que Aquino podría formar parte de ese triángulo en la mitad del campo, pero Christofer Gonzáles también puede hacer un arma fundamental en esa zona.

“Son jugadores que no se ocupan de fortalecer una sola zona. Son jugadores muy dúctiles, que en determinados momentos de cada partido juegan en diferentes posiciones. Eso es lo básico ahora en el fútbol. Yo pienso que sí podría ser (la opción de Aquino). Prescindir de alguno de ellos tampoco es malo para buscar la posibilidad de tener un volante que genere un poco más de fútbol, más de llegadas hacia adelante. Teniendo a Cueva por un lado y Carrillo por el otro, contar un volante de segunda línea por el centro no sería una mala posibilidad. Me animó que ahí podría ser Christofer Gonzáles”, opina el técnico de Alfonso Ugarte.

La importancia de Lapadula

Gianluca Lapadula se ha convertido en una de las mejores cartas de Ricardo Gareca en este proceso mundialista. El ‘Bambino’ anotó el único gol del triunfo sobre los neozelandeses, forzando al portero rival a cometer un error, y demostró así que se mantiene en un gran momento goleador, el cual será de mucha ayuda para el repechaje que se viene.

“Es importantísimo tener un goleador. No tuvimos muchas oportunidades y que haga un gol es muy valioso. El ‘9′ necesita eso, ya sea por un pase del compañero, una jugada del equipo o también por un error del rival. Eso es lo que tiene que hacer un delantero, ser siempre un jugador de área, jugar con su equipo de acuerdo a cómo lo han trabajado y aparte jugar con el error de rival, como lo hizo ahora”, señala Juan José Oré.

“Todo equipo necesita un finalizador y la ausencia de Guerrero y Farfán generaba un gran interrogante para todos. La buena aparición de Lapadula hizo que ese gran problema tuviera la solución con su nombre. Lo ha hecho de muy buena forma, porque no solo hace goles, sino que también genera un desgaste tremendo para los defensas rivales (…) Siempre hay una gran presión y un gran sacrificio en la recuperación de Lapadula”, destaca por su parte Ahmed.

El ‘9′ peruano afrontó un tiempo adverso en los primeros meses del año, tras ser descartado muchas veces en las convocatorias del Benevento. De hecho, después del partido contra Paraguay en marzo, Gianluca se ausentó en siete cotejos con su equipo, pero logró volver a la acción en la fecha final de la Serie B y los playoffs de ascenso, donde destacó a base de goles, aunque no pudo conseguir su objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol italiano. Ahora, está totalmente enfocado en clasificar a Qatar 2022 con la ‘Blanquirroja’.

“Lo que hizo hoy día Lapadula nos da la tranquilidad del caso de que va a llegar bien. Es un gran profesional. Marcó un gol, eso hace bien, aunque muchos desmerecen diciendo que fue más por la falla del rival. No pienso que sea así, porque también depende de la vivacidad y del nivel de atención de Lapadula y todos los que estuvieron ahí para provocar que el rival falle. Hay que darle méritos a que los peruanos estuvieron perfectamente bien, apretando en su debido momento. Entonces, es importante el rendimiento regular que está teniendo Lapadula en estas últimas fechas”, complemente Arce.