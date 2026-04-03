Por Marco Quilca León

Volver no siempre es empezar de cero. A veces es, más bien, una forma de saldar cuentas con el pasado. La arquera peruana atraviesa ese momento en su carrera: regresó al Deportivo Cali, el club que le abrió por primera vez las puertas del extranjero, pero ahora lo hace desde otro lugar. Más madura, más profesional y con el impulso de haber sido bicampeona con Alianza Lima, su presente en Colombia tiene sabor a revancha tras una primera experiencia interrumpida por la pandemia. Hoy, ya consolidada, habla desde la certeza de quien aprendió a resistir y crecer incluso en los momentos más adversos.

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