Sin embargo, un rayito de esperanza se encendió ayer. El germano-peruano Felipe Chávez jugó en la victoria de Bayern Múnich U19 1-0 sobre Aston Villa U19 en la UEFA Youth League. Primero, habría que aclarar que esta competencia se juega en paralelo y por los mismos clubes a los partidos principales de la Champions League. Ayer, en tanto, el primer equipo del Bayern cayó por 1-0 ante el equipo del Dibu Martínez.

Chávez, tiene 17 años (10/04/2007), juega de mediocampista, nació en Alemania y su padre es peruano. Pertenece al Bayern Múnich desde el 2019 procedente del Augsburgo. Asimismo, a pesar de recibir una llamada para jugar en la Sub 15 germana, Felipe optó por defender a la selección peruana. Lo hizo en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador en 2023, donde Pablo Zegarra lo convocó para jugar dos partidos. Los resultados, por otro lado, no fueron los mejores, ya que la bicolor terminó en el último puesto de su grupo con solo un punto.

En medio de la noticia por el debut, conversamos con su hermano Fabián Chávez para que nos hable del presente de Felipe en las divisiones menores del poderoso Bayern Múnich.

Felipe Chávez viene haciéndose un camino en las reservas del Bayern Múnich

El presente de Felipe Chávez es bueno, ¿le da confianza que ya falta poco para lograr el objetivo de consolide en el fútbol profesional?

A Felipe le está yendo muy bien por el momento. Entrena casi todos los días y hace buenos pasos con respecto a su forma física. Hasta ahora en 10 partidos disputados en esta temporada anotó 4 goles y dio 5 asistencias.

¿En qué posición está jugando?

Normalmente juega como ‘8′ en un sistema de 4-3-3, pero dependiendo de las circunstancias también ya jugó como delantero. Su posición preferida obviamente es jugando de 8 o 10.

Hace poco estuvo en el primer equipo, ¿te contó de esa experiencia?

Sí, le hicieron entrenar con ellos durante la pausa internacional. Claro que le gustó mucho. Esperemos que no sea la última vez.

Felipe Chávez juega en las divisiones menores de Bayern Múnich. (Foto: Imago)

¿Siguen teniendo contacto con la FPF para seguir formando parte de la selección peruana?

Lo quisieron convocar para los amistosos en Japón, pero lamentablemente no pudo ir por los deberes que tiene en el Bayern. Entonces, como te digo, la vez pasada que estuvimos también hablamos con Franco Navarro y, claro, con ‘Chemo’ también conversamos.

¿Cómo describes su juego?

Tiene una manera muy adulta para su edad. Siempre juega para los éxitos del equipo, sin embargo, es un jugador desequilibrante. Su leída del juego le permite ser peligroso en todas las fases del partido, ya sea por dar asistencias, meter goles o dar pases decisivos para un ataque.

¿Cuál es su objetivo más próximo?

Su prioridad por el momento solo es el desarrollo y el mejoramiento en su club el Bayern Múnich. Es una fase decisiva para su carrera,

Finalmente para Felipe, ¿qué significa el Perú para él?

Hablando en general siempre le alegra mucho poder ir a Perú, es una experiencia maravillosa y siente mucho orgullo por ya haber podido vestirse la camiseta peruana siendo tan joven.

