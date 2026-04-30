La llegada de Mano Menezes, técnico de la selección peruana a Lima procedente de sus visitas a Puno y Juliaca para ver la posibilidad de que la bicolor defina ante los bravos su clasificación al próximo Mundial, tuvo mayor peso ante las declaraciones del propio entrenador brasileño.

“Fuimos bien recibidos. Hemos estado realizando un trabajo de observación, recolectando datos importantes, y con ello tomaremos las decisiones que correspondan”, dijo el estratega.

En ese contexto, Menezes confirmó que la blanquirroja disputará los cotejos de Eliminatorias en Lima y en ciudades de altura. A las sedes ya definidas como Estadio Nacional, Monumental de Ate y Garcilaso de la Vega del Cusco le falta definir una más.

“Nosotros vamos a jugar en la altura. Ya está confirmado que jugaremos en Lima y también en la altura. Aún evaluamos las sedes: tenemos cuatro opciones, los dos estadios de Lima, el Estadio Garcilaso y una cuarta sede por definir”, enfatizó.

El antecedente de Bolivia, que potenció su fortaleza jugando por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ha puesto sobre la mesa una discusión de fondo: ¿debe Perú recurrir a la altura como parte de una estrategia integral o como reacción ante la urgencia de resultados? La decisión, de concretarse, no solo implicaría un cambio de sede, sino también un replanteamiento logístico, físico y futbolístico que marcaría el rumbo del proceso.

Por esa razón, El Comercio buscó a diferentes figuras del deporte para que analicen esta decisión.

1 ¿Perú debe volver a jugar en la altura por convicción futbolística o solo como recurso desesperado cuando las cosas no funcionan en Lima?

2 Si la selección decide ir a la altura, ¿es parte de un plan serio y trabajado o simplemente una medida populista para presionar al rival y contentar a la tribuna?

Daniel Ahmed, exjefe de la Unidad de Menores de la FPF

Ambas preguntas tienen una sola respuesta, que es desarrollo. Cuando no hay argumentos verdaderos (desarrollo sostenible) se trata de buscar otros factores que ayuden a ocultar lo que no se hizo y si esa ayuda funciona va a lograr solo engañar al momento. De ninguna manera cambiar la historia. No podemos vivir de la casualidad de momento. El fútbol se gana con jugadores y estos salen de estructuras deportivas bien construidas . Ahí vamos a estar de igual a igual queriendo enfrentar a quien sea donde sea, sin tener que apelar a ventajas que disimulen el subdesarrollo.

Fernando Egúsquiza - Latina TV

Para mí ir a la altura es un recurso desesperado porque no hemos podido clasificar a los últimos dos mundiales. Pero las veces que Perú clasificó al mundial no fue necesario ir a la altura y esto porque la base o el 85% sino más juegan en el llano. Ir a la altura nos podría terminar costando por un tema natural de adaptación.

Ojalá si toca ir a la altura sea parte de un plan. Si se hace que sea para determinados partidos. Pero yo lo vería más por el lado de contentar a la gente que por una medida que nos garantice sacar resultados. Perú para clasificar debe conformar un buen equipo una idea, y fundamentalmente la aparición del talento que es lo que más nos hace falta.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

No debería ir a la altura. Hoy no te alcanza sólo con eso, como hace 30 años sí. Sino, Bolivia no estaría fuera desde el Mundial 1994.

Es una medida que suena a populismo, hoy Argentina y Brasil suben y ganan. No es ninguna garantía de éxito.

Ernesto Arakaki - Exjefe de la Unidad técnica de menores de la FPF

Debería ser por una cuestión de planificación y estrategía, o sea, si deciden ir a jugar a la altura, bueno se tiene que tomar en cuenta ¿no?, la logística y todo lo que eso conlleva y decidir por eso, y ir hasta el final por jugar en la altura.

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