Por Jean Pierre Maraví Coppa

La llegada de Mano Menezes, técnico de la selección peruana a Lima procedente de sus visitas a Puno y Juliaca para ver la posibilidad de que la bicolor defina ante los bravos su clasificación al próximo Mundial, tuvo mayor peso ante las declaraciones del propio entrenador brasileño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.