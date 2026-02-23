Por Jean Pierre Maraví Coppa

Senegal, vigente campeón de Africa, será el primer rival de Perú en la era de Mano Menezes. El amistoso confirmado se disputará el 28 de marzo en el Estadio de Francia, en Paris. Un duelo que marcará el nuevo camino de la Bicolor en su búsqueda de regresar a ser una selección competitiva.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Es un rival ideal para medirnos ante el estilo sudamericano”: Qué piensa la prensa senegalesa del amistoso ante Perú, el primero de la era Menezes
Selección

“Es un rival ideal para medirnos ante el estilo sudamericano”: Qué piensa la prensa senegalesa del amistoso ante Perú, el primero de la era Menezes

¡El debut de Mano Menezes! La selección peruana enfrentará en amistoso a Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones
Selección

¡El debut de Mano Menezes! La selección peruana enfrentará en amistoso a Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones

La doble atajada de ‘San Gallese’, el invicto del ‘Vikingo’ Sonne y la lesión de Ugarriza: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos
Selección

La doble atajada de ‘San Gallese’, el invicto del ‘Vikingo’ Sonne y la lesión de Ugarriza: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos

El debut de Mano Menezes: Perú enfrentará a Senegal en partido amistoso de marzo
Selección

El debut de Mano Menezes: Perú enfrentará a Senegal en partido amistoso de marzo