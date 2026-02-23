“Es un rival ideal para medirnos ante el estilo sudamericano”: Qué piensa la prensa senegalesa del amistoso ante Perú, el primero de la era Menezes

Senegal, vigente campeón de Africa, será el primer rival de Perú en la era de Mano Menezes. El amistoso confirmado se disputará el 28 de marzo en el Estadio de Francia, en Paris. Un duelo que marcará el nuevo camino de la Bicolor en su búsqueda de regresar a ser una selección competitiva.

Senegal enfrentará a Perú como vigente campeona de la Copa Africana de Naciones. (Foto: Sesbatien Bozon / AFP / Getty Images)

En esa línea, El Comercio buscó al periodista senegalés, Thierno Diallo, periodista del medio RTS Senegal, quien habló sobre lo que significa para su país enfrentar a Perú. Por su parte, en la selección peruana será el debut de Mano Menezes como su seleccionador, así que se verá su primera convocatoria y su primer once para lo que será la búsqueda de conformar el grupo de cara al Mundial 2030.

“No tengo ni idea de cómo se organizó este partido. En principio, creo que fue Perú quien contactó a Senegal”, dijo en un primer momento el comunicador.

“La elección de Perú refleja el deseo de probarse contra diversos estilos de juego, en particular contra equipos sudamericanos, a menudo formidables en las competiciones mundiales. Este partido ofrece una valiosa oportunidad para evaluar la profundidad del plantel, integrar nuevos talentos y afinar la cohesión del equipo antes de los encuentros de junio”, agregó.

Por último, se le consultó al periodista senegalés, Thierno Diallo, quien detalló a que jugadores peruanos conocen en Senegal. “Renato Tapia, centrocampista defensivo que jugó en Celta de Vigo (LaLiga, España). Es uno de los jugadores clave de la selección nacional, conocido por su disciplina táctica y su agresiva recuperación de balones. Luis Abram, defensa central que tuvo un paso por el Granada CF (LaLiga, España). Sólido en los duelos, aporta estabilidad a la zaga peruana. Alexander Callens, defensa, exjugador del Girona FC español, sigue siendo un jugador experimentado y es convocado regularmente”.

“Bryan Reyna, joven extremo que disputó partidos en Europa antes de regresar a América, pero aún se le sigue la pista por su potencial. Hay quienes han jugado en Arabia Saudita como André Carrillo, extremo estrella que jugó en el Al-Hilal. Exjugador del Sporting de Lisboa y del Benfica, es uno de los jugadores más conocidos de Perú, apreciado por su velocidad y creatividad. Christian Cueva, centrocampista ofensivo, también tuvo un paso por Arabia Saudita (Al-Fateh), jugador técnico e impredecible, muchas veces decisivo con la selección absoluta”, sentenció el periodista africano.