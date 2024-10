Faltan pocas horas para el partido entre Perú vs. Uruguay, donde la bicolor busca hacerse respetar y cambiar el presente en el cuál se encuentra ubicado. Hoy último de Sudamérica con 3 puntos y sin triunfo alguno, el equipo dirigido por el técnico charrúa Jorge Fossati no es el favorito ante el equipo de Marcelo Bielsa.

Ante esto, El Comercio conversó con periodistas uruguayos, quienes analizaron la previa de este duelo, pese a que en los tres últimos juegos, hubo dos empates y un triunfo de Perú por 2-1, sin embargo, las ausencias de Gianluca Lapadula, Renato Tapia y Luis Advíncula disminuyen el poder defensivo y ofensivo de la bicolor y hace más complicado el panorama.

¿Qué piensan en Uruguay de Perú?

¿Hay confianza de ganar los tres puntos en Lima?

¿Están contentos con el trabajo de Marcelo Bielsa?

Sigue el minuto a minuto del partido de Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas desde el estadio Nacional de Lima. / MATILDE CAMPODONICO

Enrique Arrillaga - periodista de El País

1. Si bien es una selección que no viene tan bien como el desempeño que viene mostrando Uruguay, sin embargo, siempre jugando en Lima suele hacerse fuerte. Ya lo demostró en Colombia y el resto de sus partidos, y por supuesto, tiene el ADN uruguayo de la mano de Fossati. Además, se da una particularidad que Uruguay tiene un técnico extranjero y se va a enfrentar a una selección que tiene un entrenador uruguayo, eso es bastante particular, no suele suceder mucho en la Eliminatoria, creo que la idea de Bielsa difiere mucho a la de Fossati.

2. No sé si Fossati pueda hacerle tanto daño, pero sí complicar a la idea de Bielsa. Un Uruguay que se está recomponiendo de a pocos y que la última doble fecha, Uruguay tuvo muchas bajas, ya sea por lesión o por sanción de Conmebol, que las va a volver a tener, porque hay jugadores que terminan de cumplir la pena. Bielsa tendrá que romper el rompecabezas, pero tiene la confianza plena de poder ir a Perú a obtener los tres puntos. Uruguay, a lo largo de estas Eliminatorias, ha demostrado que sea donde sea, ya sea en el llano o altura, ha demostrado que quiere sumar los tres puntos. Siempre es propuesta, no hay especulación y para Uruguay siempre es la idea de juego que trata de imponer Marcelo Bielsa en los jugadores.

3. Yo creo que sí, Marcelo Bielsa está haciendo un buen trabajo, ya que impuso su estilo de juego y lo hizo bien. Uruguay es uno cuando tiene todo su potencial y le cuesta cuando no tiene sus figuras.

Uruguay vs. Perú en vivo medirán fuerzas por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Mira el partido en directo desde Lima. / RAUL MARTINEZ

Matías Amaro - Periodista Uruguayo

1. Me parece que hay más expectativa de ver lo que pueda hacer Fossati contra Bielsa que Perú en sí. Considero que Perú está en una etapa de recambio, y quizá hoy tiene menos materia prima de jugadores que Uruguay, pero la expectativa que esté Fossati y que conozca bien al futbolista uruguayo y pueda contrarrestar el juego de Bielsa genera expectativa.

2. Lo que tiene Bielsa, que ilusiona a todos es poder ganar. El tipo juega a ganar, no especula, pero teniendo en cuenta que Uruguay está bien en puntos y que el técnico siempre juegue los partidos a una sola idea de atacar a los rivales. El objetivo hoy de Uruguay es ganar, eso es lo que ha impuesto Bielsa, de que todos los partidos Uruguay tenga una chance real de ganar y por más que falten jugadores, la realidad es que Bielsa tiene esa idea de ganar y sacar los partidos a resultados.

3. Por lo general, el público uruguayo está pendiente de que Bielsa salga a ganar el partido. Lo ve como un rival más bajo a Perú, capaz de otras selecciones.

Pablo Cupuse - El País

1. Más que confianza, yo creo que hay casi una necesidad de Uruguay de ir a buscar los tres puntos a Lima, teniendo en cuenta, que la última doble fecha no se ganó, no sé hizo goles, se empató los dos partidos, entonces, si bien, la pasada fue una fecha diferente, primero que nada por la gran cantidad de bajas que tuvo la selección y lo que marcó la despedida de Luis Suárez de la selección, yo creo que caló hondo en la interna, los resultados positivos, más que confianza, es una necesidad de ir a lograr los tres puntos. Uno no está mal visto los tres puntos a Perú. Es una realidad que Perú no está en su mejor momento, tal vez, Perú busca su primera victoria en esta Eliminatoria, entonces, también eso puede llevar a que Perú intente hacerse fuerte para cortar esa racha negativa que tiene. y puede llegar a complicar a Uruguay,

2. No hay confianza pese al presente de Perú, sino todo lo contrario, va con la necesidad de sumar y buscar el triunfo. Yo creo que Fossati será un partido especial y eso también puede ser algo curioso en la previa y durante el partido. Confianza no hay, capaz, es un poco de necesidad de buscar tres puntos y teniendo en cuenta que es una realidad que hoy en día Lima es una plaza a la que se puede buscar puntos jugando afuera.

3. Marcelo está siendo un trabajo responsable y a veces suele chocar o confrontar con lo periodístico y se ha hecho suposiciones que ha chocado futbolistas de la selección y eso queda en la interna. Es muy difícil poder confirmarlo y ha hecho un recambio importante, un poco obligado por la cantidad de jugadores que han abandonado a la selección o él mismo ha decidido que no sigan a la selección. Está siendo un buen trabajo en Uruguay y el público en general está contento por las victorias que se consiguieron ante Argentina en Buenos Aires y Brasil en Montevideo, entonces, yo creo que estas dos fechas sin victorias fue el debe que tuvo Bielsa desde que llegó. Incluso el tercer lugar en la Copa América no se ve mal.

VIDEO RECOMENDADO Jugadas polémicas entre Alianza Lima vs Melgar