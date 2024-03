Perú inició los primeros minutos siendo arrollador por las bandas y tras dos centros venenosos al área de Andy Polo, Grimaldo y Lapadula no perdonaron dándole el triunfo de Perú ante Nicaragua. Fue, sin embargo, muy poco, ante un rival que ofreció resistencia apenas 20 minutos. Hoy ante Dominicana, 8:30 p.m., tiene el segundo amistoso. Es por ello, que El Comercio realizó una encuesta a destacados periodistas sobre las sensaciones post-partido.

1. ¿Del 1 al 10, puntaje para el debut del Perú de Fossati?

2. ¿Qué cambios podría hacer para el martes?

3. ¿Cómo analizar el 3-5-2 que probó?

4. ¿Qué sensación te dejó lo que hizo Sonne en el campo de juego?

Ricardo Montoya - Liga 1 Max

1. Mi puntaje es 6.

2. Van a jugar todos los que no jugaron probablemente como Bryan Reyna, por ejemplo, Solís, ya que va a probarlos y la idea es que vea sus rendimientos. Eso está bien.

3. Él se siente cómodo con ese sistema y cree que tiene a gente inteligente que puede aplicarse a ese sistema. Me parece que ese 3-5-2 debe ser trabajado y todavía le falta sincronía y él mismo lo digo. Pero a mí me parece valiente la apuesta.

4. Sonne tuvo nota aprobatoria, aunque no deslumbró, creo que su rendimiento va a ir en ascenso, mejorando y se acabará consolidando. Lo mejor de Sonne lo vamos a ver el próximo año en la Eliminatoria y probablemente en la próxima Eliminatoria. Es un chico aún joven.

Diego Rebagliatti - RPP - Movistar Deportes

1. Mi puntaje es 6.

2. Yo creo que va a cambiar a los once.

3. Es el sistema con el que va a jugar siempre. Hay que acostumbrarse.

4. Normal, no me impresionó demasiado.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Para mí, ganar siempre es 10. El objetivo máximo en una competencia es ganar. Lo que se analiza, y ahí entra lo subjetivo, es la forma de llegar al 10. Pero un triunfo nunca se cuestiona.

2. Por lo que dijo Fossati, los que no jugaron el viernes tendrán oportunidad el martes, así que creo que la formación ante República Dominicana variará casi totalmente. Me parece bien ver a todos.

3. Con la pelota el equipo me gustó, vertical con alternativas de juego, con los laterales lanzados, con el volante de primera línea siendo salida corta y larga y con dos 9 jugando de cara al arco y acompañando desde atrás. No me pareció tan claro cuando te atacaron. Siento que le faltó más agresividad para la recuperación, creo que lo dejamos salir muy fácil. Ojalá haya sido por la fragilidad del rival y no una forma establecida. Que Cáceda fuera de los destacados, te habla de una poca claridad para defender todavía.

4. A Sonne lo veo bien, de ahí a pedir su titularidad hay un abismo. Imagínate, si hace un gol, la gente va a exigir la capitanía. Paremos un poquito, Fossati verá si está para quedar al final y lo más importante. Si es un ingrediente que necesita Fossati para que su plato salga rico.