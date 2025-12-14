“Esa Copa América es una de las pocas cimas de nuestra vida”: Ortiz Bisso y por qué debemos valorar a los campeones de 1975 en el documental “Fuimos Héroes”

-“El árbitro ha cobrado foul, tiro directo al marco. Teófilo Cubillas va a cobrar, atención”.

En los setentas, no había manera de librarse de la voz de Humberto Martínez Morosini en las transmisiones deportivas. Con apenas tres canales de televisión en el dial, todos controlados por el gobierno militar, la otra opción era Luis Ángel Pinasco, imagen del entonces canal 4 (que hoy conocemos como América). HMM, quien a veces caía en insólitas confusiones durante su relato (una vez llamó Germán Quiroga a Ramón y en unas olimpiadas dio la bienvenida a la delegación de “Morocco”), viajó a Belo Horizonte a transmitir el partido Brasil-Perú, el primero de los dos encuentros que definirían a uno de finalistas de la Copa América de 1975. Su narración describiendo el maravilloso gol de tiro libre de Teófilo Cubillas, en aquel inolvidable 3-1, es parte del soundtrack biográfico-futbolero de aquellos que ya superamos la base cinco.

Además de ser un país hermoso, diverso y con una gastronomía incomparable, el nuestro es también una fábrica imparable de mezquindades cuando de fútbol se trata. A nuestros poquísimos logros solemos anteponerles absurdos ‘peros’, como si fuese un pecado mortal el simple hecho de ser feliz. Esa Copa América es una de las pocas cimas de nuestra vida futbolística; obtenida, además, por la mejor generación de jugadores que haya nacido en estas tierras. Entiendo a los chicos que hoy glorifican a Paolo, Yoshi o la ‘Culebra’ Carrillo, pero harían bien en averiguar que, salvo por Julio César Uribe, no ha nacido aún un jugador que se le acerque al Nene Cubillas. Que a pesar de su metro setenta y uno de estatura, Héctor Chumpitaz era un portento en el centro de la zaga. Que en Avellaneda el nombre del ‘Trucha’ Rojas está escrito con letras doradas y que Juan Carlos Oblitas ha sido el mejor puntero izquierdo que hemos tenido sin ninguna discusión.

Sin embargo, cuando recordamos esa gesta, conseguida en tiempos en que la selección vivía a expensas de la buena fe de los clubes para que cedan a sus jugadores, se acumulan las vilezas: que fue un torneo extraño, que Brasil jugó con una selección alterna, que el sorteo estuvo dirigido… Olvidamos que el título se alcanzó bajo el acoso de los militares que gobernaban el país, declarados enemigos del fútbol profesional, con los clubes hundidos en una espantosa crisis económica.

Una de las pocas voces que se alzaron en contra de esas injusticias fue la de Oswaldo Ramírez, cabeza de la agremiación de futbolistas. En respuesta a las críticas de Guillermo Toro Lira, entonces jefe del INRED (El IPD actual), el ‘Verdugo’ llegó a espetarle en tono firme “Como futbolista estoy expuesto a las críticas y las acepto, pero no puedo permitir que un exbasquetbolista mediocre nos cuestione”. Por esas y otras actitudes, ‘Cachito’ cree que fue excluido de la nómina que tres años después viajaría al Mundial de Argentina.

Con “Fuimos héroes”, el magnífico documental producido por El Comercio para conmemorar los 50 años de esa hazaña, tenemos una oportunidad única para recordar a ese maravilloso equipo. Y, de una vez por todas, reconocer lo que fueron y aún son: héroes de verdad.