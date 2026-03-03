Por Jasson Curi Chang

Hay elogios que duran lo que dura una conferencia de prensa. Y hay otros que, como un pase bien dado o un control perfecto, quedan suspendidos en el tiempo. El 11 de junio de 1970, en pleno Mundial de México, el presidente de la FIFA, Sir Stanley Rous, eligió quedarse con un gesto técnico y no con un gol. Eligió quedarse con la poesía antes que con la estadística. Y el protagonista de ese instante fue Roberto Chale, el Maestro de la selección peruana, el Niño Terrible de la ‘U’.

