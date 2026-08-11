Por Jean Pierre Maraví Coppa

Se trata del ‘1′ y capitán de la selección peruana. La situación de Pedro Gallese generó preocupación entre los hinchas luego del terremoto de magnitud 7,4 que remeció Colombia la mañana de este lunes. Las imágenes que llegaban a las redacciones eran todas el resumen de la desesperación, la pena y el pánico. El arquero de la selección nacional se encuentra en Cali, donde integra el plantel de Deportivo Cali, y hasta tres fuentes a las que consultó DT “todo no ha pasado de un gran susto” para él y su familia.

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