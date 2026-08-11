Se trata del ‘1′ y capitán de la selección peruana. La situación de Pedro Gallese generó preocupación entre los hinchas luego del terremoto de magnitud 7,4 que remeció Colombia la mañana de este lunes. Las imágenes que llegaban a las redacciones eran todas el resumen de la desesperación, la pena y el pánico. El arquero de la selección nacional se encuentra en Cali, donde integra el plantel de Deportivo Cali, y hasta tres fuentes a las que consultó DT “todo no ha pasado de un gran susto” para él y su familia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se registró a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. La magnitud fue actualizada posteriormente a 7,4 y el movimiento se sintió en distintas zonas del país, incluido el Valle del Cauca.

Ante la preocupación por la situación del futbolista peruano, Deportivo Cali informó a DT que todos los integrantes de su plantel “se encuentran en buen estado” y que la sede deportiva del club no sufrió afectaciones producto del movimiento telúrico.

⚠️🇨🇴 REPORTE DE LA SITUACIÓN DE CALI TRAS EL TERREMOTO DE LA MAÑANA DEL 10 DE AGOSTO:



📌 Cerca de 5000 viviendas afectadas

📌 35 fallecidos

📌 188 desaparecidos

📌 Aproximadamente 300 heridos

📌 3 hospitales colapsado

📌 18 hospitales afectado

📌 39 centros educativos afectados… — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 11, 2026

Gallese también se encuentra bien. Este medio pudo conocer que el arquero no sufrió ningún inconveniente mayor y que permaneció en Cali tras el terremoto. Durante los minutos posteriores al sismo se registraron problemas intermitentes con la señal de comunicación y algunas interrupciones en el servicio eléctrico, aunque ambas situaciones fueron superadas posteriormente. “Está muy atento a lo que pueda ocurrir, pero todo está bien con él”, explica una fuente.

Gallese no sé ha pronunciado aún en redes sociales, cómo sí lo hizo la arquera de la selección y también futbolista del Cali, Maryory Sánchez.

Maryory Sánchez, arquera peruana, que juega en Deportivo Cali se pronunció tras el terremoto en Colombia

La emergencia, sin embargo, sí generó cambios en la actividad deportiva de la ciudad. Deportivo Cali tenía programado enfrentar este lunes a Deportivo Pasto por la Liga BetPlay, pero el encuentro fue suspendido debido a las medidas adoptadas tras el terremoto. Por esta razón, el plantel tampoco entrenará este martes.

La suspensión se produce pese a que las instalaciones de Deportivo Cali no presentaron daños. El club decidió priorizar la situación de emergencia y acatar las disposiciones establecidas tras el fuerte movimiento telúrico, que también provocó la suspensión de otros eventos deportivos y espectáculos en diferentes zonas de Colombia.

En medio de este escenario, la situación deportiva de Gallese tampoco ha cambiado. Según pudo conocer este medio desde su entorno, el arquero peruano mantiene su decisión de continuar en Deportivo Cali y no tiene previsto dejar la institución en este momento.

De esta manera, las versiones sobre una posible salida del club no han modificado el panorama actual. Gallese continúa enfocado en su etapa en el fútbol colombiano y, pese al terremoto que generó preocupación durante las últimas horas, permanece en buen estado y con la intención de seguir defendiendo la camiseta de Deportivo Cali.

El próximo partido del cuadro caleño está programado frente a Millonarios, aunque todavía deberá definirse la nueva fecha del encuentro ante Deportivo Pasto, que fue suspendido tras el terremoto.

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